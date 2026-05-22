El campanu del Narcea ya tiene dueño y el pescador avilesino tiene claro cómo celebrará el premio de 9.000 euros: “Me lo voy a gastar en juergas”

El pescador avilesino capturó el primer salmón de la temporada en el Narcea y decidió entregarlo vivo al proyecto “Arca” de la Sociedad de Pescadores “Las Mestas”.

Miguel Corral se convirtió esta mañana en el pescador del campanu del Narcea de 2026 tras capturar el primer salmón de la temporada en esta cuenca fluvial. El aficionado, natural de Avilés, restó importancia al momento y aseguró que para él fue “otro salmón”, aunque la captura le dará un premio de 9.000 euros por haberlo donado vivo.

Miguel Corral capturó el campanu del Narcea con pesca sin muerte

Corral había acudido al río a primera hora de la mañana con sus aparejos de pesca sin muerte, como en cualquier otra jornada. Poco después de las nueve y media, el salmón picó y, con la ayuda del ganchero valdesano Lalo Díaz, logró sacar del agua el primer ejemplar de la temporada.

¿Fue una captura complicada? Según el propio pescador, no demasiado. Explicó que tardó bastante poco en sacarlo y que no notó una gran diferencia con otros salmones. Aun así, la pieza no era una más: era el campanu del Narcea, un ejemplar que este año tendrá un destino especial.

El premio de 9.000 euros se entregará este sábado en Cornellana

El pescador recibirá los 9.000 euros el próximo sábado, a las 13.00 horas, en el monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas. Preguntado por el destino del dinero, Corral fue directo y tiró de humor: “Me lo voy a gastar en juergas”.

La entrega sustituye a la tradicional subasta pública, suspendida tras el fallecimiento de Jesús Fernández Fernández, vicepresidente de la entidad de pescadores, que murió a los 38 años después de resultar gravemente herido en un accidente laboral el pasado mes de marzo.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Salas decidió transformar la cita en una donación en vivo para honrar su memoria. El premio se sufragará entre el Consistorio, la sociedad de pescadores y Carrocerías Cosmea, empresa en la que trabajaba Fernández. Además, el pescador recibirá una equipación valorada en 2.000 euros.

Una donación viva para el proyecto Arca y la repoblación de los ríos

La captura tiene un valor añadido porque el salmón se incorporará al proyecto “Arca” de la Sociedad de Pescadores “Las Mestas”. Esta iniciativa trabaja en el ciclo cerrado de reproducción y en la posterior repoblación de los ríos.

Corral, que cumple cuatro décadas pescando en las cuencas asturianas, ya colaboraba desde hace años con este proyecto mediante donaciones de salmones. Pero esta vez la cosa cambia, y mucho: el ejemplar donado es el campanu del Narcea de 2026.

Aunque el pescador quiso quitar hierro al asunto, su entorno sí percibió la emoción del momento. El ganchero Lalo Díaz, que fue pescador del campanu de Asturias en 1991 y 1993, destacó su alegría por Corral.