La noria más alta del mundo podría construirse en España frente a las Cuatro Torres de Madrid

Madrid Foro Empresarial plantea una inversión privada de 300 millones de euros para levantarla junto a Madrid Nuevo Norte. Los vecinos de San Cristóbal rechazan el proyecto por su posible impacto sobre el tráfico y la tranquilidad residencial.

La Torre Panorama podría convertirse en la construcción más alta de Madrid. El proyecto propone una infraestructura turística de 260 metros frente a las Cuatro Torres y cerca del Hospital La Paz, aunque todavía no se ha presentado oficialmente ante el Ayuntamiento y su futuro depende de los trámites técnicos y urbanísticos.

La Torre Panorama superaría a las Cuatro Torres y al Ain Dubai

La propuesta combina una noria vertical con una torre mirador abierta al público. Sus impulsores sostienen que no busca reproducir el modelo del London Eye, sino crear un gran observatorio urbano capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales.

Con 260 metros de altura, quedaría por encima de la Torre de Cristal y también superaría los 250 metros de Ain Dubai. El proyecto aspira así a transformar el perfil urbano que domina el norte de Madrid desde hace más de 15 años.

El emplazamiento planteado es una parcela municipal con uso dotacional situada en el entorno de las antiguas piscinas de la Empresa Municipal de Transportes, frente al Hospital La Paz y próxima a Madrid Nuevo Norte. La cercanía de Metro y Cercanías es uno de los argumentos empleados para defender su ubicación.

Madrid Foro Empresarial cifra la inversión privada en 300 millones de euros

Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, sitúa el coste alrededor de 300 millones de euros. La financiación sería íntegramente privada y, según la entidad, no tendría impacto sobre las cuentas públicas. La organización considera que la torre generaría actividad económica, puestos de trabajo y un nuevo reclamo turístico para la capital.

Alfaro defiende que la estructura podría integrarse de forma ordenada en Chamartín y reforzar la proyección internacional de Madrid. También señala que el diálogo con residentes, administraciones y agentes económicos deberá comenzar desde las primeras fases.

Los vecinos de San Cristóbal temen más tráfico y empleo precario

La propuesta ha encontrado oposición en la colonia de San Cristóbal, un área residencial de algo más de 800 viviendas situada frente a la parcela elegida. Su asociación vecinal afirma que conoció la iniciativa por la prensa y critica que no existiera un contacto previo.

Los residentes temen un aumento del tráfico, una mayor presencia de visitantes y la pérdida de tranquilidad. Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos Familiar San Cristóbal, sostiene que la infraestructura no beneficiará al barrio y que los empleos generados podrían ser precarios. La entidad ya ha iniciado una recogida de firmas y no descarta convocar movilizaciones.

El rechazo recuerda al vivido en Arganzuela en 2020, cuando se planteó una noria de 140 metros junto al parque Enrique Tierno Galván. Aquella iniciativa reunió unas 15.000 firmas en contra. En agosto de 2024, el Ayuntamiento licitó por 48.453,68 euros un estudio geotécnico sobre esa ubicación, aunque la instalación nunca llegó a construirse.

El Ayuntamiento todavía no ha recibido una propuesta oficial del proyecto

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, confirmó el 21 de mayo de 2026 que no se había registrado formalmente ningún proyecto. El Ayuntamiento se mostró dispuesto a estudiar su viabilidad técnica cuando los promotores presenten la documentación.

Carabante indicó que la parcela es municipal y tiene calificación dotacional, por lo que podría admitir una instalación de estas características. Esa posibilidad no equivale a una autorización, ya que todavía quedan pendientes el expediente, los informes técnicos, el encaje urbanístico y la decisión política.

La Torre Panorama sigue en una fase preliminar. Su promesa de inversión y atractivo turístico choca con el temor vecinal a que Chamartín soporte una mayor presión sin recibir mejoras directas.