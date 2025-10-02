FCC está contratando en todas estas provincias de España: 189 ofertas de empleo confirmadas

FCC, el grupo empresarial especializado en servicios ciudadanos, busca reforzar su plantilla en treinta y siete provincias de España con procesos abiertos que suman, 189 ofertas de empleo confirmadas. La compañía ofrece, según el puesto, contratos indefinidos o temporales con jornada completa, planes de formación y un entorno de trabajo inclusivo. Entre las posiciones activas destacan administración, jardinería, mantenimiento, electromecánica, operación de ciclo del agua y recogida de residuos, entre otras. En esta noticia te explicamos cómo puedes enviar el currículum a FCC, junto con el acceso a todas las vacantes, requisitos y condiciones laborales.

A continuación, te detallamos algunas de las vacantes para trabajar en FCC, que se han publicado más recientemente, y donde mostramos el puesto, ubicación, vacantes, requisitos y condiciones:

Provincia Puesto Requisitos Condiciones Alicante Administrativo/a (FCC Medio Ambiente) Grado Superior en Administración o similar, 1 año de experiencia, Excel avanzado Jornada completa L-V, intensiva en verano, formación y desarrollo profesional Barcelona (Viladecans) Jardineros/as (FCC Medio Ambiente) FP Medio/Superior en Jardinería, 2 años de experiencia, curso de Instalación y Mantenimiento de Zonas Verdes, permiso B Contrato indefinido, jornada completa (L-V 7:00-14:30 + 1 sábado/mes), incorporación inmediata Barcelona (Tramo I L9 Metro) Oficial 1ª Mantenimiento (FCC Servicios Medioambientales) FP I/II en instalaciones eléctricas, carné B, 2 años de experiencia Contrato temporal (baja larga), turnos rotativos M/T/N, salario aprox. 27.000 € + plus, incorporación inmediata Montoliu de LLeida (Barcelona) Auxiliar Administrativo/a Producción (FCC Servicios Medioambientales) CFGM Administración y Gestión, 1 año de experiencia, castellano y catalán nativo, Office avanzado Contrato indefinido, jornada completa, estabilidad y desarrollo, incorporación inmediata Ciudad Real (Viso del Marqués) Operador/a de plantas y red abastecimiento (FCC Aqualia) Formación básica, sin experiencia (se valora fontanería y electromecánica) Contrato indefinido, jornada completa, igualdad de oportunidades Toledo Electromecánico/a (FCC Aqualia) FP II Instalaciones Electrotécnicas, +4 años experiencia, conocimientos en mantenimiento electromecánico Contrato indefinido, jornada completa, incorporación inmediata Mallorca (Campos, Ses Salines, Felanitx, Santanyí) 10 peones/as recogida residuos urbanos (FCC Servicios Medioambientales) EGB/ESO, carné B valorable Contrato indefinido, horario intensivo (mañana/noche), salario 20.560–23.544 €/año, incorporación inmediata Santa Cruz de Tenerife (Granadilla de Abona) Operario/a redes saneamiento-abastecimiento (FCC Aqualia) CFGM, 2 años experiencia, curso PRL, carné B (valorable C y CAP) Incorporación inmediata, contrato no especificado, igualdad de oportunidades

Si deseas conocer el resto de ofertas de empleo para trabajar en FCC, no te preocupes, ya que en el siguiente apartado vamos a explicar cómo puedes ver el listado del total de vacantes y los pasos para enviar el currículum.

Cómo enviar el currículum a FCC

Para optar a cualquier vacante, accede al portal de empleo de FCC y usa los filtros que desees como pueden ser provincia/localidad, empresa o puesto, para así localizar más rápido tus preferencias. Luego, entra en la oferta y pulsa “Inscribirme a esta oferta”. Crea tu cuenta (o inicia sesión), completa el formulario y adjunta un CV actualizado. Es recomendable incluir títulos (FP/CFGS), certificaciones (PRL, carnés profesionales) y experiencia específica vinculada a cada puesto.