Kétchup por arte de magia: la pintada que dejó “encendido” a un restaurante “Yo obligaba a los padres a limpiarlo con la….”

Salir a comer en verano es un pequeño placer nacional, pero a veces el postre viene con sorpresa.

Seguro que alguna vez has visto una mesa hecha un cuadro; lo que quizá no esperabas era un cuadro literal… en kétchup. Una camarera se quedó de piedra cuando, tras cobrar la cuenta, levantó las bandejas y descubrió varias caras dibujadas con la salsa roja.

La «obra» no estaba precisamente firmada, aunque en redes lo han tenido claro: los artistas eran los peques de la familia. El asunto no habría pasado de anécdota de bar si el perfil de Twitter @soycamarero no hubiera subido la foto. Y ya sabes cómo va esto: bastaron unos minutos para que la indignación corriera más que la mayonesa en agosto.

¿Qué encontró exactamente la camarera?

Primero, el contexto: terraza llena, buen tiempo y muchos clientes recuperando el gusto por el tapeo.

Cuando el último grupo pidió la cuenta y salió tan campante, la empleada regresó a su rutina de recoger vasos. Entonces lo vio: caras sonrientes (y algo siniestras) hechas con chorros de kétchup sobre el tablero, como si la mesa fuera una pizarra improvisada.

El propio @soycamarero lo resumió con un lacónico «Qué divertido…», tirando de ironía fina para no soltar el grito que todos imaginamos. Nadie dejó nota, ni disculpa, ni tampoco un intento de limpiarlo con la servilleta (que habría costado, literalmente, cero euros).

¿Por qué el gesto ha incendiado las redes?

Lo que vino después fue un festival de dedos señalando. Una usuaria disparó sin rodeos: “La culpa es de los padres. Hoy no educan a los hijos como antes…”. Otro comentaba con mala leche que obligaría a la familia a “limpiarlo con la lengua”.

Más allá del tono bronco, el hilo destapó un viejo debate: ¿somos demasiado permisivos con los niños en bares? Y, sobre todo, ¿quién paga los platos, o las mesas, rotos? La polémica creció a golpe de retuits y, aunque nadie cuantificó el daño, el enfado colectivo se leyó entre líneas: tiempo perdido, producto desperdiciado y una limpieza extra que no aparece, precisamente, en nómina.

Cómo evitar estas situaciones

Antes de que te obsesiones con ponerle un candado al bote de salsa, prueba con estos trucos sencillos:

Lleva entretenimiento propio: un cuaderno pequeño y dos lápices de colores cuestan poco y evitan desastres.

Aplica la regla de los cinco minutos: si el plato tarda, acompaña al niño a dar un paseo corto por la acera.

Da ejemplo: nada de reír la gracieta si el primer chorrito aterriza fuera del plato; corrige con calma y firmeza.

Pide la cuenta en cuanto termine la comida: menos rato de espera, menos tentaciones artísticas.

Con estas pautas ahorrarás disgustos al camarero, y, de paso, evitarás que tu próxima visita acabe con fama de muralista involuntario. Porque, al final, si algo sale más caro que una ronda de refrescos, es la cara de circunstancias de quien tiene que limpiar el estropicio.