La prestación compatible con el Ingreso Mínimo Vital que puede superar los 700 euros al mes

Las familias con menos ingresos pueden solicitar la Renta Canaria de Ciudadanía, una prestación compatible con el Ingreso Mínimo Vital bajo determinados requisitos. La cuantía parte de 733,60 euros al mes en 2026 para una persona adulta y aumenta según la unidad de convivencia.

El acceso a una vivienda, la cesta de la compra y los suministros básicos sigue marcando la economía de miles de hogares. Para las familias en situación de vulnerabilidad, la Renta Canaria de Ciudadanía se mantiene como una ayuda económica dirigida a garantizar ingresos mínimos mientras persistan las circunstancias que dan derecho a cobrarla.

Esta prestación está destinada a personas y unidades de convivencia residentes en Canarias y funciona de forma complementaria a otras ayudas públicas, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital. Para acceder, es necesario haber solicitado previamente el IMV, aunque no hace falta esperar a que la Seguridad Social haya dictado resolución.

Quién puede pedir la Renta Canaria de Ciudadanía compatible con el IMV

La ayuda está pensada para familias y personas sin recursos suficientes. Entre los requisitos generales figura formar parte de una unidad de convivencia reconocida por la normativa canaria, acreditar la situación económica y haber solicitado antes el Ingreso Mínimo Vital u otra prestación que pudiera corresponder.

También se tienen en cuenta los ingresos de los tres meses anteriores, así como el patrimonio, sin incluir la vivienda habitual. La administración valora la composición familiar, los recursos disponibles y la documentación presentada.

Los servicios sociales municipales tienen un papel importante, ya que intervienen en el seguimiento del expediente y en los itinerarios de inclusión social o laboral cuando proceda. La prestación no exige renovaciones periódicas como ocurría con la antigua Prestación Canaria de Inserción, aunque cualquier cambio familiar, laboral o económico debe comunicarse.

Cómo solicitar la ayuda de más de 700 euros desde la sede electrónica

La solicitud se presenta preferentemente por la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Para ello, la persona interesada debe contar con certificado digital o Cl@ve permanente. Quienes tengan dificultades para tramitarla por internet pueden recibir orientación en los servicios sociales municipales.

Entre la documentación habitual figuran la solicitud oficial, el libro de familia o documento que acredite la unidad de convivencia, el DNI, NIE o pasaporte, el certificado de empadronamiento y la acreditación de ingresos. También pueden pedirse documentos sobre separación, divorcio, pensiones alimenticias, cuentas bancarias o situaciones especiales.

Una vez presentada la solicitud y aprobada la ayuda, el cobro comienza al mes siguiente de la resolución favorable. El pago se mantiene mientras continúen las condiciones que justifican el reconocimiento de la prestación.

Cuánto se cobra y cuándo aumenta la prestación por familia

La cuantía no es fija para todos los beneficiarios. En 2026, la Renta Canaria de Ciudadanía alcanza los 733,60 euros mensuales para un adulto solo. Para un adulto con un menor o dos adultos, sube a 953,68 euros al mes. En hogares con más miembros, puede llegar a 1.613,92 euros, mientras que las unidades monoparentales alcanzan hasta 1.775,31 euros mensuales si hay cuatro o más menores.

La prestación es compatible con otros ingresos, pero estos se descuentan de la cantidad que corresponda por unidad de convivencia, salvo excepciones previstas en la normativa. Por tanto, no siempre se cobra la cuantía completa.

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