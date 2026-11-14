Hasta 400 euros para afrontar gastos básicos en Finestrat con solicitudes abiertas hasta el 7 de diciembre

Las ayudas de Finestrat se dirigen a determinados colectivos y pueden reducirse proporcionalmente si el presupuesto resulta insuficiente.

Las ayudas de Finestrat para gastos básicos ya pueden solicitarse desde este 6 de noviembre y hasta el 7 de diciembre, ambos incluidos. La convocatoria municipal de Acción Social ofrece un máximo de 400 euros y dispone de 25.000 euros. Está dirigida a determinados colectivos con residencia continuada en el municipio y límites de ingresos. La cantidad final dependerá del número de solicitudes admitidas, porque las bases prevén reducirla proporcionalmente cuando el presupuesto no alcance.

Las ayudas de Finestrat no se adjudican por llegar primero

El Ayuntamiento establece una ayuda máxima de 400 euros para cada persona beneficiaria, con un límite adicional por hogar y vivienda. Si el presupuesto permite atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos, cada ayuda alcanzará ese importe. Cuando la suma necesaria supere los 25.000 euros disponibles, se aplicará el mismo coeficiente de reducción a todas las personas admitidas. Las bases descartan preferencias por orden de presentación. También impiden acumular importes por pertenecer a varios colectivos o presentar diferentes solicitudes desde una misma unidad familiar.

Pueden acceder quienes tengan 65 años o los cumplan durante 2026, además de pensionistas de la Seguridad Social. También pueden solicitarla miembros de familias numerosas o monoparentales con título vigente. Se incluyen personas con discapacidad reconocida desde el 33% y quienes tengan una situación de dependencia reconocida. La pertenencia a uno de esos grupos debe acreditarse documentalmente. Como muestran las ayudas por discapacidad, cada programa fija sus condiciones. En esta convocatoria, el reconocimiento correspondiente se suma a las exigencias económicas y de residencia establecidas por el municipio.

Los límites de ingresos van de 16.800 a 29.400 euros anuales

Una persona que viva sola no podrá superar 16.800 euros anuales computables. Para unidades de dos personas, el límite asciende a 21.000 euros. Los hogares de tres integrantes tienen un máximo de 25.200 euros y los de cuatro o más, de 29.400 euros. La composición se comprobará con referencia al final del plazo de presentación. El Ayuntamiento exige empadronamiento continuado durante el año inmediatamente anterior a esa fecha. Las bases contemplan determinadas excepciones para identificar quién forma parte de la unidad de convivencia, que deben acreditarse cuando se aleguen.

El cálculo económico toma como referencia los ingresos de 2025. Para quienes presentaron declaración de la renta, se suman las bases imponibles general y del ahorro, evitando duplicidades. También se incorporan otros ingresos computables, incluidas determinadas pensiones y rentas obtenidas en el extranjero. No haber presentado IRPF no equivale a carecer de ingresos y exige aportar información fiscal suficiente. Entre las exclusiones figuran ayudas de emergencia social, becas y prestaciones específicamente destinadas a dependencia. También se excluyen ayudas finalistas para vivienda o suministros cuando quede acreditada esa finalidad.

La solicitud requiere acreditar ingresos y la condición que permite acceder

Las solicitudes pueden presentarse en el registro general del Ayuntamiento, en la Extensión Administrativa de La Cala o mediante la sede electrónica municipal. El modelo normalizado debe acompañarse de las declaraciones y documentos previstos en las bases. Según el supuesto, habrá que acreditar la pensión, el título familiar, la discapacidad o la dependencia. La identidad y el padrón se comprobarán de oficio cuando sea posible. Los datos bancarios deberán aportarse mediante la ficha correspondiente o documento admitido cuando no consten previamente o hayan cambiado.

La documentación de ingresos debe cubrir a las personas computables del hogar y el ejercicio de referencia. Las bases precisan que esta convocatoria no realizará consultas directas a declaraciones del IRPF ni a información fiscal de la AEAT. Por eso, la acreditación económica requiere los documentos indicados para cada caso. El cumplimiento tributario y con la Seguridad Social se declara mediante el anexo previsto, sin confundir esa declaración con la prueba de ingresos. Si faltan documentos subsanables, se concederán diez días hábiles para aportarlos después del requerimiento correspondiente.

Los 400 euros son un máximo y no exigen aportar facturas posteriores

La convocatoria atiende circunstancias personales, familiares y económicas, sin exigir una cuenta posterior de gastos ni facturas concretas de compras. La justificación se realiza acreditando previamente los requisitos. Los documentos deberán conservarse al menos cuatro años desde la concesión, sin perjuicio de plazos superiores aplicables. La cuantía anunciada tampoco es mensual. Otras medidas, como las ayudas al alquiler en Barcelona, tienen otra finalidad y periodicidad. En Finestrat se tramita una única ayuda dentro de la convocatoria municipal de Acción Social correspondiente al ejercicio 2026.

El sistema de reparto permite comprender por qué el máximo no está garantizado para todos los solicitantes admitidos. Si hubiera cien ayudas concedibles y se mantuviera el presupuesto de 25.000 euros, corresponderían 250 euros a cada una. Es un ejemplo matemático, no una previsión de solicitudes. El Ayuntamiento comprobará además las obligaciones tributarias y la ausencia de deudas municipales ejecutivas, salvo los supuestos admitidos. Presentar la documentación en plazo permite participar; la concesión dependerá de cumplir los requisitos y del resultado definitivo del procedimiento de distribución.