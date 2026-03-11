España mira al cielo para Semana Santa 2026: cómo se portará el tiempo los días más señalados

Las estimaciones a largo plazo apuntan a temperaturas suaves y a un inicio de la Semana Santa algo inestable. Aunque todavía hay mucha incertidumbre, ya se empiezan a dibujar los días con más opciones de chubascos.

A menos de un mes para el inicio de la Semana Santa, el tiempo vuelve a convertirse en la gran preocupación de cofradías, viajeros y familias que ya miran sus planes con lupa. No es para menos: entre el 29 de marzo y el 5 de abril, cualquier cambio en la atmósfera puede afectar a procesiones, desplazamientos y actividades al aire libre en buena parte de España.

Qué tiempo puede hacer en Semana Santa 2026 en España según los modelos

Las primeras simulaciones coinciden en una idea general: la Semana Santa de 2026 podría dejar un ambiente suave para la época, con temperaturas ligeramente superiores a la media en muchas zonas del país. En otras palabras, se esperan jornadas templadas durante el día y noches más frescas en el interior.

Ahora bien, eso no significa una semana completamente estable. Los mapas de anomalías no muestran un patrón uniforme para toda España y, por tanto, la incertidumbre sigue siendo alta. De hecho, los escenarios que se manejan ahora apuntan a más opciones de lluvia en el norte y noroeste, mientras que el área mediterránea podría librarse algo más.

Los días de Semana Santa 2026 con más riesgo de lluvias en España

¿Va a llover justo en los días grandes? Todavía es pronto para afirmarlo con rotundidad, pero una de las hipótesis más repetidas es la presencia de bajas presiones cerca de la Península durante el arranque de la semana.

Si ese escenario se confirma, el riesgo moderado de lluvias se concentraría entre el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo. Es decir, en los primeros compases de la celebración podrían aparecer chubascos puntuales, sobre todo si las borrascas atlánticas consiguen avanzar hacia el interior peninsular.

Por zonas, Andalucía y el suroeste tendrían temperaturas agradables, aunque con posibilidad de lluvia al principio. En el centro peninsular podrían darse precipitaciones aisladas o incluso alguna tormenta. En la cornisa cantábrica, el riesgo sería mayor, mientras que en el Mediterráneo se espera, en principio, un panorama más tranquilo.

Cuándo será realmente fiable el pronóstico del tiempo para Semana Santa

Los especialistas recuerdan que los pronósticos más precisos suelen llegar dentro de los 5 a 7 días previos. Antes de ese margen, lo que existe son tendencias generales, útiles para orientarse, pero no para cerrar planes al detalle.

Además, algunos escenarios apuntan a una mejora en la segunda mitad de la semana si el anticiclón de las Azores gana fuerza. Si eso ocurre, el oeste y el sur podrían disfrutar de más estabilidad. Pero ojo, porque una pequeña variación en la trayectoria de una borrasca puede cambiarlo todo en pocas horas.