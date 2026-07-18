Este es el territorio más pequeño del mundo con soberanía compartida que sigue cambiando de bandera cada 6 meses entre España y Francia

Este pequeño territorio del río Bidasoa comparte soberanía entre España y Francia. La jurisdicción pasa de un país a otro cada 1 de febrero y 1 de agosto.

En medio del río Bidasoa, entre Irún y Hendaya, la isla de los Faisanes conserva uno de los regímenes fronterizos más singulares de Europa. Está deshabitada, tiene una superficie de unos 6.820 metros cuadrados y es considerada el condominio territorial más pequeño del mundo. España y Francia mantienen la soberanía conjunta, aunque se alternan el ejercicio de la jurisdicción cada seis meses.

Así alternan España y Francia la jurisdicción de la isla cada seis meses

España asume la vigilancia de la isla de los Faisanes desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio. Francia toma el relevo el 1 de agosto y mantiene sus competencias hasta el 31 de enero del año siguiente.

El traspaso se formaliza mediante una ceremonia institucional en la que participan autoridades civiles y militares de ambos lados de la frontera. Durante el acto se sustituyen las banderas y los representantes de los dos países dejan constancia del cambio de jurisdicción.

La isla no deja de pertenecer jurídicamente a uno de los dos Estados durante esos periodos. El Tratado de Bayona de 1856 estableció que el territorio pertenecería pro indiviso a España y Francia. Posteriormente, el convenio firmado en 1901 reguló los turnos semestrales de vigilancia.

Este acuerdo también determina qué tribunales deben actuar cuando se comete una infracción. Los ciudadanos españoles y franceses responden ante sus respectivas jurisdicciones nacionales, mientras que para otras nacionalidades interviene el país encargado de la vigilancia durante ese semestre.

El Tratado de los Pirineos convirtió la isla en escenario de una paz histórica

La importancia diplomática de la isla se remonta al siglo XVII. El 7 de noviembre de 1659 acogió la firma del Tratado de los Pirineos, que puso fin a 24 años de guerra entre las monarquías española y francesa.

Las negociaciones se desarrollaron en un pabellón levantado en el centro del islote. El edificio tenía accesos separados para que cada delegación pudiera entrar sin atravesar simbólicamente el territorio de la otra parte.

El acuerdo incluyó importantes cesiones territoriales y el compromiso matrimonial entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. El enlace se celebró en 1660 en San Juan de Luz y sirvió para reforzar la paz alcanzada meses antes.

En el centro de la isla permanece un monumento conmemorativo del tratado. Se levantó a mediados del siglo XIX y constituye actualmente la única construcción visible en este enclave fronterizo.

Quién gobierna y por qué nadie vive en la isla de los Faisanes

La responsabilidad semestral recae en los comandantes navales de San Sebastián y Bayona, que actúan como representantes de sus respectivos Estados. Los ayuntamientos de Irún y Hendaya participan en las tareas de mantenimiento y conservación del territorio.

La isla no tiene población permanente, viviendas ni una administración local propia. Su paisaje está formado principalmente por árboles, vegetación y el monolito dedicado al Tratado de los Pirineos. Su reducido espacio permanece como símbolo de cooperación entre dos países que comparten la soberanía sin dividir físicamente el terreno.