La lista de deducciones de la Renta 2026 que afecta a vivienda, alquiler, coches eléctricos y donativos

La campaña de la Renta 2026 recoge varias deducciones estatales que pueden aplicarse en todo el territorio, siempre que se cumplan los requisitos. Afectan a vivienda, inversión, eficiencia energética, movilidad sostenible, donativos y determinados territorios.

La declaración de la Renta 2026 incorpora ventajas fiscales que los contribuyentes pueden aplicar con carácter general en cualquier comunidad autónoma. Eso sí, no basta con tener derecho a ellas: también hay que reflejarlas correctamente en el modelo de declaración, ya que cada deducción cuenta con sus propias casillas.

Algunas de estas deducciones siguen en régimen transitorio, como ocurre con la vivienda habitual o el alquiler. Otras están vinculadas a inversiones, obras de mejora energética o movilidad sostenible. Por eso conviene revisar bien el borrador antes de confirmarlo. ¿Quién quiere perder una deducción por no mirar una casilla?

Qué deducciones estatales de la Renta 2026 pueden aplicarse en toda España

Entre las deducciones más conocidas está la inversión en vivienda habitual, aunque solo se mantiene para quienes compraron su vivienda antes de 2013. En estos casos, debe consignarse en la casilla [547] para el tramo estatal y en la casilla [548] para el tramo autonómico. También figura la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. Esta medida busca apoyar el emprendimiento y se aplica sobre la cuota íntegra estatal. Para ello, el importe debe incluirse en la casilla [653].

Otra deducción importante es la del alquiler de vivienda habitual, aunque también funciona en régimen transitorio. Solo pueden beneficiarse quienes firmaron su contrato antes de 2015. En este supuesto, la deducción se refleja en la casilla [562] y puede reducir tanto la cuota estatal como la autonómica. La campaña correspondiente al ejercicio de 2025 arrancó el 8 de abril, por lo que es recomendable tener localizada la información fiscal con antelación.

Casillas que hay que revisar para no perder deducciones en la declaración

Estas son algunas de las casillas más relevantes que deben tenerse en cuenta dentro del modelo de declaración:

Deducción aplicable Casilla Vivienda habitual, tramo estatal [547] Vivienda habitual, tramo autonómico [548] Inversión en empresas nuevas o recientes [653] Alquiler de vivienda habitual [562] Obras de eficiencia energética [1655], [1656] y [1657] Vehículos eléctricos [1678] Puntos de recarga [1679] Donativos y entidades sin ánimo de lucro [723] Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla [588]

Como se ve, la clave está en identificar cada beneficio fiscal y trasladarlo al apartado correcto. Vamos, que revisar con calma puede marcar la diferencia en el resultado final.

Vivienda, sostenibilidad y donativos también cuentan en la Renta 2026

En los últimos años han ganado peso las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Estas medidas están relacionadas con la reducción de la demanda de calefacción o la mejora del consumo de energía primaria, y se declaran en las casillas [1655], [1656] y [1657], según el tipo de actuación realizada.

También existen deducciones por movilidad sostenible, como la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga. Estas medidas están vigentes hasta finales de 2025 y deben reflejarse en las casillas [1678] y [1679], respectivamente. Además, pueden aplicarse deducciones vinculadas a:

Donativos y aportaciones a entidades sin ánimo de lucro. Protección del patrimonio histórico. Inversión empresarial. Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.

Estas ventajas suelen repartirse al 50% entre la cuota estatal y la autonómica, salvo casos concretos en los que se aplican solo sobre una de ellas. Por tanto, revisar bien cada apartado es fundamental para no dejar pasar ninguna opción.