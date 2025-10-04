La ayuda municipal de hasta 735 euros al mes para la cesta de la compra: requisitos y cómo solicitarla

La ayuda municipal sube un 6% respecto a 2024 y amplía el acceso a hogares con rentas de hasta 704,79 euros al mes por persona. Servicios Sociales tramita y concede la prestación, válida para alimentación, higiene y, desde noviembre de 2024, abono transporte.

Las familias madrileñas con bajos ingresos, en situación de vulnerabilidad o desempleo, pueden solicitar la Tarjeta Familia del Ayuntamiento de Madrid. El incremento del 6% aplicado desde abril, acorde con la subida del SMI, busca compensar el encarecimiento de la cesta de la compra y llegar a más beneficiarios.

Quién puede pedir la Tarjeta Familia y qué ingresos se tienen en cuenta

¿Quiénes pueden solicitarla y por qué puede interesarte? La Tarjeta Familia está dirigida a unidades familiares con bajos ingresos o afectadas por el desempleo. Permite pagar productos de higiene o alimentación y, desde noviembre de 2024, el abono transporte. Los nuevos límites facilitan el acceso a personas con rentas de hasta 704,79 euros al mes.

Para determinar el derecho se calcula la renta per cápita: se dividen los ingresos entre los miembros de la unidad familiar, computando cada adulto como 1 y cada menor de edad como 1,5. De ahí que el tamaño y la composición del hogar influyan directamente en la cuantía. Además, la concesión corresponde a Servicios Sociales.

Cuantías mensuales según miembros del hogar y límites de renta per cápita

Las cantidades se fijan según la renta per cápita y el número de convivientes. ¿Cuánto se cobra? Estos son dos ejemplos publicados por el Ayuntamiento:

Miembros del hogar Renta per cápita ≤ 75,11 €/mes Renta per cápita > 75,11 €/mes 1 persona 175 € 146 € 2 personas 315 € 233 € 3 personas 420 € 292 € 4 personas 525 € 350 € 5 personas 630 € 408 € 6 o más personas 735 € 466 €

Como ves, la cuantía sube cuando la renta per cápita es más baja y el hogar es más numeroso. El detalle de importes para el resto de tamaños de familia se consulta en la web municipal.

Requisitos para cobrar la ayuda municipal y comprobar la situación de necesidad

Antes de pedirla, conviene revisar qué exige la convocatoria, es clave reunir la documentación:

Acreditar la situación de necesidad.

Estar empadronado en el distrito al que se dirige la solicitud.

Presentar fotocopia del DNI, fotocopia del libro de familia y documentación económica del hogar.

Aceptar el diseño de intervención social, donde se recogen las condiciones de uso de la tarjeta prepago.

No todas las tarjetas se recargan con la misma cantidad todos los meses: variarán según la renta y los criterios de valoración previstos en la Ordenanza de Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

Cómo solicitar la ayuda paso a paso, presencial o por internet

¿Prefieres hacerlo en persona? Puedes acudir al centro de Servicios Sociales de tu zona, donde te orientarán y registrarán la solicitud. ¿Te resulta más cómodo desde casa? También es posible tramitarla en línea: hay que descargar el impreso, marcar la casilla de ‘necesidades básicas de alimentos’ y autorizar al Ayuntamiento a consultar rentas e ingresos. Además, se deben aportar certificados que acrediten si algún miembro recibe otra ayuda económica.

Si estás en paro, presenta el certificado de desempleo; si eres pensionista, el certificado de pensión de jubilación o de viudedad. Por último, se pide una declaración responsable en la que consten las obligaciones de la ayuda y que no se están percibiendo otras prestaciones incompatibles. Fácil y, sobre todo, pensado para no dejar a nadie atrás.

Documentación necesaria, plazos orientativos de solicitud y organismos públicos que intervienen

La tramitación y la concesión dependen de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, las cuantías exactas, cualquier actualización y los plazos o convocatorias disponibles se consultan en la página web municipal. En consecuencia, conviene revisar esa información oficial antes de enviar la solicitud; así evitarás devoluciones y ganarás tiempo.