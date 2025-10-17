Giro de 180º en las viviendas: llegan las nuevas casas chinas a España con todo incluido

Caslua Import, fundada por Beatriz Castro y Antonio Luaña, trae desde China las casas cápsula a España. El modelo básico parte de 70.000 euros y, entre fabricación y envío, el plazo se mueve en apenas tres meses.
Contra la falta de vivienda, nuevas fórmulas. La primera microvivienda con todo incluido ya se ha instalado en San Vicente do Mar (Pontevedra) como demostración abierta. Caslua Import, única empresa autorizada para importar este modelo, la presenta como una solución modular, rápida y con domótica integrada, lista para ver y tocar.
Microvivienda con domótica en España: casas cápsula que buscan aliviar la falta de vivienda
Primero llegaron las casas prefabricadas; ahora aterrizan las casas cápsula. La propuesta combina tamaño contenido y tecnología para simplificar el día a día. “Funciona por órdenes de voz, te habla un avatar y atiende a distintas órdenes como abrir cortinas, encender luces o abrir el techo”, explica Beatriz a Antena 3.
La unidad de demostración tiene 40 metros cuadrados y puede ampliarse con módulos adicionales. ¿Para quién puede ser? Para quien busque rapidez de entrega y comodidades integradas, sin renunciar a un acabado resistente.
Precios, equipamiento y materiales de las casas cápsula importadas por Caslua Import
El modelo básico arranca en 70.000 euros e incluye equipamiento esencial para entrar a vivir. Las versiones más completas se sitúan alrededor de 85.000 euros y añaden extras como techo retráctil, jacuzzi o aerotermia. Por dentro, la propuesta es “todo puesto” y, por fuera, presume de materiales pensados para durar: aluminio estructural y acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico capaz de resistir humedad o corrosión. Además, el mantenimiento es mínimo: aluminio pintado con garantía de 25 años y una estructura garantizada de 50.
¿Y qué trae el modelo básico de serie? Nada mal, ¿verdad?
- Una habitación, cocina equipada, baño completo, aire acondicionado, proyector y domótica esencial.
Entre fabricación y envío, el plazo estimado se reduce a apenas tres meses. De ahí que la instalación sea rápida y práctica para quienes tienen prisa.
A continuación, un resumen orientativo de configuraciones y prestaciones destacadas:
|Variante
|Precio aproximado
|Superficie
|Equipamiento o extras destacados
|Modelo básico
|70.000 €
|—
|Habitación, cocina equipada, baño completo, aire acondicionado, proyector, domótica esencial
|Alta de gama
|~85.000 €
|—
|Techo retráctil, jacuzzi, aerotermia
|Demostración instalada
|—
|40 m²
|Prototipo modular en San Vicente do Mar (Pontevedra)
Este cuadro ayuda a ver de un vistazo la relación entre precio, superficie y prestaciones, tanto en la versión de entrada como en la más equipada.
Dónde se ha instalado la primera microvivienda y qué promete a compradores interesados
La primera cápsula se ha montado en San Vicente do Mar para que otras empresas puedan comprobar sus comodidades in situ. Es, en suma, un escaparate real de lo que puede ofrecer esta microvivienda: modularidad, domótica y entrega ágil. “Cuando fui a China y las vi, pensé: ¿cómo no está esto en España? Tenemos que llevarlo”, asegura Antonio.
¿Será esta la alternativa que buscabas para una vivienda lista en poco tiempo? La propuesta intenta responder con un paquete cerrado que combina tecnología, materiales duraderos y la posibilidad de crecer por módulos según necesidad.