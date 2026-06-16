La reacción de un hombre de 62 años al ver su primera pensión después de toda una vida trabajando

Justo Márquez logró acceder a la jubilación anticipada tras más de 35 años cotizados y compartió su emoción al ver el primer ingreso como pensionista.

Después de décadas trabajando, la llegada de la jubilación suele ser uno de los momentos más esperados. En el caso de Justo Márquez, ese día llegó a los 62 años, tras haber cotizado en dos regímenes de la Seguridad Social: el Régimen General y el de autónomos.

La jubilación anticipada de Justo Márquez tras más de 35 años cotizados

En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, aunque quienes han cotizado al menos 38 años y tres meses pueden optar a la jubilación anticipada.

Márquez pudo retirarse antes de tiempo después de una decisión favorable del Tribunal Médico, que autorizó su acceso a la pensión por motivos de salud. El 22 de abril de 2025, coincidiendo con su cumpleaños número 62, compartió en TikTok, desde la cuenta @justsanchez1, cómo vivió este cambio.

“Llevo prácticamente pocos días de jubilado, pero aun así en mi cuenta bancaria hoy se ha encontrado mi sueldo de pensionista“, explicó visiblemente emocionado. Para él, no era solo un ingreso más, sino el resultado de muchos años de cotización y esfuerzo.

Por qué el primer pago de la pensión fue menor de lo esperado

La primera paga que recibió fue inferior a la cantidad mensual completa, ya que correspondía únicamente al periodo comprendido entre el 22 y el 30 de abril. A partir de mayo, según explicó, ya recibiría el importe íntegro de un mes entero.

¿Y cómo se calcula esta prestación? Para determinar la cuantía se tienen en cuenta los años cotizados y las bases de cotización de los últimos veinticinco años de trabajo. De ahí que revisar bien la vida laboral sea clave para evitar sorpresas.

Además, Márquez aseguró que quería tomarse esta nueva etapa con calma. “No voy a coger más terreno como yo tenía previsto para seguir cultivando, porque ya lo que voy a hacer es descansar tranquilamente». Vamos, que después de tantos años, toca bajar el ritmo.

Cómo tramitar la pensión de jubilación sin llevarse sorpresas en el pago

Antes de solicitar la pensión, conviene revisar algunos puntos básicos:

Comprobar la vida laboral: verificar que todos los años cotizados aparecen correctamente.

verificar que todos los años cotizados aparecen correctamente. Revisar los regímenes de cotización: especialmente si se ha trabajado por cuenta ajena y como autónomo.

especialmente si se ha trabajado por cuenta ajena y como autónomo. Solicitar la jubilación con antelación: presentando la petición ante la Seguridad Social o por internet.

presentando la petición ante la Seguridad Social o por internet. Guardar la documentación: notificaciones, certificados médicos y cartas de confirmación.

El trámite puede hacerse de forma presencial, con cita previa en una oficina de la Seguridad Social y presentando el DNI junto con la documentación necesaria. También se puede realizar online a través de la sede electrónica, usando certificado digital o Cl@ve permanente.