Hacienda recuerda la ventaja fiscal por ascendientes a cargo que muchos no aplican en su declaración de la Renta

Muchas familias no están aprovechando una de las reducciones más desconocidas de la Declaración de la Renta. Tener ascendientes a cargo puede hacer que el contribuyente pague menos impuestos si cumple una serie de requisitos marcados por Hacienda.

Cada campaña de la Renta repite el mismo problema: hay contribuyentes que dejan pasar beneficios fiscales por puro desconocimiento. Uno de los más relevantes es el mínimo por ascendientes, una ventaja que permite reducir la base imponible y que, en algunos casos, puede traducirse en un ahorro de hasta 2.500 euros en el IRPF.

Cuánto se puede ahorrar en la Declaración de la Renta por tener ascendientes a cargo

Esta reducción se aplica cuando el contribuyente convive con padres, abuelos o incluso suegros que dependen económicamente de él. La cuantía varía según la edad del ascendiente y su situación personal. Se pueden aplicar 1.150 euros por cada ascendiente mayor de 65 años. Si supera los 75 años, la cantidad aumenta hasta 2.550 euros. Además, cuando el ascendiente tiene reconocida una discapacidad, se puede sumar una reducción adicional de 1.150 euros.

Cuando coinciden varios de estos supuestos, el efecto en la declaración puede ser importante. Eso sí, conviene tenerlo claro: no se trata de un ingreso directo de Hacienda, sino de una reducción de la base imponible. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado final puede ser pagar menos impuestos.

Qué requisitos exige Hacienda para aplicar esta reducción por padres o abuelos

Para beneficiarse de esta ventaja fiscal hay que cumplir varias condiciones. La primera es la convivencia. El ascendiente debe vivir con el contribuyente al menos seis meses al año. Además, no puede tener ingresos superiores a 8.000 euros anuales, ya sean pensiones u otros rendimientos. A esto se suma otra exigencia clave: no debe presentar la declaración por su cuenta, porque hacerlo impediría aplicar esta reducción.

También debe existir cierta dependencia económica. Esto no significa que el ascendiente no pueda tener ingresos, sino que no puede sobrepasar el límite establecido. Por tanto, revisar bien este punto antes de confirmar el borrador puede evitar errores y, de paso, ahorrar una cantidad nada despreciable.

Por qué revisar esta deducción antes de presentar el borrador de la Renta

Muchos contribuyentes pasan por alto esta reducción pese a que puede marcar una diferencia notable en el resultado final de la declaración. De ahí que convenga comprobar si se cumplen todas las condiciones antes de presentar el borrador.

Incluir correctamente a padres o abuelos en la Renta puede rebajar la carga fiscal de forma totalmente legal. Y en un momento en el que cada euro cuenta, no revisar esta posibilidad puede salir caro.