Esta pequeña isla de España donde viven 60 personas busca su independencia tras años de quejas por el transporte, los servicios básicos y la falta de atención

La vida en un lugar pequeño puede parecer muy tranquila hasta que lo cotidiano empieza a complicarse. Eso es justo lo que denuncian los vecinos de la Isla de Tabarca, frente a la costa de Alicante. Apenas 60 personas viven allí durante todo el año en un enclave de 30 hectáreas.

Y, con ese tamaño, el malestar ha terminado por hacerse grande. Los residentes han iniciado los trámites para dejar de depender directamente del Ayuntamiento de Alicante. Lo que buscan es convertirse en entidad local menor, una figura administrativa que les permitiría gestionar sus propios recursos y competencias.

Por qué los vecinos de Tabarca quieren dejar de depender del Ayuntamiento de Alicante

La iniciativa no ha salido de la noche a la mañana. Más de la mitad de los vecinos censados ha respaldado la propuesta en una recogida de firmas que refleja un descontento acumulado durante años. En el fondo, la idea que comparten los residentes es bastante simple: viven en una isla con características únicas, pero consideran que no reciben la atención institucional que necesitan.

Esa sensación, además, viene de lejos. Desde hace más de una década, la asociación vecinal reclama un trato diferenciado para Tabarca. Sus demandas abarcan desde cuestiones cotidianas hasta la conservación de un patrimonio que consideran infravalorado, una suma de asuntos que ha terminado por empujarles a mover ficha.

Qué problemas diarios han empujado a Tabarca a pedir más autonomía

El aislamiento geográfico ha convertido el malestar en algo muy concreto. Sobre el papel, Tabarca puede parecer una postal de calles tranquilas y aguas cristalinas, pero vivir allí todo el año tiene otra cara bastante menos idílica. El transporte marítimo sigue condicionado por el clima, y eso complica el acceso a servicios básicos y aprieta la vida diaria del islote. Estas son las reclamaciones que más peso tienen en este paso que han decidido dar los vecinos:

La dependencia del transporte marítimo, marcada por las condiciones del tiempo.

Las mejoras prometidas que, según denuncian, no se han materializado.

Las dificultades para acceder a servicios básicos en el día a día.

La necesidad de conservar un patrimonio que consideran infravalorado.

Con este panorama, la petición de convertirse en entidad local menor gana sentido para quienes viven allí todo el año. No se trata solo de una cuestión simbólica ni de una pelea por el nombre. Para los vecinos, la clave está en tener capacidad real para decidir sobre asuntos básicos, algo que en temas administrativos suele sonar muy serio, pero también muy necesario.

Cómo cambiaría la vida en la isla si logra ser entidad local menor

Según sus impulsores, este cambio les daría capacidad real de decisión. Dicho de forma sencilla, supondría poder gestionar sus propios recursos y competencias sin depender directamente del Ayuntamiento de Alicante. Ahí está el corazón de la propuesta.

La diferencia es importante para quienes habitan Tabarca de forma permanente. Para muchos viajeros que la visitan cada verano, la isla es un destino atractivo y tranquilo. Para sus vecinos, además de todo eso, es también el lugar donde reclaman algo mucho más práctico: autonomía para gestionar su propio futuro.

Cómo entender en tres pasos qué se juega Tabarca con esta petición

Para seguir este conflicto sin perderse entre trámites y términos administrativos, conviene quedarse con tres ideas muy claras. Primero, el tamaño del enclave: 30 hectáreas y 60 habitantes durante todo el año. Después, el motivo del malestar: una sensación de falta de atención institucional, sumada a problemas cotidianos y al peso del aislamiento. Por último, el objetivo final: dejar de depender directamente de Alicante para poder gestionar recursos y competencias propias.

A partir de ahí, el debate se entiende mejor. Tabarca no está discutiendo solo sobre su belleza o su atractivo turístico, sino sobre cómo afrontar el día a día en un territorio pequeño, aislado y con necesidades concretas. Por eso los vecinos han decidido dar este paso: porque, detrás de la postal, también quieren tener margen para decidir cómo se gobierna su vida diaria.