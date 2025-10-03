“Estamos orgullosos del legado y del impacto en nuestros jóvenes visitantes”: adiós a este parque de dinosaurios que ahora los vende casi regalados

Field Station: Dinosaurs, en Leonia (Nueva Jersey), baja la persiana y saca a la venta 25 piezas animatrónicas en Facebook Marketplace. El T. Rex de 12 metros cuesta 2.700 dólares y las solicitudes han desbordado en un día.

El recinto abrió en 2010, superó el millón de visitantes y ahora anuncia cierre definitivo el 9 de noviembre. ¿El motivo? En palabras de su dueño, Guy Gsell: “Las finanzas se habían vuelto problemáticas y el contrato de arrendamiento expiraba, era el momento”. La despedida no llega en silencio: se liquida el catálogo jurásico a golpe de clic.

Quién puede comprar y cómo se tramita la venta en Facebook Marketplace del parque

La venta es abierta y completamente online: las fichas de los 25 dinosaurios se han publicado en Facebook Marketplace. Cada comprador asume desmontaje y transporte; así de claro. Además, el parque prioriza a quien se lleve el lote completo. ¿Te imaginas un jardín con un pack jurásico? Sí, va en serio.

El interés ha sido inmediato. Gsell resume el perfil de los curiosos: “Nos han llamado museos, zoos y ricos excéntricos que quieren tener un dinosaurio en su jardín”. La avalancha ha sido tal que, según la manager Lisa Fardella, “Ha sido un zoo absoluto. Una locura. No he dormido mucho intentando responder a todos”.

Antes de lanzarte, conviene tener presentes estas claves de la operación:

Publicación de 25 animatrónicos en Facebook Marketplace; prioridad para el lote completo; desmontaje y transporte por cuenta del comprador; fuerte demanda desde el primer día; gestión directa por el equipo del parque; cierre definitivo fijado para el 9 de noviembre.

Precios, tamaños y modelos de dinosaurios disponibles con ejemplos y condiciones destacadas

Los anuncios describen a cada criatura con un aire de “segunda mano bien querida”. Por lo tanto, más que piezas de museo, son figuras de parque temático en “estado usado, bien querido”. ¿Quién no querría un tiranosaurio “ligeramente usado” presidiendo la entrada de casa?

A continuación, una guía rápida con algunos de los modelos y precios anunciados:

Dinosaurio Tamaño Precio (USD) Nota destacada T. Rex 12 metros 2.700 “ligeramente usado, muy querido”; recoge y transporta Apatosaurio 75 pies 2.860 entrega sin montaje; transporte a cargo del comprador Velociraptor con plumas — 700 ejemplo económico dentro del catálogo Triceratops juvenil — 1.668 “adora a los niños”; estado “usado, bien querido”

En consecuencia, el abanico de precios va desde cifras “sorprendentemente bajas” para el tamaño de estas figuras, hasta importes más altos en función del modelo. Posteriormente, cada comprador deberá coordinar la logística para retirar su dinosaurio del parque.

Fechas de cierre, últimas visitas y continuidad del proyecto educativo itinerante

El cierre definitivo está marcado en rojo: 9 de noviembre. Hasta entonces, el parque sigue abierto con shows en directo, excavaciones simuladas y actividades educativas. Última oportunidad para una foto con el T. Rex antes de que cambie de dueño.

El final del recinto no implica desaparición total del proyecto. Gsell promete que “Todo lo que la gente adora de los shows y la programación educativa seguirá vivo después del cierre”. De ahí que se planifique continuidad en formato itinerante, sin sede fija, como una especie de Jurassic Park nómada. “Estamos orgullosos del legado y del impacto en nuestros jóvenes visitantes”, subraya el propietario.

En resumen, el parque se despide con una venta tan insólita como práctica. Si estabas buscando una pieza única para tu patio, esta puede ser la ocasión. Eso sí: tocará medir el hueco, preparar la grúa y asumir que, por consiguiente, un dinosaurio también ocupa su sitio en la agenda… y en el presupuesto.