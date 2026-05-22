Es oficial: Madrid confirma la apertura de sus piscinas municipales con precios desde 0 euros y actividades gratis

Cuando aprieta el calor en Madrid, encontrar una piscina cerca de casa pasa a ser casi una necesidad, no un capricho. Las piscinas municipales de verano vuelven con una campaña que combina precios ajustados, tres turnos diarios y nuevas actividades incluidas con la entrada. La temporada arrancó el 15 de mayo y se prolongará hasta el 6 de septiembre, con 25 piscinas al aire libre repartidas por la ciudad.

De momento, 22 instalaciones ya están abiertas, mientras que Santa Ana, Moscardó y Vallecas se incorporarán en la primera semana de junio tras la finalización de obras. También habrá piscinas cubiertas recreativas en julio, talleres gratuitos de RCP y clases exprés de actividad física entre el 18 de mayo y el 30 de junio. Y sí, comprar la entrada por internet seguirá siendo la vía principal, porque hasta el chapuzón tiene ya su pequeña parte de trámite digital.

¿Cuándo abren las piscinas municipales de verano de Madrid en 2026?

Madrid activó oficialmente la temporada de piscinas municipales de verano el 15 de mayo. La campaña se extenderá hasta el 6 de septiembre y contará con 25 piscinas al aire libre, además de varias piscinas cubiertas climatizadas de uso recreativo durante el mes de julio.

La red municipal arranca con 22 piscinas ya en funcionamiento desde el 15 de mayo. A ellas se sumarán en la primera semana de junio las instalaciones de Santa Ana, Moscardó y Vallecas, una vez finalicen las obras que se están ejecutando en ellas. El Ayuntamiento de Madrid mantiene, además, una jornada gratuita inaugural, precios asequibles, tres turnos diarios, venta digital mayoritaria y control dinámico de aforo, que significa que se pueden liberar plazas cuando una persona abandona antes la instalación.

En 2025, las piscinas municipales registraron más de 2,4 millones de usos, casi un 24 % más que el año anterior. Con esos datos sobre la mesa, no extraña que estos espacios vuelvan a ser uno de los puntos fuertes del verano madrileño: baratos, repartidos por distritos y con bastante más movimiento que una sombrilla peleando por su hueco.

¿Dónde están las piscinas municipales de verano de Madrid?

Las piscinas municipales al aire libre estarán repartidas por distritos como Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. También se incluyen dos piscinas cubiertas recreativas, Francisco Fernández Ochoa y Playa Victoria, con acceso a zonas de solárium exterior durante la campaña.

Distrito o tipo Piscina municipal Dirección Fechas y observaciones Arganzuela Peñuelas Calle de Arganda, 25 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Barajas Mistral Calle de Mistral, 4 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Carabanchel Blanca Fernández Ochoa Calle de Monseñor Óscar Romero, 41 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Ciudad Lineal Concepción Calle de José del Hierro, 5 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Fuencarral-El Pardo Vicente del Bosque Avenida de Monforte de Lemos, 13 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Fuencarral-El Pardo Santa Ana Paseo de las Alamedillas, 5 Apertura prevista el 5 de junio por finalización de obras Hortaleza Luis Aragonés Calle de El Provencio, 20 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Hortaleza Hortaleza Carretera de la Estación de Hortaleza, 11 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Latina Aluche Avenida de General Fanjul, 14 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Moncloa-Aravaca El Quijote Calle de Numancia, 11 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Moncloa-Aravaca José María Cagigal Calle de Santa Pola, 22 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Moncloa-Aravaca Casa de Campo Paseo de Puerta del Ángel, 7 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Moratalaz Moratalaz Calle de Valdebernardo, 2 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Moratalaz La Elipa Calle del Alcalde Garrido Juaristi, s/n Del 15 de mayo al 6 de septiembre Puente de Vallecas Palomeras Calle Tranvía de Arganda, 4 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Puente de Vallecas Entrevías Calle Ronda del Sur, 4 Del 15 de mayo al 31 de agosto. Cerrará antes por obras de remodelación Puente de Vallecas Vallecas Verano Calle del Arroyo del Olivar, 51 Apertura prevista el 1 de junio por finalización de obras San Blas-Canillejas San Blas Calle de Arcos del Jalón, 59 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Tetuán Paseo de la Dirección Paseo de la Dirección, 125 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Usera San Fermín Calle de San Mario, 18 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Usera Orcasitas Avenida de Rafaela Ybarra, 52 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Usera Moscardó Calle de Pilar de Zaragoza, 1 De la primera semana de junio al 6 de septiembre Vicálvaro Margot Moles Paseo del Polideportivo, 3 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Villa de Vallecas Cerro Almodóvar Calle del Cerro de Almodóvar, 9 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Villaverde Plata y Castañar Paseo de Plata y Castañar, 7 Del 15 de mayo al 6 de septiembre Piscina cubierta recreativa Francisco Fernández Ochoa Calle de Monseñor Óscar Romero, 41, Carabanchel Del 1 al 31 de julio, con acceso a solárium exterior Piscina cubierta recreativa Playa Victoria Calle de Hierbabuena, 2, Tetuán Del 1 al 26 de julio, con acceso a solárium exterior

El mapa queda bastante repartido, aunque hay instalaciones con fechas especiales. Entrevías cerrará antes, el 31 de agosto, por obras de remodelación, mientras que Santa Ana, Vallecas Verano y Moscardó no arrancan desde el primer día de campaña.

¿Cuáles son los horarios, turnos y precios de las piscinas municipales?

El Ayuntamiento mantendrá tres turnos diarios. El turno de mañana será de 10:00 a 15:00 horas, el de tarde irá de 16:00 a 21:00 horas y el de día completo cubrirá de 10:00 a 21:00 horas. Las personas que entren con la modalidad de día completo recibirán una pulsera identificativa obligatoria durante toda la jornada.

Los precios para el turno de mañana o tarde serán de 0 euros para menores de 5 años, 1,35 euros para público infantil de 5 a 14 años, 1,80 euros para jóvenes de 15 a 26 años, 2,25 euros para adultos de 27 a 64 años y 0,70 euros para mayores a partir de 65 años. En jornada completa, los menores de 5 años seguirán entrando gratis, mientras que la tarifa infantil será de 2,70 euros, la de jóvenes de 3,60 euros, la de adultos de 4,50 euros y la de mayores de 1,35 euros.

También habrá descuentos y accesos gratuitos para determinados colectivos. Las personas desempleadas tendrán una reducción del 70 % sobre la tarifa general, las personas con discapacidad titulares del carné de deporte especial tendrán acceso gratuito y quienes sean titulares o beneficiarios del Abono Deporte Madrid podrán acceder gratis según las condiciones de cada modalidad.

El acceso se controlará mediante códigos QR, esos cuadrados que se escanean con el móvil y que ya aparecen hasta en la sopa. El personal municipal verificará descuentos y salidas anticipadas para optimizar el aforo dinámico, es decir, para que las plazas puedan volver a utilizarse cuando alguien se marcha antes.

¿Cómo comprar entradas para las piscinas de Madrid sin perder la mañana?

La compra digital seguirá teniendo mucho peso para reducir esperas y ordenar el acceso. El 80 % de las entradas disponibles para cada turno se venderá por internet con hasta 49 horas de antelación, mientras que el 20 % restante podrá comprarse en la taquilla del centro deportivo desde 30 minutos antes del inicio de cada turno.

Consulta la piscina municipal que te interesa y comprueba si está abierta en la fecha elegida. Compra la entrada a través de Deportes Web o de la aplicación Madrid Móvil si quieres asegurar plaza con antelación. Revisa el turno antes de pagar: mañana, tarde o día completo. Acude a taquilla desde 30 minutos antes del turno si prefieres compra presencial o si quedan entradas liberadas. Conserva el código QR y la documentación necesaria si tienes descuento o acceso gratuito.

Las entradas no vendidas del cupo online también podrán ponerse a disposición del público en taquilla. Además, el sistema de aforo dinámico permitirá liberar plazas cuando los usuarios abandonen antes la instalación, una fórmula que en 2025 permitió reutilizar más de 28.700 entradas.

¿Qué actividades gratuitas se estrenan en las piscinas municipales de Madrid?

La gran novedad de la temporada 2026 será el nuevo Programa de Actividad Física Dirigida en Piscinas, una iniciativa gratuita incluida con la entrada ordinaria. Arrancará el 18 de mayo y se desarrollará hasta el 30 de junio en distintas piscinas municipales, con clases exprés de entre 30 y 45 minutos, abiertas a toda la ciudadanía y sin inscripción previa.

El formato será flexible, con dos sesiones diarias de lunes a viernes: una por la mañana y otra por la tarde. La idea es que el usuario pueda sumarse sin reservar plaza, algo bastante cómodo cuando uno va a la piscina con más ganas de moverse que de pelearse con formularios.

El catálogo inicial incluye aquagym, con ejercicios cardiovasculares y de tonificación dentro del agua; aquafitness, una versión más dinámica e intensa acompañada de música; aquasalud, centrada en movilidad articular y bienestar; espalda sana en agua, enfocada en movilidad y musculatura relacionada con la columna vertebral; acondicionamiento físico general en seco, con trabajo de fuerza, coordinación y resistencia fuera del agua; movilidad y estiramientos, para elasticidad y recuperación muscular; activación acuática, pensada para empezar el día con movimiento; y actividad combinada seco-agua, que mezcla calentamiento fuera del agua y ejercicios acuáticos.

El desarrollo del programa será progresivo y dependerá de la disponibilidad del personal deportivo municipal. Durante mayo y junio, los centros deportivos mantienen también su programación habitual, por lo que las actividades se irán ajustando según cada instalación.

¿En qué piscinas habrá clases exprés gratuitas y con qué horarios?

En Carabanchel, el CDM Blanca Fernández Ochoa, situado en la calle de Monseñor Óscar Romero, 41, ofrecerá actividad combinada seco-agua del 18 de mayo al 18 de junio. Las sesiones serán los martes y jueves a las 11:00 horas y los viernes a las 11:15 horas.

En Ciudad Lineal, el CDM Concepción, en la calle de José del Hierro, 5, tendrá aquafitness del 18 de mayo al 30 de junio. Los lunes y miércoles habrá sesiones a las 11:45 y a las 16:00 horas, mientras que los viernes serán a las 12:30 horas.

En Fuencarral-El Pardo, el CDM Vicente del Bosque, en la avenida de Monforte de Lemos, 13, contará con actividad combinada seco-agua del 18 de mayo al 30 de junio. Los lunes, miércoles y viernes habrá sesiones de 12:15 a 12:45 horas y a las 16:00 horas, y los martes y jueves se celebrarán a las 16:00 horas.

En Latina, el CDM Aluche, ubicado en la avenida del General Fanjul, 14, aparece con actividades combinadas seco-agua pendientes de confirmación y fechas también pendientes de confirmación. Los horarios previstos son lunes y miércoles de 17:15 a 17:45 horas, martes y jueves de 17:30 a 18:00 horas, y viernes de 10:15 a 10:45 horas y de 17:15 a 17:45 horas.

En Moncloa-Aravaca habrá dos centros incluidos. El CDM El Quijote, en la calle de Numancia, 11, tendrá actividad pendiente de confirmación del 18 de mayo al 30 de junio, con sesiones los lunes, miércoles y viernes a las 12:00 horas. El CDM José María Cagigal, en la calle de Santa Pola, 22, ofrecerá gimnasia acuática en piscina de verano y entrenamiento funcional en pradera del 18 de mayo al 30 de junio, con sesiones los martes y jueves a las 12:30 horas y los viernes a las 12:00 horas.

En Moratalaz, el CDM La Elipa, en la calle del Alcalde Garrido Juaristi, s/n, tendrá movilidad y estiramientos en seco, además de GAP, del 18 de mayo al 30 de junio. La movilidad y los estiramientos serán los martes, jueves y viernes de 12:15 a 12:45 horas, y GAP se celebrará los lunes y miércoles de 17:15 a 17:45 horas. Por su parte, el CDM Moratalaz, en la calle de Valdebernardo, 2, ofrecerá aquagym del 18 de mayo al 30 de junio, los martes y jueves de 16:15 a 16:45 horas.

¿Cuándo serán los talleres gratuitos de RCP en las piscinas municipales?

Las piscinas municipales de Madrid volverán a acoger talleres gratuitos de reanimación cardiopulmonar básica, conocida como RCP. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para reforzar la prevención y la seguridad en espacios públicos durante los meses de mayor afluencia.

Los talleres se desarrollarán entre junio y agosto y estarán dirigidos a personas mayores de 18 años usuarias de las piscinas municipales. Las sesiones serán impartidas por personal sanitario de los centros deportivos municipales y tendrán carácter práctico y divulgativo.

En el CDM José María Cagigal, situado en la calle de Santa Pola, 22, los talleres serán a las 19:00 horas. Las fechas previstas son el martes 2 de junio, jueves 4 de junio, jueves 18 de junio, martes 23 de junio, jueves 25 de junio y martes 30 de junio.

Qué conviene tener claro antes de ir a una piscina municipal este verano

Lo primero es revisar la fecha de apertura de la instalación elegida, porque no todas arrancan al mismo tiempo. La mayoría funciona del 15 de mayo al 6 de septiembre, pero Santa Ana, Vallecas Verano y Moscardó se incorporarán más tarde, y Entrevías cerrará el 31 de agosto por obras de remodelación.

También conviene decidir antes el turno, especialmente si se quiere pasar el día completo. El precio cambia según la modalidad, la pulsera será obligatoria en la jornada completa y el código QR será clave para acceder sin líos. En resumen: mirar fecha, comprar con margen y llevar clara la tarifa puede ahorrar colas, dudas y algún que otro resoplido bajo el sol.