Un agricultor carga contra la diferencia de precios entre el campo y el supermercado por el caso de las cebollas

El fundador de EAP defiende un modelo de supermercado online que conecta directamente a agricultores y consumidores para garantizar productos españoles y precios justos en origen.

Pascual Cabedo, agricultor y fundador de la plataforma EAP (Europe Agricult Product), ha puesto el foco en la diferencia de precio que existe entre lo que cobra un productor en el campo y lo que paga el consumidor en el supermercado. Durante una entrevista en Herrera en COPE, Cabedo explicó que hay productos, como la cebolla, que se pagan en origen a 9 céntimos el kilo, mientras en los lineales pueden rondar casi los 2 euros.

El agricultor sostiene que esta situación deja a muchos productores sin margen suficiente para continuar con su actividad. Según explicó, en el caso de la cebolla, “para un agricultor, a partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”, por lo que su plataforma paga siempre por encima de ese umbral para evitar que el campo trabaje a pérdidas.

Un supermercado online que garantiza productos españoles y precios justos al agricultor

EAP nace como un supermercado en línea que busca eliminar parte de los intermediarios entre el campo y el consumidor. La plataforma ofrece productos de origen 100% nacional y permite conocer quién está detrás de cada alimento, con fotografías e historias de agricultores que cultivan judías verdes, zanahorias, patatas, pimientos o calabacines.

Cabedo defendió que el proyecto surgió por la necesidad de crear una alternativa que garantizara el origen español de los productos, un precio justo para quienes los producen y una compra accesible para las familias. La iniciativa también pretende dar valor al trabajo agrícola y mostrar al consumidor que detrás de cada caja hay explotaciones que dependen de precios dignos para seguir produciendo.

La diferencia entre el precio en origen y el supermercado reabre el debate

El caso de la cebolla española ha servido para explicar una de las grandes quejas del sector agrario. Cabedo señaló que, mientras en el campo se paga a 9 céntimos el kilo, el consumidor puede encontrarla en supermercados a precios cercanos a los 2 euros. Frente a esta situación, EAP asegura pagos superiores a los 30 céntimos por kilo, una cantidad que permite que el cultivo sea viable.

El fundador de la plataforma fue tajante al afirmar que ellos “nunca” pagan productos a pérdidas. Como agricultor, asegura conocer los costes y el punto a partir del cual un cultivo comienza a ser rentable. Por eso, el modelo se basa en comprar directamente al productor, confeccionar los pedidos y enviarlos a los hogares sin aplicar un margen extra sobre el transporte.

La plataforma ya llega a miles de familias con cajas de alimentos frescos

El crecimiento de EAP ha sido rápido. Según Cabedo, la plataforma cuenta ya con 300.000 familias como clientes y prepara entre 10.000 y 15.000 cajas diarias que se distribuyen por toda España, salvo Canarias. Este volumen les permite cargar camiones completos y trabajar con grandes cantidades de producto nacional.

Como ejemplo, el agricultor citó la compra de 25.000 kilos de cebollas a un solo productor, que ya se están preparando y enviando a distintos puntos del país. Cabedo reconoce que a algunos consumidores les cuesta dar el primer paso y hacer un pedido online de productos frescos, pero asegura que la mercancía llega en buen estado y que, si surge cualquier incidencia, la empresa envía una nueva caja sin coste adicional.

Sobre los gastos de envío, explicó que solo se cobra el coste real del transporte. Además, considera que cuando el pedido alcanza los 8 o 10 kilos, la compra resulta más económica y cómoda para muchas familias que ya adquieren patatas, cebollas u otros alimentos básicos a través de la plataforma.