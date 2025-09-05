Intentos de atropello con patinetes y escupitajos al personal de socorrismo obligan a cerrar una piscina de Murcia

El episodio, difundido por la cuenta de X (antes Twitter) @LiosDeVecinos, ha terminado con la clausura de la piscina después de que la empresa responsable del servicio de socorrismo rompiera su contrato con la comunidad por motivos de seguridad.

Por qué se ha cerrado la piscina comunitaria en la Manga del Mar Menor

Según la nota informativa colocada en la propia instalación, el trabajador fue objeto de conductas reiteradas por parte de vecinos durante su jornada y a la salida. El texto recoge: “Han insultado, increpado, amenazado, escupido e intimidado al personal de socorrismo de la piscina, esperándolo a la salida del cierre haciendo intento de atropello con los patinetes y persistiendo en las acciones anteriores”.

A continuación, la empresa comunicó su decisión: “La empresa ha rescindido el contrato con la comunidad para no vulnerar la seguridad de sus empleados”. El resultado es el cierre temporal de la piscina comunitaria.

Para situar el caso de forma clara, estos son los datos básicos conocidos:

Aspecto Detalle Lugar La Manga del Mar Menor (Murcia) Protagonistas Comunidad de vecinos y socorrista contratado por empresa externa Medida adoptada Cierre de la piscina comunitaria hasta nuevo aviso Motivo alegado Seguridad del personal tras rescisión del contrato por la empresa Fuente difundida Publicación de @LiosDeVecinos y nota informativa en la piscina

Con esta síntesis se entiende el alcance: la comunidad se queda sin piscina en días de calor intenso; menuda faena.

Qué dice la nota informativa de la empresa que contrataba al socorrista

El aviso detalla comportamientos concretos atribuidos a algunos vecinos. A modo de resumen, esto es lo que se denunció en ese escrito:

Insultos e increpaciones al personal de socorrismo.

Amenazas directas.

Escupir e intimidar al trabajador.

Esperarle a la salida del cierre.

Intento de atropello con patinetes.

Persistencia en esas acciones.

Estas conductas, expuestas en la nota, motivaron la rescisión del contrato y el cierre, según la propia empresa.

Cómo reaccionan los vecinos en redes y qué se sabe por ahora

Tras difundirse el caso, muchos usuarios preguntaron en redes sociales de qué piscina se trataba y quiénes estarían detrás de las amenazas y vejaciones al personal. Por ahora, lo conocido es lo compartido en ese comunicado y el cierre de la instalación.

¿Quién no busca refugio en una piscina cuando los termómetros superan los 30 grados? En cualquier caso, la situación ha generado malestar entre los usuarios y deja una reflexión evidente: la convivencia en comunidades exige respeto también en los espacios comunes. De ahí que, ante riesgos para su personal, la empresa optara por cortar por lo sano.