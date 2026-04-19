Esquiar en manga corta y entre paredes de nieve de nueve metros: así es esta estación con el calendario al reves

La estación de Gassan, en la prefectura de Yamagata, ha inaugurado la temporada de esquí de verano de 2026 con espesores excepcionales y espectaculares muros de nieve que ya atraen a riders de todo el país.

Mientras la mayoría de estaciones del hemisferio norte bajan la persiana, Gassan pone en marcha una de las campañas más singulares del calendario internacional. Situada en las laderas del monte Gassan, a unos 1.600 metros de altitud, la estación ha abierto con un manto nivoso que alcanza los 8,5 metros en las cotas altas y los 5,5 metros en las zonas más bajas.

Un calendario del revés

Este enclave japonés es una rareza dentro del mundo del esquí. Aquí la temporada no coincide con el invierno convencional: las intensas nevadas acumuladas durante meses, capaces de superar los 15 metros, dificultan el acceso en pleno invierno y desplazan la actividad a la primavera y el verano.

La apertura ha sido posible tras varias semanas de trabajo intensivo para despejar la carretera de acceso. Las máquinas quitanieves avanzaron a un ritmo de entre 200 y 300 metros diarios para abrir el icónico Yuki no Kairou, el corredor de nieve que conecta la zona de Shizu Onsen con la estación a lo largo de más de cinco kilómetros.

Nieve, sol y primeros descensos

El resultado es uno de los paisajes más impactantes del país: una carretera flanqueada por paredes blancas que este año rozan los nueve metros de altura.

Con los remontes ya en funcionamiento, los primeros esquiadores y snowboarders no han tardado en aprovechar unas condiciones tan insólitas como atractivas, que permiten deslizarse incluso en manga corta bajo el sol.

Un impulso para Gassan y para Tohoku

Durante la jornada inaugural, muchos visitantes destacaron el contraste entre las temperaturas suaves y la abundancia de nieve, una combinación que convierte la experiencia en algo casi irreal.

La estación prevé mantenerse abierta hasta mediados de julio, siempre en función de la evolución del manto nivoso. Este modelo convierte a Gassan en un destino clave para quienes buscan alargar la temporada más allá de abril, en un contexto en el que muy pocas alternativas siguen operativas.

Un reclamo turístico único en Japón

Más allá del esquí, la apertura supone también un impulso para el turismo en la región de Tohoku, que encuentra en Gassan uno de sus grandes reclamos de primavera.

Una montaña que desafía el calendario y que vuelve a demostrar por qué el esquí de verano sigue teniendo un lugar propio en el mapa global.