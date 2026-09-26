Interrail pone sus pases europeos con descuentos de hasta el 50% durante unos días solamente

La promoción de Interrail permite comprar ahora y activar el pase hasta once meses después. El descuento más alto corresponde a las modalidades continuas.

Interrail inició el 24 de septiembre de 2026 una promoción que reduce a la mitad determinados pases para recorrer Europa en tren. La oferta, anunciada por operadores como CFR y SNCF, alcanza los Global Pass continuos de uno, dos y tres meses. La compra puede realizarse hasta la mañana del 1 de octubre en la tienda de SNCF Connect. Antes de elegir, hay que sumar las reservas obligatorias y comprobar qué viajes permite cada modalidad.

Qué pases de Interrail reciben el 50% y cuáles se quedan en el 15%

Los Global Pass flexibles tienen una rebaja del 15%, igual que los continuos de 15 y 22 días. También reciben ese porcentaje los One Country Pass, destinados a un país o región. Quedan excluidos los Plus Pass y los pases para Erasmus+. La distinción resulta decisiva al comparar productos con nombres parecidos. La promoción de marzo aplicaba un 15% general; ahora, los continuos mensuales mejoran aquel descuento en 35 puntos porcentuales.

SNCF ilustra la rebaja del 50% con un pase de dos meses consecutivos que pasa de 620 a 310 euros. El ahorro anunciado en ese ejemplo asciende a 310 euros. Para la rebaja del 15%, muestra otro pase que baja de 212 a 180,20 euros, una reducción de 31,80. Son ejemplos comerciales para productos concretos, no precios comunes a todas las modalidades. El importe del pedido debe comprobarse según edad, clase y duración. Añadir las reservas permite comparar el coste completo con billetes separados para la misma ruta.

Hay modalidades para adultos, jóvenes y familias, con once meses para activarlas

La campaña incluye primera y segunda clase, con las categorías de edad correspondientes. El Global Pass juvenil comprende desde los 12 hasta los 27 años; la categoría sénior empieza a los 60. La edad se toma al comenzar el viaje. Quien compre meses antes de cumplir años debe considerar esa fecha, no únicamente la del pago. Un pase de primera permite utilizar también segunda clase. El de segunda no autoriza a ocupar primera por el mero hecho de haberse comprado en promoción.

Los menores de cuatro años pueden viajar sin pase, aunque una plaza reservada requiere atender las condiciones específicas. Entre cuatro y once años existe un pase infantil gratuito, que debe añadirse al pedido. Se permiten hasta dos menores por acompañante adulto, sénior o joven de al menos 18 años. SNCF confirma un margen de once meses para activar los títulos comprados durante la campaña. Ese plazo permite organizar un viaje posterior, pero no equivale a once meses de circulación desde la activación.

Las reservas y los desplazamientos dentro de España cambian el presupuesto

El precio del pase no incluye las reservas de asiento obligatorias de muchos trenes rápidos y nocturnos. Interrail identifica servicios como AVE, TGV y Eurostar entre los que requieren especial atención. Su guía publica referencias desde diez euros en alta velocidad nacional, quince en internacional y veinte en nocturnos. Son importes orientativos iniciales, no una tarifa única para cualquier recorrido. Cuatro reservas de quince euros añadirían sesenta euros al presupuesto. Tener el pase tampoco garantiza conseguir plaza en el tren elegido.

Para residentes en España, un Global Pass no funciona como abono ilimitado para desplazamientos nacionales durante todos esos meses. La regla general permite un día de salida del país y otro de regreso, con varios trenes dentro de cada día autorizado. Los trayectos domésticos adicionales exigen otro billete, salvo ampliaciones específicas que aparezcan aplicadas al pase. Tampoco corresponde comprar un One Country Pass de España para utilizarlo como residente español. La ruta debe revisarse según el país de residencia declarado y las condiciones efectivas del producto.

El plazo de devolución es mucho más corto que el de activación

La posibilidad de viajar más adelante no conserva indefinidamente el derecho a recuperar el dinero. Las condiciones promocionales permiten reembolsar íntegramente un pase sin usar durante los siete días siguientes a la compra, equivalentes a 168 horas. Después, la promoción excluye cambios y devoluciones. Por ello, tener pendientes las fechas de vacaciones puede influir en la decisión de comprar. El margen de once meses para empezar a viajar no amplía aquella semana de devolución.

La documentación vigente distingue los continuos, utilizables cada día de su periodo, de los flexibles, con un número limitado de días. El pase móvil se utiliza mediante Rail Planner y es personal e intransferible. Antes de pagar deben coincidir titular, categoría, residencia y modalidad con el viaje previsto. SNCF fija el cierre comercial el 1 de octubre a las 10:00, sujeto a disponibilidad de pases promocionales.

Los productos incluidos y las exclusiones figuran en las condiciones oficiales de la promoción.