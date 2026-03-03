Hasta cuándo duran las rebajas de invierno 2026 y cuándo comienzan las rebajas de verano

Si cada vez que escuchas la palabra rebajas piensas en tu tarjeta y en cómo estirarla un poco más, este calendario te va a venir de lujo. En 2026 las fechas importantes se reparten entre las rebajas de invierno, las de verano, las terceras rebajas y los ya clásicos Black Friday y Cyber Monday. Prácticamente hay descuentos repartidos a lo largo de todo el año, pero no siempre caen en los mismos días según donde vivas.

Por eso es clave saber exactamente cuándo empiezan y cuándo terminan en tu comunidad autónoma. Así puedes organizar las compras grandes, evitar improvisaciones de última hora y cuidar un poco el bolsillo. A continuación repasamos, paso a paso, las fechas más importantes de 2026 para que puedas planificar cuándo te compensa más salir de compras o llenar el carrito online.

¿Cuándo empiezan y terminan las rebajas de invierno de 2026?

Las rebajas de invierno de 2026 arrancan, en términos generales, justo después de Reyes, el 7 de enero. Es el periodo en el que se concentran los descuentos más esperados del año en moda, tecnología y artículos para el hogar, así que es habitual aprovechar para rematar lo que se ha quedado pendiente de Navidad. Muchas marcas, sin embargo, se adelantan un poco y empiezan ya el 6 de enero en sus tiendas online, convirtiendo ese día en uno de los que acumula un mayor volumen de ofertas y promociones. Si sueles comprar por Internet, conviene tener esa fecha muy controlada.

Ahora bien, ¿pasa lo mismo en toda España? No exactamente. Aunque esa es la referencia general, el calendario concreto cambia según la comunidad autónoma, ya que algunas tienen normativas más flexibles y permiten adelantar el inicio o alargar el final de las rebajas. En la mayoría de regiones el periodo de invierno comienza el 7 de enero, pero hay excepciones claras: Madrid las inicia el 1 de enero, mientras que Aragón y la Comunidad Valenciana las arrancan el 6 de enero. También cambian los finales de campaña, que según el territorio pueden ir desde finales de febrero hasta principios de abril.

Calendario de rebajas 2026 por comunidades autónomas

Si quieres afinar de verdad y saber hasta qué día puedes apurar las compras en tu zona, te interesa mirar el detalle por comunidades autónomas, es decir, por cada una de las regiones españolas que fija sus propias fechas de rebajas dentro del calendario general. Aquí se cruzan las fechas de inicio y fin tanto de las rebajas de invierno como de las de verano para 2026. Todas las fechas que ves a continuación corresponden al año 2026:

Comunidad autónoma Rebajas de invierno: inicio Rebajas de invierno: fin Rebajas de verano: inicio Rebajas de verano: fin Andalucía 7 de enero 7 de marzo 1 de julio 31 de agosto Aragón 6 de enero 6 de marzo 1 de julio 1 de septiembre Asturias 7 de enero 6 de marzo 1 de julio 31 de agosto Baleares 7 de enero 7 de marzo 1 de julio 31 de agosto Canarias 7 de enero 6 de marzo 1 de julio 31 de agosto Cantabria 7 de enero 6 de abril 1 de julio 30 de septiembre Castilla-La Mancha 7 de enero 31 de marzo 1 de julio 30 de septiembre Castilla y León 7 de enero 6 de marzo 1 de julio 31 de agosto Cataluña 7 de enero 6 de marzo 1 de julio 31 de agosto Ceuta 7 de enero 28 de febrero 1 de julio 31 de agosto Comunidad Valenciana 6 de enero 12 de marzo 27 de junio 3 de septiembre Extremadura 7 de enero 6 de abril 1 de julio 31 de agosto Galicia 7 de enero 7 de abril 1 de julio 30 de septiembre La Rioja 7 de enero 6 de abril 1 de julio 31 de agosto Madrid 1 de enero 31 de marzo 21 de junio 21 de septiembre Melilla 7 de enero 7 de marzo 1 de julio 31 de agosto Murcia 7 de enero 7 de marzo 1 de julio 31 de agosto Navarra 7 de enero 6 de marzo 1 de julio 31 de agosto País Vasco 7 de enero 31 de marzo 1 de julio 30 de septiembre

Como ves, hay comunidades que concentran las rebajas en periodos más cortos y otras que las alargan hasta principios de abril en invierno o hasta finales de septiembre en verano. Por lo tanto, no es lo mismo vivir en Ceuta, donde las rebajas de invierno terminan el 28 de febrero, que en Galicia, donde se extienden hasta el 7 de abril, o en Cantabria y el País Vasco, que apuran las de verano hasta el 30 de septiembre. En general, los chollos más llamativos tienden a concentrarse en los primeros días de campaña y en las terceras rebajas de febrero, donde los descuentos pueden superar el 50 %.

Fechas de inicio de las rebajas de verano de 2026

Las rebajas de verano de 2026 empiezan entre finales de junio y principios de julio, dependiendo tanto de la comunidad autónoma como de la política de cada comercio. Tradicionalmente se ha considerado el 1 de julio como la fecha de arranque, pero muchas cadenas se adelantan y empiezan a lanzar descuentos ya en la última semana de junio, especialmente en sus apps y páginas web.

Este periodo se ha convertido en el segundo gran momento del año para encontrar ofertas en moda, calzado, complementos y productos relacionados con las vacaciones. Si tu idea es preparar el verano con algo de margen, te compensa tener en mente ese tramo que va de los últimos días de junio a los primeros días de julio, porque es cuando suelen aparecer las primeras rebajas fuertes.

Fechas de rebajas 2026 en Zara, Mango y El Corte Inglés

Además del calendario oficial por comunidades, las grandes cadenas de moda marcan sus propios tiempos, con diferencias claras entre lo que ocurre online y lo que pasa en tienda física. Esto se nota especialmente en grupos como Inditex, Mango o El Corte Inglés, que al final son los que marcan el ritmo de las rebajas para mucha gente.

En el caso del Grupo Inditex, que agrupa marcas como Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti u Oysho, las rebajas de invierno de 2026 suelen empezar el 6 de enero en las tiendas online y el 7 de enero en los establecimientos físicos. Para verano, sus promociones arrancan a finales de junio en la web y se van extendiendo a las tiendas en los días siguientes, de manera escalonada.

Mango, por su parte, fija el inicio oficial de las rebajas de invierno el 7 de enero, pero ya el 5 de enero ofrece descuentos a los clientes registrados. En verano hace algo parecido: las rebajas se activan entre finales de junio y principios de julio, empezando primero en el canal online y trasladándose después a las tiendas físicas.

El Corte Inglés lanza las rebajas de invierno el 7 de enero, mientras que las de verano se sitúan a principios de julio. Además, es habitual que algunas marcas del propio grupo adelanten sus promociones, así que puede venir bien revisar sus campañas unos días antes si sueles comprar allí, para no dejar escapar alguna rebaja anticipada.

¿Qué son las terceras rebajas de 2026 y qué descuentos tienen?

Después del primer tirón de las rebajas de enero llegan las terceras rebajas, que en 2026 se sitúan desde mediados de febrero hasta final de mes. Es el momento en el que aparecen los auténticos chollos, con descuentos que pueden superar el 50 %, perfecto para quienes no tienen prisa y prefieren esperar a que los precios caigan lo máximo posible.

La duración exacta de estas terceras rebajas depende de cada marca. En el caso de Inditex, es decir, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, este periodo se mantiene hasta finales de febrero. Mango alarga un poco más la campaña y extiende las terceras rebajas hasta los primeros días de marzo, apurando todavía más la bajada de precios.

El Corte Inglés también participa en esta recta final con reducciones importantes, aplicando descuentos en torno al 40 %-50 % en categorías como moda, electrónica, hogar o juguetes. Por consiguiente, si quieres rebajar el precio de algún producto de electrónica, renovar algo del hogar o adelantar regalos, este tramo de febrero es especialmente interesante para que el bolsillo no se lleve un susto.

Black Friday y Cyber Monday 2026: cuándo son y qué descuento ofrecen

En 2026 el Black Friday cae el 27 de noviembre y se ha convertido en una de las citas más señaladas del año en España para buscar grandes chollos. Este día, conocido también como ‘viernes negro’, se ha generalizado tanto que la mayoría de los comercios alargan sus descuentos durante toda la semana, no solo durante esas 24 horas.

El Cyber Monday se celebra el lunes 30 de noviembre y está centrado sobre todo en las compras online. Este día surgió en Estados Unidos en 2005 como una forma de animar a la gente a comprar por Internet y, desde entonces, forma parte del calendario habitual de rebajas. En muchos casos, las campañas de Cyber Monday ponen el foco en descuentos exclusivos digitales, envíos gratuitos o promociones limitadas a 24 horas, pensadas para crear cierta sensación de urgencia.

Si eres más de comprar desde el móvil o el ordenador que de patearte centros comerciales, estas dos fechas, Black Friday y Cyber Monday, son las que conviene marcar bien en el calendario, porque concentran gran parte de las ofertas de final de año.

Cómo aprovechar el calendario de rebajas 2026 para ahorrar

Con tantas fechas distintas es fácil hacerse un lío, así que conviene tener una especie de “mapa mental” con los momentos clave del año. A partir de ahí, solo se trata de decidir qué quieres comprar en cada etapa para no ir a ciegas. A modo de resumen, estos son los grandes periodos de rebajas que puedes tener presentes en 2026:

Rebajas de invierno: empiezan entre el 1 y el 7 de enero y terminan entre el 28 de febrero y el 7 de abril, según la comunidad autónoma.

Terceras rebajas: van desde mediados de febrero hasta final de mes, con descuentos que pueden superar el 50 % y que, en el caso de Mango, se prolongan hasta los primeros días de marzo.

Rebajas de verano: comienzan entre el 21 de junio y el 1 de julio y finalizan entre el 31 de agosto y el 30 de septiembre, dependiendo de la comunidad autónoma.

Rebajas en grandes cadenas: Inditex inicia las de invierno el 6 de enero online y el 7 de enero en tienda física; Mango arranca el 7 de enero, con descuentos previos el día 5 para clientes registrados; El Corte Inglés fija el 7 de enero como inicio de las rebajas de invierno y principios de julio para las de verano.

Black Friday y Cyber Monday: el Black Friday de 2026 es el 27 de noviembre y el Cyber Monday se celebra el lunes 30 de noviembre, con campañas especialmente enfocadas en las compras online en este último caso.

A partir de estos hitos, lo más práctico es organizar tus compras por bloques. En primer lugar, decide qué tipo de gasto quieres concentrar en cada periodo (moda, tecnología, hogar o productos para vacaciones) y ajústalo a las fechas en las que esos artículos suelen tener más protagonismo en las rebajas. En segundo lugar, valora si te compensa más aprovechar los adelantos online, que empiezan antes en muchas cadenas, o esperar a las rebajas en tienda física. Por último, revisa qué calendario se aplica en tu comunidad autónoma para no confiarte con los últimos días de rebajas y evitar pagar el precio completo por despiste.