Un reloj de casi 400.000 euros inspirado en El Padrino revoluciona el mundo de la alta relojería

Hay relojes que sirven para saber si llegas tarde, y luego está este Jacob & Co. The Godfather II, que parece pensado para que la muñeca se convierta en una sala de cine en miniatura. La pieza está inspirada en la saga de El Padrino y mezcla música, alta relojería, diseño Art Déco y guiños cinematográficos con bastante descaro, todo sea dicho. No solo marca la hora: también reproduce dos melodías icónicas compuestas por Nino Rota. Y, claro, cuando el precio aproximado es de 440.000 dólares (377.839,70 euros), mirar la hora deja de ser un gesto cotidiano y pasa a ser casi un acto de valentía financiera.

La edición está limitada a 74 unidades, una cifra que conecta directamente con el estreno de The Godfather Part II en 1974. En resumen: es un reloj para coleccionistas muy concretos, con mucho amor por el cine y una cartera con bastante aguante.

Por qué este reloj de Jacob & Co. reproduce música de El Padrino

La gran peculiaridad del Jacob & Co. The Godfather II es su mecanismo musical. La firma ha desarrollado una pieza capaz de interpretar dos temas de la película: The Godfather’s Waltz y Godfather Love Theme, ambos compuestos por Nino Rota.

Lo más llamativo es que esas dos melodías salen de un único barril musical. Dicho de forma sencilla, ese barril es el elemento mecánico que permite que el reloj funcione como una caja de música diminuta, pero con una complejidad bastante seria detrás.

Al pulsar el botón lateral, el reloj reproduce la música durante unos 15 o 20 segundos. No hay altavoz ni truco digital mencionado: la interpretación se genera mediante un sistema de cilindro y peines metálicos, como una caja de música mecánica llevada al terreno del lujo extremo.

Mientras suena la melodía, el tourbillon volante de un minuto continúa girando en la esfera. En palabras más simples, es una pieza móvil visible que da vueltas y convierte la parte frontal del reloj en una especie de pequeño escenario mecánico.

Cómo es el mecanismo del The Godfather II y por qué ha tardado tres años

El corazón técnico de esta pieza es el calibre JCAM62, formado por 510 componentes. La cifra ya da una pista de que no estamos ante un reloj precisamente sencillo, sino ante una construcción mecánica pensada para impresionar tanto por fuera como por dentro.

Según la información proporcionada por la firma, el desarrollo ha requerido tres años. El gran reto fue conseguir que dos melodías distintas convivieran en un mecanismo compacto y, al mismo tiempo, más ergonómico que versiones anteriores de la colección.

Esa idea de hacerlo más cómodo tiene importancia porque Jacob & Co. no es una marca asociada precisamente a la discreción. Aquí, sin embargo, The Godfather II busca una presencia más contenida que la del Opera Godfather, una pieza anterior de casi 49 milímetros con esculturas, pianos y varios elementos tridimensionales.

Por tanto, este nuevo modelo mantiene el golpe de efecto, pero intenta hacerlo de una forma más llevable. O, al menos, todo lo llevable que puede ser un reloj musical de 440.000 dólares inspirado en El Padrino.

Qué detalles de diseño conectan el reloj con la película

La caja del The Godfather II tiene forma rectangular curvada y mide 42 x 44 milímetros. Su diseño está inspirado en el Art Déco de los años treinta, un estilo que aquí se combina con oro rosa, lacado negro y detalles dorados.

El resultado busca una estética elegante, oscura y muy cinematográfica, en línea con la atmósfera visual de la saga. No es un reloj que pase desapercibido, pero tampoco apuesta por la exageración total de otras piezas de la casa.

La esfera incluye varias referencias pensadas para los fans de El Padrino. Aparece la silueta del mítico logo con los hilos de marioneta, suspendida sobre la esfera, y también el rostro de Don Corleone, que recuerda a Marlon Brando en una de sus interpretaciones más conocidas.

Además, la corona incorpora un diseño inspirado en el tambor de un revólver. En el fondo de la caja hay grabados que evocan impactos de bala, así que la referencia cinematográfica no se queda en un simple adorno: está repartida por toda la pieza.

Qué relación personal tiene Jacob Arabo con El Padrino

El proyecto también tiene un componente personal para Jacob Arabo, fundador de Jacob & Co. Según ha explicado, The Godfather fue la primera película que vio en un cine al llegar a Estados Unidos siendo adolescente.

Ese detalle ayuda a entender por qué el reloj no se plantea solo como una pieza de lujo, sino como un homenaje emocional. La conexión con la película va más allá del logo, la música o los guiños visuales.

De ahí que el The Godfather II combine cine, coleccionismo y artesanía suiza en una sola creación. Es un objeto pensado para quien quiera llevar en la muñeca una referencia directa a una saga cinematográfica muy influyente.

También explica la elección de las 74 unidades limitadas. La cifra remite al año 1974, cuando se estrenó The Godfather Part II, lo que añade otra capa de simbolismo para los coleccionistas.

Qué debe tener claro quien quiera comprar este reloj de El Padrino

Antes de pensar en hacerse con uno, conviene tener clara la dimensión real de la pieza. No es un reloj cotidiano en el sentido clásico, sino una edición limitada de alta relojería con función musical, referencias cinematográficas y un precio aproximado de 440.000 dólares. Para quien esté valorando esta pieza, estos son los puntos clave que resumen la compra:

Modelo: Jacob & Co. The Godfather II.

Inspiración: la saga cinematográfica de El Padrino.

Música: The Godfather’s Waltz y Godfather Love Theme, de Nino Rota.

Duración de la reproducción: unos 15 o 20 segundos.

Calibre: JCAM62, con 510 componentes.

Desarrollo: tres años.

Caja: rectangular curvada de 42 x 44 milímetros.

Edición: limitada a 74 unidades.

Precio aproximado: 440.000 dólares.

En consecuencia, no estamos ante una compra impulsiva de escaparate, salvo que el bolsillo vaya bastante sobrado. Es una pieza dirigida a coleccionistas extremos, especialmente a quienes valoren tanto la ingeniería mecánica como el peso cultural de El Padrino.

El The Godfather II resume bien una idea: la alta relojería actual ya no se conforma con medir el tiempo. También quiere contar historias, reproducir música y, de paso, recordar que el lujo puede ser tan teatral como preciso.