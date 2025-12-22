Es oficial: nuevo país dará el salto a la eurozona en 2026 generando colas para los ‘kits’ y el coleccionismo

Cambiar de moneda no es cualquier cosa: afecta a lo que llevas en la cartera, a lo que pagas en el súper y a cómo haces la cuenta en la cafetería. En Bulgaria ya lo están viviendo, con colas delante del Banco Nacional para conseguir los ‘kits de inicio’ de monedas. La fecha está fijada: a partir del 1 de enero de 2026 el país usará el euro como moneda oficial.

La decisión llegó tras el visto bueno del Consejo de la Unión Europea en julio y, después, la confirmación formal del 8 de julio de 2025. Serán, además, tres años después de Croacia y el país número 21 en adoptar la moneda común. Entre la ilusión y el recelo, la conversación va de precios, de soberanía y, cómo no, de burocracia.

¿Cuándo y cómo adopta Bulgaria el euro en 2026?

El calendario está marcado: el 1 de enero de 2026 Bulgaria pasa al euro, después de que la Comisión Europea confirmara que el país cumplía las condiciones y el Consejo de la Unión Europea diera luz verde en julio. Con ello, Bulgaria se convertirá en el 21.º país de Europa en usar la moneda común, tres años después de Croacia.

A continuación, un resumen con las fechas y hitos que el lector necesita tener a mano. Es útil para situar los pasos clave y no perderse entre tanto trámite.

Fecha Hecho clave 1881 La leva búlgara entra en circulación. 2003 Tratado de Atenas: nuevos miembros deben unirse a la unión económica y monetaria. 2007 Bulgaria entra en la Unión Europea y se compromete a adoptar el euro. Mayo Protestas en Sofía contra la entrada en la eurozona. Julio El Consejo de la UE aprueba la entrada definitiva en la eurozona. 8 de julio de 2025 Decisión formal tras aceptación del BCE y ausencia de oposición de Estados miembros. Principios de diciembre Colas ante el Banco Nacional para conseguir ‘kits de inicio’. 1 de enero de 2026 Inicio del euro como moneda oficial en Bulgaria.

Con una población de 6,4 millones de habitantes, el cambio afecta a todo el mundo: desde las pequeñas compras hasta los ahorros del día a día. En la práctica, el euro sustituirá a la leva, la moneda nacional que ha estado en circulación desde 1881.

¿Qué son los ‘kits de inicio’ de monedas y por qué hay colas?

Son paquetes con monedas de euro pensados para que los residentes se familiaricen con el nuevo dinero antes del día D. Por eso, desde principios de diciembre, muchos ciudadanos han hecho cola frente al Banco Nacional para hacerse con uno y preparar la transición.

Estos ‘kits’ llegan junto a una fiebre coleccionista: como la leva búlgara será reemplazada, mucha gente se ha dado prisa para guardar las últimas acuñaciones de la moneda nacional, que pronto serán objeto de colección. En resumen, un pie en el futuro y otro en la vitrina.

¿Qué temen y qué esperan los búlgaros?

No todos están convencidos. En mayo, en Sofía, se registraron protestas contra la entrada en la eurozona, con casi la mitad de la población en contra y con el partido prorruso al frente de las movilizaciones. Entre los miedos más repetidos aparecen la subida de precios y la pérdida de soberanía monetaria (es decir, el control del país sobre su propia moneda).

Por otro lado, hay quien ve el euro como un escudo frente al Kremlin y una forma de estrechar lazos geopolíticos con Europa Occidental. En el fondo, el debate es el de siempre: cuánto se gana en estabilidad y cuánto se cede en autonomía… y cuánto se notará en la cuenta del súper.

¿Qué dice la UE y qué pasos formales se han dado?

A ojos de Europa, el camino estaba trazado desde hace tiempo. El Tratado de Atenas, adoptado en 2003, fijó que los nuevos miembros de la UE debían unirse a la unión económica y monetaria (el “club” del euro dentro de la UE) desde su adhesión. Bulgaria entró en 2007 y asumió ese compromiso.

La decisión formal llegó el 8 de julio de 2025, tras la aceptación del Banco Central Europeo y sin oposición de los otros Estados miembros. Por tanto, el proceso siguió el guion institucional habitual, con la vista puesta en el 1 de enero de 2026.

¿Qué pasó con el presupuesto de 2026, los impuestos y las cotizaciones?

La tensión subió en la capital el pasado martes 2 de diciembre, cuando se protestó contra el presupuesto propuesto para 2026. Además de la adopción del euro, el gobierno del primer ministro Rosen Zhelyazkov planteó subir impuestos y las contribuciones a la seguridad social (aportes obligatorios del sistema público) para reponer los fondos de salud y seguros públicos.

La respuesta fue masiva: 100.000 personas salieron a la calle y el gobierno retiró la medida. Un recordatorio de que los cambios económicos no van solos: vienen con debate social y coste político.

Guía rápida para el 1 de enero de 2026: cómo prepararte

Si vives en Bulgaria, el cambio de moneda ya ha empezado a notarse en lo cotidiano. Y conviene llegar al 1 de enero de 2026 con los deberes mínimos hechos: nada de dramas, solo organización básica.

Acude al Banco Nacional para conseguir los ‘kits de inicio’ (las colas comenzaron a principios de diciembre).

Ten presente que desde el 1 de enero de 2026 el euro sustituye a la leva búlgara.

Si te interesa, guarda las últimas acuñaciones de leva: pronto serán piezas de colección.

Sigue la actualidad local: algunas propuestas de subida de impuestos y cotizaciones ligadas al presupuesto de 2026 fueron retiradas tras las protestas.

En definitiva, Bulgaria entra en el euro con fecha y pasos claros, entre colas para monedas nuevas y una discusión pública intensa sobre precios, impuestos y autonomía. Lo de siempre cuando cambia algo tan sensible como el dinero que llevamos en el bolsillo.