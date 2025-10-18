Este es el último día de octubre de 2025 para pedir los 400 euros que regala el Gobierno

Los nacidos en 2007 tienen hasta el 31 de octubre de 2025 para solicitar el Bono Cultural Joven. La ayuda, de 400 euros, se pide online y se usa con una tarjeta prepago para gastar en cultura.

El Bono Cultural Joven 2025 anima a consumir cultura y a apoyar a quienes viven de ella con una tarjeta de 400 euros que se tramita por internet. ¿Aún no lo has pedido? Te contamos, de forma clara y práctica, quién puede solicitarlo, cómo hacerlo y en qué se puede gastar.

¿Quién puede pedir el Bono Cultural Joven 2025 y hasta cuándo solicitar? La edición de 2025 está dirigida a quienes nacieron en 2007, es decir, quienes cumplen 18 años este año. El plazo termina el 31 de octubre de 2025; después no habrá prórroga. Por lo tanto, si cumples los requisitos y todavía no lo has solicitado, toca ponerse a ello sin dejarlo para el último día.

La solicitud se realiza exclusivamente online en la web del programa. Conviene hacerlo con calma para evitar errores y revisar los datos antes de enviar el formulario. Toma nota, porque el proceso es sencillo.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2025 paso a paso con requisitos

El trámite puede hacerlo el propio joven o un adulto como representante. Si lo realiza el beneficiario, necesitará Cl@ve o certificado digital. Un detalle importante: si aún no se han cumplido los 18 en el momento de la solicitud, la Cl@ve debe obtenerse en una oficina; si ya se ha alcanzado la mayoría de edad, puede hacerse por internet. En caso de representación, hay que adjuntar un formulario de representación firmado en PDF. El registro debe hacerse con el correo del beneficiario, que será el canal oficial de avisos, activación y consultas.

¿Y los pasos concretos? No te líes: sigue este esquema básico y listo.

Identifícate con Cl@ve o certificado digital.

Entra en la web del Bono Cultural Joven y regístrate con el correo del beneficiario.

Si actúa un representante, adjunta el formulario de representación firmado en PDF.

Revisa teléfono y correo y envía la solicitud sin errores.

Tras la aprobación, activa la tarjeta (física o virtual con NFC) para empezar a usarla.

Después de la concesión, llega una tarjeta prepago que puede ser física o virtual. La virtual suele estar antes y permite pagar con el móvil si tiene NFC. Comprueba bien tus datos; cualquier fallo puede retrasar el proceso.

Dónde gastar los 400 euros del Bono Cultural Joven 2025 y límites

El importe se divide en tres bloques para un uso equilibrado entre experiencias, productos físicos y consumo digital. ¿En qué puedes gastarlo exactamente? Aquí va el resumen clave:

Bloque de gasto Importe Qué incluye / límites Artes en vivo y audiovisuales 200 € Conciertos, teatro, danza, cine, museos, festivales y festejos taurinos. Orientado a cultura en directo. Productos culturales físicos 100 € Libros, cómics, discos, revistas y videojuegos en comercios adheridos. No compras online con envío a domicilio salvo casos concretos. Consumo digital 100 € Plataformas de música, lectura o vídeo, e‑books y audiolibros. Máximo cuatro meses de suscripción por plataforma; después se cancelan automáticamente.

El sistema incorpora filtros antifraude: si se intenta pagar en comercios no autorizados o en productos no culturales, la tarjeta se bloquea. En consecuencia, lo mejor es comprobar antes que el establecimiento está adherido para evitar incidencias.

Si tienes dudas sobre solicitudes y tramitación, la atención corre a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: 917 40 67 93 y bcj@fnmt.es. Para problemas con la tarjeta (bloqueos o pagos), el canal es Correos: 911 23 95 69 y bonocultural@correos.com. Si se produce un bloqueo, el desbloqueo no es inmediato; por eso conviene prevenir y revisar cada pago. De ahí que un último repaso antes de comprar te ahorre más de un disgusto.