Esta es la cadena de proximidad que gana fuerza en España con más de 800 franquicias y 40 nuevas aperturas

Transgourmet Ibérica quiere reforzar su presencia con nuevas aperturas tras cerrar 2025 con 800 franquicias. La compañía busca ganar terreno con tiendas de proximidad, productos frescos y una mayor presencia de marcas propias.

Transgourmet Ibérica pisa el acelerador en España. La compañía prevé abrir 40 franquicias en 2026, después de haber inaugurado 146 supermercados en 2025 y cerrar ese ejercicio con una red de 800 franquicias. El objetivo, según explica la empresa, pasa por reforzar su presencia, como otras cadenas que se expanden por el país, pero en las zonas donde ya opera y seguir adaptándose a los nuevos hábitos de compra.

Transgourmet Ibérica acelera su expansión en España con 40 nuevas franquicias en 2026

La cadena mantiene su hoja de ruta para seguir creciendo, aunque con un matiz importante: priorizar la calidad frente a la cantidad. “Este año seguiremos la línea de dar prioridad a la calidad antes que a la cantidad, y el objetivo es adaptarnos aún más a las tendencias actuales del mercado”, afirma el director de la línea de Retail de Transgourmet Ibérica, Jordi Arredondo, en declaraciones a infoRETAIL.

Tras un 2025 marcado por 146 aperturas, la empresa afronta 2026 con la intención de consolidar su modelo de franquicia y reforzar su presencia en un mercado cada vez más competitivo.

Los productos frescos, la proximidad y las marcas propias centran su estrategia comercial

Uno de los principales desafíos para la compañía es diferenciarse en un sector con mucha competencia. ¿Cómo pretende hacerlo? La respuesta está en una combinación clara: apuesta por productores locales, productos frescos y una mayor presencia de marcas propias.

Arredondo deja claro que esa es la vía para destacar frente a otros operadores. Además, la empresa considera que la franquicia de proximidad y conveniencia seguirá ganando peso, sobre todo porque responde a un consumidor que busca opciones saludables, rápidas y fáciles de consumir en tiendas cercanas y con horarios amplios.

El balance de aperturas en 2025 refuerza el modelo de supermercado de conveniencia

Las 146 aperturas registradas el pasado año se repartieron entre varias enseñas y acuerdos comerciales. En concreto, 28 correspondieron a franquicias Suma, 4 a Spar, 37 a centros de Nuditrans, 40 a establecimientos procedentes de Moyá Saus y 37 a tiendas del acuerdo con Lobee. A eso se suma la reforma de 82 establecimientos.

Por otro lado, Transgourmet Ibérica lanzó en 2025 una nueva franquicia, Fres&Go, un formato de tienda de conveniencia pensado para adaptarse a hábitos de consumo más inmediatos y a productos listos para consumir. “Los resultados son muy satisfactorios. Hemos comprobado que se trata de un modelo eficaz para responder a las nuevas demandas del consumidor, y lo estamos adaptando para ajustarnos aún más al entorno actual”, concluye Arredondo.