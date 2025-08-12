Esta cafetería en el Zaidín conquista con desayunos abundantes, tapas granadinas y una clientela fiel que no deja de crecer

Salir a tomar un buen desayuno antes de que el calor apriete se ha convertido en deporte nacional para muchos vecinos del Zaidín. Entre el fresquito de primera hora y las prisas por llegar al trabajo, encontrar un sitio donde el café salga rápido y rico es casi un premio. De ahí que ‘Nueva Jami’ se haya ganado, en solo cinco meses, una clientela fiel y ruidosa a partes iguales.

La cafetería, capitaneada por María del Mar López, aparece cada mañana como un pequeño refugio con olor a pan tostado. Por la tarde, cambia el decorado: las tazas se retiran y mandan las tapas granadinas, esas que nunca repite dos días seguidos. Para muchos, es como tener dos locales en uno sin moverse de la Avenida de Barcelona.

¿Dónde está ‘Nueva Jami’ y en qué horario funciona?

Quienes aún no la hayan fichado la encontrarán en la Avenida de Barcelona 26, pleno corazón del Zaidín. El local levanta la persiana a las 6:15 h y no la baja hasta las 16:00 h, horario pensado para quien madruga o para quien prefiere picar algo justo antes de comer.

Más allá de la ubicación, el dato curioso es su “doble vida”: desayunos contundentes al alba y, a media mañana, un giro de guion para estrenar las célebres tapas de Granada. Esa flexibilidad ha convertido el establecimiento en parada obligada para trabajadores de paso y vecinos del barrio.

Opiniones que avalan el éxito: 4,5 estrellas y 131 comentarios

No hace falta bucear mucho en Google para comprobar el tirón de ‘Nueva Jami’: las 4,5 estrellas y 131 reseñas positivas son su mejor tarjeta de presentación. Los clientes destacan la calidad del café, el trato cercano y, cómo no, unos precios “muy asequibles” que invitan a repetir sin que el bolsillo tiemble.

María del Mar lo resume sin rodeos: la fórmula pasa por producto fresco, buen servicio y tarifas que no rozan la usura. Y, visto el aluvión de comentarios, la estrategia le está saliendo redonda. Por la mañana, el mostrador luce una extensa oferta de panes, leches y tés pensada para todo tipo de paladares. En invierno reina la bollería; en verano, el té granizado con toque tropical se lleva el aplauso.

Cuando el reloj sobrepasa la media mañana, la carta se reinventa. La dueña cambia las tapas a diario, de modo que ningún cliente repite plato dos veces seguidas. Ese detalle, tan simple como efectivo, mantiene la curiosidad y anima a regresar para descubrir “la sorpresa del día”.

Cómo exprimir la experiencia sin arruinarse

Antes de lanzarte a la conquista de sus mesas, conviene tener presentes algunos trucos prácticos que alargarán la sonrisa y acortarán la factura.

Llega pronto si quieres la mejor terraza: a partir de las 9:00 h se llena.

Combina desayuno + tapa para sentir que pagas por dos servicios al precio de uno.

Pregunta por el té granizado tropical en días de calor; es la estrella veraniega y vuela.

Si buscas variedad, visita el local entre semana: las tapas cambian cada día y los fines suelen agotarse las favoritas.

Estos cuatro apuntes pueden marcar la diferencia entre un rato agradable y un planazo de manual. Al fin y al cabo, disfrutar de un café digno y unas tapas distintas sin vaciar la cartera es posible; solo hay que saber cuándo y cómo lanzarse.