La OCU demuestra que gastar más no siempre significa beber mejor: un análisis de 91 aguas embotelladas lo confirma

El estudio examina 69 aguas sin gas y 22 con gas de los principales supermercados. La conclusión destaca el precio como factor decisivo y recuerda que, cuando sea posible, el agua del grifo es la alternativa prioritaria por sostenibilidad.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto lupa al mercado del agua envasada para facilitar una elección informada. El resultado es claro: las aguas minerales sin gas de marca blanca ofrecen la mejor relación calidad‑precio, mientras que el agua corriente se mantiene como la opción recomendada por ahorro y menor impacto ambiental.

Radiografía del consumo en España: agua embotellada frente al agua del grifo

¿Sabías que un 41% de los españoles nunca bebe agua del grifo? En las zonas costeras, el porcentaje sube hasta el 70%. Este patrón de consumo ha impulsado un análisis comparativo sobre 91 variedades vendidas en supermercados como Mercadona, Carrefour, Dia, Alcampo y El Corte Inglés, con 69 opciones sin gas y 22 con gas.

La fotografía es nítida: el precio condiciona la compra más que la marca o el origen del manantial. De ahí que el estudio priorice el valor real que recibe el consumidor.

El precio manda: marcas blancas de agua sin gas arrasan en relación calidad‑precio

La diferencia económica es notable. Las aguas minerales sin gas de marca blanca resultan, de media, un 52% más baratas que las marcas comerciales. En números, el litro cuesta alrededor de 0,42 euros en marca blanca frente a 0,87 euros en marcas reconocidas. ¿Merece la pena pagar más solo por el nombre?

Para aterrizar los datos, este resumen recoge los principales resultados de precio y ahorro identificados por la OCU.

Aspecto comparado Resultado clave del estudio Dato de precio Marcas blancas sin gas vs marcas comerciales Marcas blancas un 52% más baratas de media 0,42 €/L vs 0,87 €/L Agua con gas vs sin gas El agua con gas es más cara de media +67% con gas Ejemplo de precio mínimo Fontecabras de La Majuela, alternativa muy asequible 0,13 €/L Diferencias territoriales Málaga y Sevilla, precios más bajos; Madrid y Valencia, más altos —

Como se aprecia, no siempre pagar más se traduce en mejor compra. Por el contrario, una elección informada puede aliviar el bolsillo sin renunciar a la hidratación.

Diferencias por tipo de agua y por provincias según el análisis

El informe también distingue entre aguas con y sin gas. De media, el agua con gas es un 67% más cara que su equivalente sin gas. Por tanto, si el presupuesto aprieta, la versión sin gas suele ser el camino lógico.

Además, hay variaciones geográficas: los precios tienden a ser más bajos en provincias como Málaga y Sevilla, mientras que Madrid y Valencia muestran importes superiores. En consecuencia, la mejor opción depende del lineal local y del equilibrio entre coste, preferencia personal y proximidad del manantial.

Cómo elegir mejor: consejos de la OCU para un consumo responsable

La recomendación de fondo es priorizar el agua del grifo siempre que sea posible, por sostenibilidad y ahorro. Y, si se opta por botella, conviene aplicar pautas sencillas para comprar con cabeza. ¿Quién no agradece un consejo práctico cuando está delante del estante?

Verificar que las botellas estén bien almacenadas, lejos de la luz y el calor.

Optar por envases de mayor tamaño para reducir el coste por litro.

Priorizar manantiales locales o cercanos para disminuir el impacto del transporte.

Comprobar el estado del punto de venta antes de decidir la compra.

Depositar los envases en el contenedor amarillo para asegurar su reciclaje.

De hecho, estas acciones mejoran la experiencia de compra y reducen residuos. Y, si te gusta el agua con burbujas, valora si ese “capricho” compensa el sobrecoste: a veces, un cambio pequeño en el hábito marca una gran diferencia en la factura.

Primer paso, claridad; segundo, coherencia en la cesta. Con la guía de la OCU, la decisión se simplifica: apostar por marca blanca sin gas suele maximizar la relación calidad‑precio, sin olvidar que el grifo, cuando las condiciones lo permiten, es la alternativa más sostenible.