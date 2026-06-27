El centro comercial H2O estrena verano con nuevas tiendas, reaperturas y su lago rehabilitado

El centro comercial H2O de Rivas Vaciamadrid refuerza su oferta para los meses de verano con la llegada de nuevas tiendas, locales renovados y la recuperación de uno de sus espacios más reconocibles: su lago exterior.

El centro comercial H2O encara la temporada estival con varias novedades pensadas para mejorar la experiencia de sus visitantes. La reapertura de su emblemático lago, la incorporación de nuevas marcas y la renovación de comercios con una larga trayectoria dentro del recinto marcan el inicio del verano en este espacio comercial de Rivas Vaciamadrid.

La actualización de las zonas exteriores entra ya en su fase final. Los clientes pueden disfrutar de las nuevas áreas ajardinadas y del entorno del lago, que vuelve a estar preparado para convertirse en uno de los puntos más atractivos del centro durante las tardes de verano.

El lago de H2O vuelve para reforzar el plan de verano del centro comercial

El lago de H2O recupera protagonismo coincidiendo con la llegada del calor. Este espacio exterior, uno de los elementos más reconocibles del centro comercial, se encuentra en la recta final de su rehabilitación y ya permite a los visitantes disfrutar de un entorno más agradable, fresco y pensado para el ocio al aire libre.

La intervención en las zonas exteriores busca mejorar la estancia de quienes acuden al centro, especialmente durante los meses de verano, cuando las áreas abiertas cobran más importancia. Las nuevas zonas ajardinadas se suman a la oferta de restauración, compras y ocio del complejo, situado en Rivas Vaciamadrid.

Con esta actuación, H2O refuerza su papel como punto de encuentro para familias, jóvenes y vecinos del entorno, que encuentran en el centro comercial un espacio para pasar la tarde, hacer compras o disfrutar de diferentes planes sin salir del municipio.

Nuevas marcas de moda y hogar amplían la oferta comercial de H2O

El centro comercial también ha anunciado la llegada de nuevas marcas durante el mes de junio. Entre ellas se encuentra Hordikos Home, un establecimiento especializado en equipamiento del hogar y accesorios de cocina, que amplía la oferta vinculada a decoración, menaje y productos para la vivienda.

A esta apertura se suma Encuentro Moda, firma de ropa femenina inspirada en sus raíces canarias. Su incorporación refuerza la presencia de marcas de moda dentro del centro comercial y añade una nueva opción para quienes buscan prendas actuales en Rivas Vaciamadrid.

Estas novedades llegan junto a la reapertura de Oro Vivo y Parfois, dos comercios con una trayectoria consolidada en H2O. Ambos establecimientos han renovado por completo sus locales para adaptar su imagen a los nuevos conceptos de tienda de sus respectivas marcas y ofrecer una experiencia de compra más actualizada.

La oferta del centro también se vio reforzada recientemente con la apertura de Bombon Boss, una cafetería que ha tenido una buena acogida entre los vecinos de Rivas durante sus primeros meses de actividad.

Omagic Bowling prepara su regreso en julio con una bolera más moderna

Los aficionados a los bolos y los juegos recreativos tendrán que esperar hasta julio para conocer el nuevo espacio de Omagic Bowling. La bolera reanudará su actividad en un local más amplio situado en la planta baja del centro comercial H2O.

El nuevo establecimiento estrenará una propuesta más moderna y orientada al entretenimiento familiar y juvenil. Con su reapertura, el centro comercial sumará de nuevo una de sus opciones de ocio más esperadas, especialmente de cara a las vacaciones de verano.

La vuelta de Omagic Bowling completa un conjunto de novedades con las que H2O busca reforzar su atractivo durante los próximos meses, combinando compras, restauración, ocio y espacios exteriores renovados.