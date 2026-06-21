Una cinta marrón visible desde el espacio sorprende a los científicos por su rápido crecimiento en el Atlántico

Mirar el Atlántico desde el espacio ya no es solo cosa de mapas bonitos y fotos espectaculares. Los satélites han confirmado una transformación difícil de pasar por alto: una enorme cinta marrón sobre la superficie del océano. Según un estudio publicado en la revista científica Harmful Algae, esa estructura alcanzó en 2025 unos 8.800 kilómetros de largo.

En mayo de 2025 se detectaron 37,5 millones de toneladas de sargazo entre la costa occidental de África y el Golfo de México. Lo llamativo es que de este fenómeno no había ni rastro hace apenas 15 años. Y aquí está el lío, porque el problema no es que exista el sargazo, sino que se esté multiplicando a lo grande.

Por qué el gran cinturón de sargazo del Atlántico preocupa a los científicos

El fenómeno se conoce como gran cinturón de sargazo del Atlántico y ha pasado de ser una rareza a convertirse en una señal ambiental de gran escala. La imagen vista desde los satélites muestra una franja marrón que cruza el océano y que, por tamaño, ya supera el doble del ancho de EEUU continental.

Los investigadores del Harbor Branch Oceanographic Institute, integrado en la Florida Atlantic University, han analizado cuatro décadas de información. Para reconstruir esta evolución han utilizado datos de satélites, observaciones de campo y análisis químicos. La primera gran proliferación masiva fue detectada en 2011 y, desde entonces, el fenómeno se ha repetido casi todos los años, con una única excepción: 2013.

Qué es el sargazo pelágico y cuándo deja de ser útil para el océano

El sargazo pelágico no es malo por naturaleza. Pelágico significa que vive flotando en mar abierto, sin estar pegado al fondo marino. En cantidades equilibradas cumple una función importante, porque ofrece refugio, alimento y zonas de cría a peces, invertebrados y tortugas marinas.

De hecho, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU, la NOAA, lo reconoce como hábitat esencial para más de 100 especies. Vamos, que en su justa medida no es el villano de la película. El problema aparece cuando la biomasa, es decir, la cantidad total de materia viva acumulada, se dispara hasta niveles extraordinarios y empieza a llegar a la costa en grandes masas.

Cómo los nutrientes están alimentando una franja que puede duplicarse en 11 días

La clave del crecimiento está en los nutrientes, especialmente el nitrógeno y el fósforo. Los experimentos citados por los investigadores muestran que, en aguas ricas en estos compuestos, la biomasa del sargazo puede duplicarse en apenas 11 días. Dicho de forma sencilla: cuando encuentra “comida” de sobra, crece a toda máquina.

Entre 1980 y 2020, el contenido de nitrógeno en los tejidos del sargazo aumentó un 55%. Además, la proporción entre nitrógeno y fósforo creció un 50%. Este cambio químico apunta a una transformación profunda del entorno que alimenta estas floraciones, con fuentes como la escorrentía agrícola, que es el arrastre de fertilizantes y residuos desde la tierra hacia el agua, las descargas de aguas residuales y los depósitos atmosféricos.

Qué papel tienen el Amazonas, el Golfo de México y las corrientes oceánicas

El río Amazonas aparece como una pieza central en esta expansión. En periodos de crecida libera grandes cantidades de nutrientes hacia el Atlántico, mientras que en etapas de sequía la proliferación pierde fuerza. Por tanto, el cinturón de sargazo no depende solo de lo que ocurre en mar abierto, sino también de lo que llega desde tierra.

Después entran en juego las corrientes oceánicas, que actúan como una especie de cinta transportadora natural. Sistemas como la corriente de Lazo y la corriente del Golfo desplazan estas masas flotantes hacia áreas sensibles, incluido el Golfo de México. Allí ya se habían observado grandes hileras de algas en 2004 y 2005, con arribadas vinculadas a los aportes de los ríos Misisipi y Atchafalaya. Incluso hay un precedente llamativo: en 1991, una acumulación de sargazo obligó a detener una central nuclear en Florida.

Qué riesgos deja el sargazo en playas, ecosistemas y zonas turísticas

Cuando el sargazo llega a la costa en grandes cantidades, empieza la parte menos amable del asunto. Al descomponerse genera malos olores y puede liberar sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico asociado a la putrefacción de la materia orgánica. No es precisamente la postal de playa que uno espera encontrar al llegar con la toalla bajo el brazo.

Además, las grandes masas varadas pueden asfixiar playas, alterar ecosistemas costeros, crear zonas con bajo oxígeno y dañar arrecifes de coral. Para las economías que dependen del turismo, el golpe es directo, porque la limpieza de las playas exige recursos constantes y costosos. Y claro, cuando la naturaleza pasa la factura, rara vez viene con descuento.

Qué recomendaciones prácticas se desprenden del estudio para vigilar el sargazo

El estudio plantea que este fenómeno necesita más vigilancia internacional, mejores modelos de predicción y una reducción sostenida de la contaminación que fertiliza el océano. En cristiano: observar mejor, anticiparse antes y cortar parte del alimento que está favoreciendo estas floraciones masivas. Para las zonas costeras expuestas, las claves prácticas que se desprenden de la investigación son estas:

Reforzar el seguimiento por satélite de la franja de sargazo antes de que llegue a la costa. Mejorar los modelos de predicción para anticipar episodios de arribada. Vigilar los aportes de nitrógeno y fósforo procedentes de tierra. Reducir la contaminación vinculada a escorrentía agrícola, aguas residuales y depósitos atmosféricos. Preparar recursos de limpieza en playas cuando se detecten grandes acumulaciones en movimiento.

Estas medidas no eliminan de golpe un fenómeno que ya se ha convertido en casi anual desde 2011, pero ayudan a llegar menos tarde. La eutrofización, que es el exceso de nutrientes en el agua hasta alterar el equilibrio natural, ya no parece solo un problema costero. Según los investigadores, está empezando a redibujar zonas enteras del mar abierto.

Por qué esta cinta marrón también abre dudas sobre el clima

La expansión del gran cinturón de sargazo del Atlántico no solo afecta a playas y ecosistemas cercanos. La descomposición de estas masas también libera metano y otros gases de efecto invernadero, lo que abre nuevas preguntas sobre su papel en el ciclo global del carbono. Este ciclo es el proceso por el que el carbono se mueve entre océanos, atmósfera, seres vivos y suelos.

Con mares más cálidos y un flujo persistente de nutrientes desde tierra, los científicos consideran que el fenómeno exige atención sostenida. La franja de 8.800 kilómetros detectada en 2025 no es una simple mancha pasajera en el mapa: es una señal visible desde el espacio de cómo están cambiando los océanos.