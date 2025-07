¿Está permitido conducir con chanclas? La Guardia Civil aclara la eterna duda del verano

Cada año, cuando las temperaturas suben, una de las preguntas más comunes entre los conductores es: ¿se puede conducir con chanclas? Aunque es un calzado cómodo y habitual para muchos, especialmente en trayectos cortos, siempre ha existido la incertidumbre sobre su legalidad al volante. Recientemente, la Guardia Civil ha intentado resolver esta duda a través de un vídeo en sus redes sociales, pero la respuesta no ha sido tan clara como algunos esperaban.

¿Es legal o no conducir con chanclas?

En su publicación, la Guardia Civil dejó claro que, en términos legales, «el uso de chanclas no está prohibido». Sin embargo, la recomendación de la Benemérita y de la Dirección General de Tráfico (DGT) es clara: no es recomendable. La razón, como indican los agentes, es que este tipo de calzado puede interferir en la conducción y provocar accidentes. Aunque no se menciona directamente si puede ser motivo de multa, sí se señala que es más seguro optar por calzado que no ponga en riesgo la seguridad al volante.

De hecho, muchos conductores han expresado su malestar en los comentarios, ya que no queda claro si una sanción es posible en este caso.

¿Y los tacones? ¿Pueden multarnos por conducir con ellos?

Aunque no existe una normativa explícita que prohíba conducir con tacones, sí hay interpretaciones de la ley que pueden resultar en una sanción. El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación establece que el conductor debe tener libertad de movimientos, mantener un campo de visión adecuado y asegurar la atención permanente en la conducción. Si un agente considera que los tacones afectan estas condiciones, podría imponer una multa.

¿Cuánto costaría una multa por conducir con tacones?

Si la Guardia Civil considera que los tacones afectan la seguridad al volante, la sanción podría oscilar entre 80 y 200 euros. La diferencia dependerá de si la infracción se considera leve o grave, en función de cómo el agente valore la situación en el momento del control.

Para evitar posibles problemas, lo más prudente es optar por un calzado cómodo y seguro al conducir. La seguridad es lo primero, y aunque la normativa no prohíbe el uso de chanclas o tacones directamente, siempre es mejor prevenir que lamentar. ¡Así que, la próxima vez que te subas al coche en pleno calor, asegúrate de elegir el calzado adecuado!