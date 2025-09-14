FM Logistic lanza una oferta de empleo en Illescas (Toledo) para trabajar en su almacén central: turnos rotativos de M, T y N

¿Te has quedado en paro y buscas dar un impulso a tu carrera en el sector logístico? FM Logistic, multinacional de referencia en las diferentes áreas de la cadena de suministro, ha abierto un proceso de selección para incorporar personal de almacén en su centro de Illescas (Toledo). La compañía destaca una cultura centrada en la seguridad, el bienestar y el desarrollo de sus empleados/as, y ofrece un entorno de equipo joven y motivado con nuevos proyectos en marcha. Bien, si deseas mandar el currículum, sigue leyendo esta noticia para poder informarte correctamente.

FM Logistic abre proceso de selección en Illescas para operario/a de almacén

La empresa busca reforzar su actividad en almacén con un perfil dinámico, organizado y responsable, capaz de planificar su trabajo y gestionar picos de carga con solvencia. El puesto se centra en la operativa diaria de recepción, preparación y expedición de mercancía, incluyendo picking por radiofrecuencia y packing, carga y descarga de camiones, y manejo de carretilla elevadora. La persona seleccionada reportará al Team Leader del área y tendrá una visión completa del proceso logístico y la interrelación con el resto de unidades de negocio.

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Carnet de carretilla según normativa UNE 58451.

Experiencia previa en almacén y conocimientos sobre procesos logísticos.

Manejo de carretilla elevadora; conocimientos de picking, logística y cadena de suministro.

Experiencia en picking por radiofrecuencia y packing.

Disponibilidad para turnos rotativos (mañana/tarde/noche).

Actitud proactiva, orientación a la seguridad propia y del equipo, iniciativa y capacidad para aportar soluciones.

Aunque la oferta indica “experiencia mínima: no requerida”, la empresa sí fija como requisitos mínimos la experiencia previa en almacén y conocimientos logísticos, por lo que se valorará especialmente haber desempeñado funciones similares. En cuanto a las condiciones laborales, la vacante corresponde a la categoría de Compras, logística y almacén, Almacén, en el sector de Transporte (mercancías y pasajeros) y mensajería. Se ofrece contrato de duración determinada a jornada completa, en modalidad presencial en Illescas (Toledo).

Cómo enviar el currículum a FM Logistic

Si cumples los requisitos y quieres formar parte de FM Logistic, accede al portal de empleo donde está publicada la oferta. Revisa con detalle los requisitos y condiciones, pulsa en “Inscribirme en esta oferta”, completa el formulario y adjunta tu currículum actualizado (incluye el carnet de carretilla UNE 58451 y tu experiencia en almacén, picking y carretilla).

Tras finalizar la inscripción, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa y, si tu perfil encaja, te contactarán para una entrevista y los pasos posteriores de incorporación.