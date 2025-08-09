La cerveza siempre helada: el truco de un bar de Huelva que ha conquistado al influencer gastronómico sevillano Juan Antonio Aguayo

¿Hay algo más triste que una cerveza tibia cuando aprieta el calor? Quien haya pasado un verano onubense sabe que la respuesta es un “no” rotundo. Con ese problema en mente, la Freiduría El Mercado, dentro del nuevo Mercado del Carmen, ha ideado un artilugio sencillo, pero demoledor: una pequeña cubeta metálica rellena de hielo picado que abraza la pinta como si no hubiera un mañana.

El invento ha saltado a la fama gracias a Juan Antonio Aguayo, @guiasevillana para casi 150.000 seguidores, que acaba de coronarlo como “tecnología del 2075”. Su vídeo corre como la pólvora y ya roza las 400.000 visualizaciones en TikTok. Entre risas y algún que otro “¡Aleluya!”, el creador sevillano confiesa estar “helado”… y no precisamente por el aire acondicionado.

¿Cómo mantiene “congeladas” las cervezas este bar de Huelva?

La clave está en un sencillo “barreñito” de acero que se sirve a la vez que la jarra y se rellena al momento con hielo menudito. Así, la bebida aguanta fría de principio a fin sin que el camarero tenga que hacer malabares con el congelador ni recurrir a trucos de laboratorio.

El camarero coloca la pintita dentro del recipiente metálico.

Añade hielo picado hasta cubrir la mitad de la jarra.

El metal transmite el frío y el hielo refuerza la temperatura durante toda la consumición.

“Me acaba de dar un sirocazo”, exclamó Aguayo al ver que la cerveza no perdía un ápice de frescura. El sevillano remató la jugada con un “No es IA” y el ya célebre “No sabía que en Huelva vivían en el 2075”, frases que han disparado la curiosidad de media Andalucía.

¿Qué paradas gastronómicas completan la ruta de Aguayo por la provincia?

Tras su paso por la capital, el influencer se desplazó hasta Ayamonte para rendir homenaje a un clásico: el Bar Margallo. El local, abierto en 1946, presume de tener una carta minimalista y canónica al mismo tiempo: tomate “rajao” con aliño secreto, chocos fritos con rebozado de manual y pescaíto del día recién traído de la lonja.

Aguayo no se cortó: calificó el tomate como “el más famoso de Huelva” y se detuvo a analizar la “estructura homogénea” del choco frito. Con establecimientos así, dice, “ya pueden abrir todos los gastrobares del mundo, que a mí no me sacan de esta riqueza”. Y, a juzgar por las visualizaciones, sus seguidores están bastante de acuerdo.

¿Cómo puedes probar este truco sin complicarte la vida?

Si pasas por Huelva capital, basta con acercarte al nuevo Mercado del Carmen y pedir una ronda en la Freiduría El Mercado: la cubeta de hielo viene incluida sin coste extra, ideal para combatir el sofocón veraniego mientras tapeas.

¿No planeas viajar? Entonces copia la idea en casa: busca un recipiente metálico ajustado al tamaño del vaso, llénalo de hielo picado y disfruta de tu cerveza a temperatura glacial hasta el último trago. Sencillo, barato y, lo mejor de todo, sin necesidad de máquina del tiempo.