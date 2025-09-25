King Regal abre nuevas contrataciones en Oliva (Valencia) para trabajar en su planta: contratos indefinidos

La firma de alimentación King Regal, con más de 40 años de historia y presencia en más de 30 países, refuerza su plantilla en Oliva (València). La compañía, referente en la elaboración de golosinas, snacks y productos innovadores, y con casi 600 profesionales, busca nuevo personal para trabajar en diferentes puestos dentro de su planta de producción. Por ello, cuenta con 3 ofertas de empleo con diferentes funciones. En esta noticia tienes los perfiles que se buscan, requisitos, condiciones y pasos para saber cómo enviar el currículum hoy mismo.
¿Interesado en trabajar en una gran firma? King Regal, es una empresa familiar española con sede en Oliva (Comunidad Valenciana), dedicada a la producción de geles dulces, golosinas líquidas, chocolates y frutos secos. Fundada en el año 2000, se ha consolidado como líder en su sector y exporta a más de 50 países, cumpliendo con estándares Halal y Kosher. Con modernas instalaciones y un fuerte compromiso con la calidad y el medio ambiente, busca ampliar su equipo en Oliva. Actualmente, ofrece 3 oportunidades laborales con los siguientes detalles que facilitamos a continuación:
|Puesto
|Contrato y jornada
|Salario
|Requisitos clave
|Operario/a de Envasado – Fines de Semana
|Indefinido
24 h/semana
Sábados y domingos (turnos rotativos 6–18h / 18–6h)
|Según convenio + plus
|Carné manipulador de alimentos
Trabajo en equipo Valorable experiencia en producción
|2 operarios/a de Envasado – Turnos Rotativos
|Indefinido
Jornada completa · Rotación mañana/tarde/noche
|16.000–17.000 € brutos/año
|Carné manipulador de alimentos
Trabajo en equipo
Disponibilidad horaria
|Electromecánico/a (especialidad eléctrica)
|Indefinido
Jornada completa
De lunes a viernes
|No disponible (se comunica en proceso)
|FP en electricidad/electromecánica
Experiencia en mantenimiento eléctrico Conocimientos de automatización
¿Cómo enviar el currículum e inscribirte?
Prepara un currículum actualizado y accede al portal de empleo donde King Regal ha publicado las vacantes. Selecciona el puesto que te interese (fines de semana, turnos rotativos o electromecánico/a), revisa las condiciones y pulsa Inscribirme para adjuntar tu CV. Si es tu primera vez, crea una cuenta o accede con tu perfil ya existente en el portal correspondiente.
Si estas vacantes de Oliva (València) no encajan con tu disponibilidad, te recomendamos revisar periódicamente el portal de empleo de la compañía para próximas oportunidades en la zona.