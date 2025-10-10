La apertura de esta nueva tienda en Málaga promete colas por sus 200 rollos gratuitos

El obrador malagueño estrenará tienda en Huelin, zona Echeverría, a finales de octubre y celebrará la inauguración obsequiando 200 cinnamon rolls a las primeras personas que se acerquen. Con este estreno, sumará cuatro puntos de venta en la capital.

Dulce Canela, especializado en rollos de canela, última su nueva apertura en la zona Oeste de Málaga. Será su cuarto establecimiento tras los locales ya operativos en el Centro (calle Fernán González), Teatinos (calle Hermes) y el centro comercial Málaga Plaza. La fiesta inaugural incluirá el reparto de 200 unidades para quienes lleguen primero.

Dulce Canela abre en Huelin con 200 rollos de canela gratuitos

La inauguración llega con un reclamo claro: 200 rollos de canela de regalo para los más madrugadores. ¿Quieres probar uno gratis? Entonces, toca estar atento al día exacto, previsto para finales de este mes de octubre. La propuesta es sencilla y cercana: celebrar con el barrio y atraer a nuevos clientes con su producto estrella.

Antes de seguir, aquí van los datos clave de un vistazo.

Reparto de 200 rollos de canela a quienes lleguen primero

Apertura prevista: finales de octubre en Huelin (zona Echeverría)

Será el cuarto local de Dulce Canela en Málaga capital

Elaboración mensual aproximada: 3.000 rollos de 18 sabores

Producto icónico adicional: cakeroll de 2,5 kilos para 12‑15 personas

Planes de expansión anunciados: próximas aperturas en Granada y Madrid

Por lo tanto, la apertura no es solo una nueva persiana levantada: es una acción promocional que refuerza la marca en Málaga y prepara el salto a otras ciudades.

Dónde estará el nuevo local de Dulce Canela en Málaga Huelin zona Echeverría

El desembarco será en Huelin, en la zona de Echeverría, reforzando la presencia del obrador en el Oeste de la ciudad. De ahí que muchos vecinos se pregunten: ¿a qué hora conviene acercarse? La empresa avanza que el reparto será para las primeras personas en llegar, por lo que conviene ir con antelación y con ganas de celebrar.

A continuación, un resumen de las ubicaciones en Málaga y el estado de cada tienda:

Zona de Málaga Dirección o referencia Situación Centro Calle Fernán González Abierto Teatinos Calle Hermes Abierto Málaga Plaza Centro comercial Málaga Plaza Abierto Huelin Zona Echeverría Apertura prevista: finales de octubre

Esta hoja de ruta permite ubicar de un vistazo la expansión en la capital. En consecuencia, la marca ya cubre Centro, Teatinos y una gran superficie, y ahora suma un barrio con identidad propia.

Sabores, formatos y expansión prevista hacia Granada y Madrid próximamente

El obrador nació en 2020 de la mano de Manuel Leandro Pereira Rodríguez y su pareja, Gabriela Romero. Desde entonces, ha consolidado una carta con 18 sabores y una producción estimada de 3.000 rollos al mes. Entre los más populares figuran pistacho, Lotus y Kinder, además del glaseado clásico, dulce de leche, fresa, mango, manzana, oreo, chocolate y tarta de queso. Por otro lado, también ofrecen batidos como complemento perfecto.

La guinda es el cakeroll, un rollo gigante de dos kilos y medio pensado para compartir entre 12 y 15 personas. ¿Te atreves con un postre de ese tamaño para una celebración pequeña? No obstante, la novedad no se queda en Málaga: la empresa planea nuevas aperturas en Granada y Madrid, un paso lógico tras consolidarse con cuatro locales en la capital.

En resumen, una apertura con sabor dulce y espíritu de barrio, orientada a fidelizar y a captar a quienes aún no han probado sus cinnamon rolls. Por consiguiente, la cita en Huelin promete colas, fotos y, cómo no, canela.