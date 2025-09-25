King Regal abre nuevas contrataciones en Oliva (Valencia) para trabajar en su planta: contratos indefinidos

La firma de alimentación King Regal, con más de 40 años de historia y presencia en más de 30 países, refuerza su plantilla en Oliva (València). La compañía, referente en la elaboración de golosinas, snacks y productos innovadores, y con casi 600 profesionales, busca nuevo personal para trabajar en diferentes puestos dentro de su planta de producción. Por ello, cuenta con 3 ofertas de empleo con diferentes funciones. En esta noticia tienes los perfiles que se buscan, requisitos, condiciones y pasos para saber cómo enviar el currículum hoy mismo.

La empresa valenciana King Regal necesita incorporar personal en su fábrica de Oliva (Valencia): requisitos y condiciones

¿Interesado en trabajar en una gran firma? King Regal, es una empresa familiar española con sede en Oliva (Comunidad Valenciana), dedicada a la producción de geles dulces, golosinas líquidas, chocolates y frutos secos. Fundada en el año 2000, se ha consolidado como líder en su sector y exporta a más de 50 países, cumpliendo con estándares Halal y Kosher. Con modernas instalaciones y un fuerte compromiso con la calidad y el medio ambiente, busca ampliar su equipo en Oliva. Actualmente, ofrece 3 oportunidades laborales con los siguientes detalles que facilitamos a continuación:

Puesto Contrato y jornada Salario Requisitos clave Operario/a de Envasado – Fines de Semana Indefinido

24 h/semana

Sábados y domingos (turnos rotativos 6–18h / 18–6h) Según convenio + plus Carné manipulador de alimentos

Trabajo en equipo Valorable experiencia en producción 2 operarios/a de Envasado – Turnos Rotativos Indefinido

Jornada completa · Rotación mañana/tarde/noche 16.000–17.000 € brutos/año Carné manipulador de alimentos

Trabajo en equipo

Disponibilidad horaria Electromecánico/a (especialidad eléctrica) Indefinido

Jornada completa

De lunes a viernes No disponible (se comunica en proceso) FP en electricidad/electromecánica

Experiencia en mantenimiento eléctrico Conocimientos de automatización

¿Cómo enviar el currículum e inscribirte?

Prepara un currículum actualizado y accede al portal de empleo donde King Regal ha publicado las vacantes. Selecciona el puesto que te interese (fines de semana, turnos rotativos o electromecánico/a), revisa las condiciones y pulsa Inscribirme para adjuntar tu CV. Si es tu primera vez, crea una cuenta o accede con tu perfil ya existente en el portal correspondiente.

Si estas vacantes de Oliva (València) no encajan con tu disponibilidad, te recomendamos revisar periódicamente el portal de empleo de la compañía para próximas oportunidades en la zona.