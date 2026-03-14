La estafa que suplanta a Pablo Motos deja una víctima con 300.000 euros perdidos en falsas inversiones

La afectada creyó que estaba ante una recomendación fiable vinculada a El Hormiguero y acabó atrapada en una falsa inversión. Su caso refleja cómo estos engaños se aprovechan de la confianza que generan los rostros conocidos.

Pablo Motos ha denunciado públicamente que están utilizando su imagen para estafar a la gente. Para Ana, sin embargo, el aviso llegó demasiado tarde: perdió 300.000 euros después de seguir lo que parecía un contenido real en el que se recomendaba una aplicación de inversiones.

Cómo funciona la estafa que usa la imagen de Pablo Motos para engañar

El fraude, según relata Ana, comenzó con lo que parecía una entrevista de El Hormiguero a Jordi Évole. En ese contenido se recomendaba una aplicación de inversiones y ella entendió que era una información fiable. “Justo ese día no vi el programa y me creí lo que leí”, asegura. No fue un detalle menor. Tanto Pablo Motos como Jordi Évole le transmitían confianza, y ahí estuvo la trampa. ¿Quién sospecha cuando ve a dos caras tan conocidas? Ahí está el gancho.

El testimonio de Ana muestra cómo una falsa inversión acaba en ruina económica

Al principio, todo parecía funcionar. Ana explica que veía beneficios, algo que reforzó la idea de que había tomado una buena decisión. Pero después llegó el problema de verdad.

Cuando intentó retirar su dinero, le dijeron que no podía hacerlo. Según su testimonio, para cerrar la cuenta le exigían seguir ingresando más dinero. “Cuando quise retirar mi dinero de la cuenta, me dijeron que no se podía”, recuerda Ana. Después, añade que le indicaron que necesitaba invertir más para sacar lo que había obtenido. Ese fue el punto de inflexión. Lo que parecía una oportunidad terminó convirtiéndose en un agujero económico enorme. Y no, no hablamos de una pequeña cantidad.

La denuncia pública de Pablo Motos pone el foco en nuevas víctimas

El presentador ha advertido públicamente de que su imagen está siendo utilizada en este tipo de engaños. Pero para Ana el daño ya estaba hecho.

A día de hoy, no ha conseguido recuperarse del golpe económico y ha tenido que poner su casa en venta. Su historia deja una conclusión clara: detrás de estos contenidos falsos no hay una inversión segura, sino una trampa que puede arruinar a cualquiera. Además, según se recoge en este caso, cada vez son más las víctimas.