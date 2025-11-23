Este es el conocido banco que regala hasta 500 euros con su nueva campaña: solo se piden 3 requisitos

La entidad del Grupo Santander abona 50 euros netos al cliente y al invitado por cada alta válida, con un máximo de diez invitaciones, entre el 9 de octubre de 2025 y el 29 de enero de 2026.

Openbank lanza una promoción para captar nuevos usuarios y premiar a quienes ya confían en el banco digital. Con “Invita a un amigo”, el cliente comparte un código único y puede sumar hasta 500 euros si las altas cumplen los requisitos: abrir una cuenta corriente, ingresar 300 euros y mantener ese saldo durante seis meses (183 días). ¿Quién no conoce a alguien que se lo esté pensando?

Quién puede participar y cómo funciona la campaña Invita a un amigo de Openbank

El cliente actúa como “padrino” y comparte su código de invitación. Cada persona invitada debe abrir una cuenta corriente, ingresar 300 euros y conservar ese saldo el tiempo exigido. Sencillo y directo.

El invitado no puede haber sido cliente en los 12 meses previos ni causar baja durante el periodo de la campaña. Además, la cuenta del padrino debe seguir activa y operativa hasta el 29 de enero de 2026. Así, ambos aseguran el incentivo sin contratiempos.

Fechas, condiciones principales y pasos para conseguir los 50 euros por invitación

La promoción está vigente del 9 de octubre de 2025 al 29 de enero de 2026. Por cada alta válida, padrino y nuevo cliente reciben 50 euros netos. Para organizarte mejor, estos son los pasos clave que conviene seguir.

Solicita y comparte tu código único de invitación desde Openbank.

Invita hasta diez personas como máximo durante el periodo de la campaña.

Cada invitado abre una cuenta corriente y aporta 300 euros.

El saldo de 300 euros debe mantenerse 183 días (seis meses).

Mantén la cuenta activa y operativa hasta el 29 de enero de 2026.

Tras la verificación, ambos recibiréis 50 euros netos por alta válida.

De esta manera, el padrino puede sumar hasta 500 euros en total. Nada mal para un gesto tan sencillo, ¿verdad?

Límites, exclusiones y penalizaciones previstas en la promoción de hasta 500 euros

Openbank advierte de que el envío masivo o fraudulento de códigos —por ejemplo, a desconocidos— puede implicar la exclusión automática del programa. También quedan fuera los clientes morosos o quienes intenten beneficiarse de forma irregular. Por lo tanto, conviene usar el plan de manera responsable.

Si el invitado retira el dinero antes de completar los 183 días, se aplicará una penalización proporcional al incentivo, calculada según los días pendientes para cumplir la permanencia. En consecuencia, respetar los plazos evita sorpresas y asegura el cobro íntegro.

Cómo y cuándo se abona el incentivo y qué implicaciones fiscales tiene

El pago de los 50 euros se realiza el mes siguiente a comprobar que tanto el padrino como el invitado cumplen todas las condiciones. Además, el incentivo tiene efectos fiscales que debes tener presentes.

Concepto Detalle Importe por alta válida 50 euros netos para padrino y para invitado Máximo acumulable Hasta 500 euros con diez invitaciones válidas Plazo de la promoción Del 9/10/2025 al 29/01/2026 Depósito y permanencia 300 euros durante 183 días (seis meses) Cuenta operativa Hasta el 29/01/2026 Pago del incentivo Mes siguiente a la verificación de condiciones Fiscalidad Retención del 19% aplicada por Openbank y consignación en la base del ahorro

La retención del 19% se practica automáticamente, de modo que se recibe el importe neto. Posteriormente, el incentivo debe incluirse en la declaración de la renta dentro de la base del ahorro, descontando la retención ya aplicada para evitar una doble tributación. Por consiguiente, el proceso resulta claro y transparente.

En resumen, es una oportunidad para recomendar el banco a tu círculo y obtener una recompensa tangible si se cumplen las reglas y los plazos marcados por la campaña.