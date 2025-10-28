La Justicia Europea da un nuevo golpe al complemento por brecha de género y obliga a Pedro Sánchez a redefinir quién puede cobrarlo

Europa reitera la discriminación hacia los hombres. El Gobierno llevará un borrador a la mesa social para redefinir quién lo cobra y con qué requisitos, con un objetivo claro: ajustar la norma y evitar desequilibrios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido por segunda vez de que el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones discrimina a los hombres. Nacido para compensar carreras afectadas por el cuidado de los hijos, en 2025 abona 35,90 euros por cada hijo (máximo cuatro), elevando la pensión hasta 143,60 euros al mes y más de 2.000 euros al año. Ante el aviso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha preparado un borrador que presentará a patronal y sindicatos.

Qué cambia en el complemento por brecha de género de las pensiones tras el último aviso del TJUE

Hasta ahora lo percibía quien demostrara que tener un hijo supuso un perjuicio laboral, por pérdida de ingresos o salida temporal del mercado. El nuevo texto propone aplicarlo en la pensión donde se haya visto afectada la carrera de cualquiera de los dos progenitores, y no por el mero hecho de tener hijos. Además, solo uno de los dos podrá cobrarlo.

¿Quién sale ganando con el cambio? El foco pasa de “quién cobra menos” a “quién acredita el perjuicio”, fijando un criterio práctico: el primero que cumpla y lo pida, lo recibe. Dicho de forma clara, prima la acreditación del daño sobre la cuantía de la pensión.

Requisitos propuestos para pedir el complemento y cómo se concederá en adelante en Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión plantea tres vías alternativas; bastará con cumplir una para tener derecho. ¿Cuáles son?

Más de tres meses sin cotizar entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores. En adopciones, cuenta la fecha de la resolución judicial.

Que la suma de las bases de cotización de los dos años posteriores al nacimiento o adopción sea al menos un 10% inferior a la de los dos años inmediatamente anteriores.

Ausencia de cotizaciones o menos de 180 días cotizados antes del nacimiento o la adopción.

Además, el complemento solo lo percibirá uno de los progenitores y se concederá al que primero lo solicite y cumpla los requisitos. Si después el otro también acredita el derecho, pasará a quien tenga la pensión más baja.

Quién puede solicitarlo, fechas de tramitación y pasos para pedirlo por internet o presencialmente

Podrá solicitarlo el progenitor cuya carrera se haya visto perjudicada por el nacimiento o la adopción, siempre que cumpla alguna de las tres condiciones anteriores. En cuanto al calendario, por ahora es un borrador que el Gobierno llevará a la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos; cualquier cambio definitivo dependerá de ese proceso.

¿Y el “cómo” pedirlo? Cuando se apruebe la nueva regulación se detallarán los pasos y la documentación. Mientras tanto, conviene tener a mano justificantes del perjuicio: periodos sin cotizar, bases de cotización antes y después del nacimiento o adopción y, en su caso, la resolución de adopción. Por lo tanto, preparar la acreditación será decisivo para no perder el turno.

Importes, límites por hijo y datos clave del complemento por brecha de género

Los importes y cifras actuales ayudan a situar la importancia del complemento. En septiembre, lo cobraron sobre todo mujeres porque el diseño vigente prioriza a quien tiene la pensión más baja, punto que Europa considera discriminatorio. ¿Afectará a tu pensión? Dependerá de la nueva letra pequeña que salga del diálogo social.

A continuación, los datos esenciales hoy:

Concepto Dato Importe por hijo (2025) 35,90 € Máximo de hijos computables 4 Aumento mensual máximo 143,60 € Estimación anual máxima Más de 2.000 € Pensiones con complemento (septiembre) 1.143.657 Porcentaje que cobran mujeres (y número) 85% (972.493) Importe medio mensual del complemento 75,2 €

En consecuencia, la reforma busca corregir la discriminación que, según el TJUE, persiste pese a la reforma de 2021. Por consiguiente, el resultado final dependerá de lo que acuerden Gobierno, patronal y sindicatos en las próximas reuniones.