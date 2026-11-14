El Plan Estatal de Vivienda tendrá un control que separa las ayudas aprobadas de las que ya se han pagado

Una orden del Plan Estatal de Vivienda exige actualizar indicadores y permite publicar información agregada sobre su ejecución.

El Plan Estatal de Vivienda incorporará un seguimiento que distinguirá las solicitudes recibidas, las resoluciones favorables y las ayudas efectivamente abonadas. La orden publicada este 6 de noviembre en el BOE desarrolla cómo deben enviar esa información las comunidades autónomas. Entró en vigor el 7 de noviembre. Para quienes esperan una subvención, la diferencia resulta relevante. Una concesión favorable y el ingreso del dinero representan momentos distintos del procedimiento administrativo.

El Plan Estatal de Vivienda registrará cuántas ayudas han llegado a sus destinatarios

La Orden VAU/1167/2026 regula el intercambio de información del programa estatal correspondiente al período 2026–2030. Su anexo establece indicadores concretos para seguir la gestión de las ayudas al alquiler. Las administraciones deberán identificar cuántas peticiones han recibido, cuántas cuentan con resolución favorable y cuántas han sido rechazadas. También recogerán las solicitudes pendientes de resolución y el número de beneficiarios a quienes se haya abonado la ayuda. Esa separación permitirá conocer mejor el recorrido del dinero público entre su aprobación y su llegada a los destinatarios.

El desglose responde a una diferencia que también aparece en la justificación de ayudas al alquiler. En aquel procedimiento madrileño, cuyo plazo terminó en octubre, se exigía completar documentos después de acceder a la condición de beneficiario. Cada convocatoria mantiene sus propias reglas y fechas. Por tanto, el nuevo registro estatal no elimina las obligaciones documentales de quien solicita una subvención. Tampoco transforma una resolución favorable en una transferencia bancaria inmediata. Los datos permitirán distinguir esas situaciones sin confundirlas con solicitudes todavía pendientes.

La actualización mensual tiene un plazo para las administraciones

Los indicadores mensuales deberán remitirse durante los cinco primeros días naturales del mes siguiente al período correspondiente. Además, la orden contempla transmisiones asociadas a acontecimientos relevantes del expediente. Entre ellos figuran la concesión, la modificación o revocación de ayudas y los pagos realizados. También deben comunicarse los nuevos beneficiarios y determinados avances de las actuaciones financiadas. Estos plazos vinculan a las administraciones responsables del suministro de información. No constituyen un calendario de cobro para los ciudadanos ni prometen ingresos durante los primeros cinco días de cada mes.

La norma añade informes trimestrales que compararán los resultados alcanzados con los objetivos previstos. Cuando existan desviaciones importantes, deberán explicarse sus causas y las medidas correctoras adoptadas o proyectadas. El informe anual incorporará previsiones y actuaciones de control sobre las subvenciones. Su remisión deberá producirse antes del 31 de enero siguiente al ejercicio evaluado. Hasta el 1 de junio de 2027 podrán habilitarse canales alternativos por dificultades técnicas. Esa posibilidad no suspende la obligación de informar con la periodicidad establecida ni permite dejar de registrar los indicadores.

Los datos públicos serán agregados y protegerán la información personal

El artículo 9 permite al Ministerio acordar la publicación de información agregada sobre los objetivos y los indicadores del plan. La orden no anuncia que desde este viernes exista un nuevo buscador individual de pagos. La eventual difusión deberá respetar la confidencialidad y la protección de datos personales. Por ello, un balance público podrá explicar la ejecución de un programa sin divulgar los ingresos o circunstancias familiares de cada beneficiario. La actualización de esas publicaciones dependerá de los procesos de validación y consolidación de la información recibida.

El seguimiento también recoge datos sobre las viviendas financiadas y las actuaciones de rehabilitación. Cuando corresponda, las comunidades deberán certificar la protección indefinida de los inmuebles y la transparencia de su adjudicación. Esto ayuda a distinguir entre anunciar una promoción, construirla y ponerla a disposición de sus futuros ocupantes. La consulta de viviendas públicas en alquiler requiere comprobar en qué fase se encuentra cada oferta. La nueva orden organiza el seguimiento del plan, pero no sustituye las condiciones de acceso de cada procedimiento.

Consultar el propio expediente sigue siendo el camino para conocer una ayuda

Quien haya solicitado una subvención debe acudir al órgano gestor y a la sede electrónica correspondientes para conocer su situación concreta. El artículo 53 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho a consultar el estado de los procedimientos donde se tenga condición de interesado. También permite acceder a sus documentos y obtener copias. Ese derecho ya existía antes de esta orden y continúa siendo la referencia para una consulta personal. Un porcentaje general de ayudas pagadas no permite deducir cuándo llegará una transferencia a una cuenta determinada.

Para interpretar una comunicación administrativa, importa comprobar si informa de admisión, propuesta, resolución definitiva, justificación o pago. El documento correspondiente identifica el trámite y las obligaciones que todavía puedan quedar pendientes. La nueva regulación tampoco abre una convocatoria estatal única ni fija una cantidad adicional para todos los inquilinos. Su novedad es el sistema de información que acompañará a los programas financiados. La solicitud de cada ayuda seguirá dependiendo de la convocatoria competente, de sus requisitos y del plazo que publique la administración responsable de tramitarla.