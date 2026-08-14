La propia serpiente de cascabel esconde la fórmula de un antídoto contra su veneno

La combinación de tres proteínas FETUA necesitó mucha menos cantidad que el antiveneno comercial para proteger a ratones. El resultado sigue siendo experimental y no se ha probado en personas.

Investigadores de la Universidad de Maryland y Texas A&M University-Kingsville han combinado tres proteínas sanguíneas de Crotalus atrox para neutralizar su veneno. En ratones, la mezcla presentó una dosis eficaz mediana de 5,6 mg/kg, frente a 52,6 mg/kg de CroFab. Aunque el texto de referencia sitúa el trabajo en PNAS el 29 de julio de 2026, el registro primario verificable es está publicado en bioRxiv el 15 de abril. El hallazgo debe considerarse preliminar.

Tres proteínas de la cascabel bloquearon distintas partes del veneno

La fórmula experimental reúne las proteínas FETUA-2, FETUA-3 y FETUA-5, presentes de forma natural en la sangre de la cascabel diamante occidental. Ninguna mostró por separado la misma protección. Algunas bloquearon solo una parte de la actividad tóxica, mientras que otras redujeron las hemorragias o la acción enzimática. Al combinarlas, los investigadores consiguieron cubrir funciones complementarias y evitar la muerte de los animales expuestos al veneno.

El grupo ya había identificado en 2022 el papel de FETUA-3, capaz de unirse a cerca de 20 metaloproteinasas diferentes. Estas toxinas degradan tejidos, alteran la coagulación y pueden producir hemorragias graves. El nuevo trabajo amplía aquel descubrimiento mediante una mezcla de proteínas recombinantes. Esta búsqueda de soluciones presentes en la naturaleza también aparece en otros avances científicos con biomateriales.

Qué significa que la mezcla sea 10 veces más potente que CroFab

La comparación se realizó mediante la dosis eficaz mediana, conocida como ED50. Esta cifra indica la cantidad necesaria para proteger al 50% de los animales. Cuanto menor es el valor, mayor es la potencia por unidad de masa. Los autores compararon la mezcla FETUA con CroFab y con el suero completo de la propia serpiente.

Tratamiento evaluado ED50 en el ensayo con ratones Resultado comparativo CroFab 52,6 ± 41,5 mg/kg Referencia comercial Suero completo de Crotalus atrox 17,1 ± 4,7 mg/kg Cerca de tres veces más potente que CroFab FETUA-2, FETUA-3 y FETUA-5 5,6 ± 1,9 mg/kg Cerca de diez veces más potente que CroFab

La cifra no significa que el producto experimental cure diez veces más mordeduras en personas. El veneno y las proteínas fueron mezclados durante 30 minutos antes de administrarlos a grupos de cinco ratones. Los animales recibieron una cantidad equivalente a tres veces la dosis letal mediana y su supervivencia se observó durante 48 horas. El diseño prueba la capacidad neutralizante, pero no reproduce una mordedura tratada después de producirse.

La protección alcanzó venenos de otras especies, pero tuvo límites

La mezcla también mostró actividad frente a especies alejadas evolutivamente de la cascabel diamante occidental. Para neutralizar el veneno de Crotalus adamanteus, los investigadores necesitaron las tres proteínas. La combinación también fue evaluada frente a Calloselasma rhodostoma y Deinagkistrodon acutus, dos víboras asiáticas cuyos venenos contienen metaloproteinasas diferentes.

Los resultados no fueron universales. La fórmula ofreció una protección significativa frente a Echis carinatus sochureki, pero no evitó la muerte causada por Bitis arietans. Los autores atribuyen esta diferencia a otras toxinas no bloqueadas o a una inhibición insuficiente. La comparación entre especies también refuerza el valor de las investigaciones sobre fauna para comprender mecanismos biológicos poco conocidos.

Qué falta antes de desarrollar un antiveneno para personas

El trabajo se concentra en las metaloproteinasas, una de las familias tóxicas presentes en el veneno. Una serpiente puede producir entre 50 y 100 proteínas tóxicas pertenecientes a numerosas familias. Por ese motivo, bloquear las metaloproteinasas no garantiza neutralizar neurotoxinas, fosfolipasas u otros componentes peligrosos. Un futuro antiveneno de amplio espectro podría necesitar varias moléculas con mecanismos diferentes.

También deben realizarse ensayos administrando el tratamiento después del envenenamiento. Faltan estudios sobre seguridad, distribución por el organismo, duración, reacciones inmunitarias, dosis y fabricación a gran escala. El problema sanitario justifica continuar esa investigación.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen hasta 5,4 millones de mordeduras, entre 81.410 y 137.880 muertes y alrededor de 400.000 discapacidades permanentes.