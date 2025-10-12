“Hoy vivo bien con mi pensión, pero no sé si mis hijos tendrán la misma suerte” advierte estos jubilados

Antonio y Juan José López, de 71 y 83 años, exponen su preocupación: aunque hoy pueden vivir con su pensión, temen que la sostenibilidad peligre por el envejecimiento, la baja natalidad y la volatilidad de afiliaciones. ¿Habrá dinero en unos años?

El sistema de pensiones sigue en el centro del debate social y económico en España. Dos testimonios ponen voz a esa inquietud: Antonio López, profesor de matemáticas jubilado de 71 años, y su hermano, Juan José López, médico jubilado de 83. Ambos viven con pensiones en torno a 2.500 euros netos, pero advierten de que, sin cambios, el modelo puede no aguantar.

Quién puede verse afectado y por qué preocupa la sostenibilidad de las pensiones públicas

La cuestión no afecta solo a quienes ya cobran una prestación: también a quienes se jubilarán en los próximos años. Según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el número de pensionistas supera los 9 millones. De ahí que cada ajuste importe.

Entre los factores que presionan al sistema se citan el envejecimiento demográfico, la baja natalidad y la volatilidad de afiliaciones. A esto se suman los salarios bajos y un mercado laboral precario, que dificultan recaudar lo suficiente para sostener prestaciones dignas. ¿Cómo cuadrar las cuentas a medio plazo?

A continuación, un resumen de las claves mencionadas:

Factor Qué apunta la información disponible en el testimonio Número de pensionistas Supera los 9 millones de personas en España Envejecimiento demográfico Aumenta la presión sobre el gasto en pensiones Baja natalidad Reduce el relevo generacional de cotizantes Volatilidad de afiliaciones Introduce incertidumbre sobre los ingresos futuros Salarios y precariedad Limitan la capacidad recaudatoria del sistema

Estos elementos explican la inquietud por mantener prestaciones adecuadas en el futuro y la necesidad de estudiar cambios.

Fechas, contexto de cambios y motivos para replantear la financiación del sistema

No se trata de una reforma concreta con fecha cerrada, sino de un debate abierto. Juan José López lo resume con claridad para RAC1.cat: “En España hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar”. También defiende que “no es justo que un pensionista con más recursos cobre menos, porque si has pagado y trabajado muchos años, la pensión es consecuencia de ello”.

Antonio comparte el diagnóstico y lanza una advertencia: “Pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones si no cambian algunas cosas”. ¿Cuáles podrían ser esas medidas?

Antes de entrar en propuestas, conviene recordar que, como señalan análisis académicos, el reto demográfico y laboral cuestiona la capacidad del sistema para sostenerse sin ajustes.

Ideas principales que aparecen en los testimonios y el debate

Replantear la financiación del modelo y estudiar una mayor recaudación.

Mantener la lógica contributiva: más años y aportaciones, mayor prestación.

Favorecer la llegada de población joven inmigrante que cotice y aporte ingresos.

Impulsar reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad a largo plazo.

Estas líneas no son un programa cerrado, sino puntos de partida para una discusión que afecta al bolsillo de hoy y al de mañana.

Cómo se vive hoy con la pensión y qué temores expresan los pensionistas

El retrato cotidiano es ambivalente. Juan José, pese a cobrar unos 2.500 euros netos mensuales, afirma que vive “como puede”. Al mismo tiempo, insiste en que el esfuerzo de toda una vida debe reflejarse en la pensión: “si has trabajado y pagado muchos años, la pensión es una consecuencia de lo que has trabajado”.

Antonio, con una pensión similar, asegura que le basta para vivir con tranquilidad. Sin embargo, mira a las generaciones jóvenes y observa salarios bajos y empleos de baja cualificación que dificultan independizarse o comprar vivienda. “Nosotros ya tenemos todo esto resuelto”, admite, pero teme por quienes vienen detrás.

Organismos públicos implicados y papel del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en el debate

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aporta la foto de conjunto, más de 9 millones de pensionistas, que explica por qué la sostenibilidad preocupa. Además, voces académicas, como la de Joan Llobet (UOC), subrayan que el envejecimiento, la baja natalidad y la volatilidad de las afiliaciones pueden comprometer prestaciones adecuadas si no se acometen cambios.

En consecuencia, el reto es doble: proteger el poder adquisitivo de quienes ya cobran y asegurar que quienes aún cotizan tengan una pensión mañana. Dicho de forma llana: ¿cómo pagamos la factura sin dejar a nadie atrás?

Al cierre, Antonio lanza una idea concreta: “Espero que cambien la forma de recaudar o que venga gente joven de otros países para que paguen impuestos”. El desafío está servido; ahora toca decidir.