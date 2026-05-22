Madrid no pide residencia legal para acceder a las ayudas destinadas a contratar empleadas del hogar

La Comunidad de Madrid mantiene unas ayudas para contratar empleadas del hogar en las que los solicitantes no tienen que acreditar residencia legal ni una antigüedad prolongada en el empadronamiento. El PSOE-M critica esta diferencia frente a otras prestaciones y habla de “racismo selectivo”.

Las ayudas que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destina a la contratación de empleadas del hogar vuelven a situarse en el centro del debate político. Según la información expuesta por el PSOE de Madrid, estas subvenciones son las únicas en las que no se exige residencia legal ni años de empadronamiento, ya que basta con acreditar que la persona solicitante está empadronada un mes antes en el domicilio donde la trabajadora prestará sus servicios.

Los requisitos de las ayudas para empleadas del hogar frente a otras prestaciones sociales

La portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid, Lorena Morales, ha señalado que estas ayudas tienen un requisito mucho más flexible que otras prestaciones autonómicas. En concreto, apunta que solo se pide empadronamiento efectivo un mes antes, sin exigir residencia legal.

¿Y qué ocurre con otras ayudas? La diferencia, según los socialistas, es notable. En las ayudas a la maternidad se exige un empadronamiento de diez años, cinco de ellos en Madrid, además de residencia legal. Para la Renta Mínima de Inserción, la antigüedad en el padrón debe ser de un año. También se solicitaba antigüedad en el empadronamiento en las ayudas para familias con hijos en cuidados paliativos.

Ayuda o prestación Requisito destacado señalado Contratación de empleadas del hogar Empadronamiento un mes antes en el domicilio Ayudas a la maternidad Diez años empadronada, cinco en Madrid, y residencia legal Renta Mínima de Inserción Un año de antigüedad en el empadronamiento Familias con hijos en cuidados paliativos Antigüedad en el empadronamiento

Morales sostiene que, en el caso de la maternidad, este requisito perjudica especialmente a mujeres migrantes, ya que cuando logran acumular los años exigidos pueden haber superado los 30 años y quedar fuera por edad. Vamos, que el requisito puede cerrar la puerta antes incluso de poder llamar.

El PSOE-M acusa a Ayuso de favorecer a familias con rentas más altas

La diputada socialista ha calificado esta situación como “racismo selectivo” y considera que el Ejecutivo madrileño diferencia entre personas migrantes vulnerables y quienes tienen más recursos económicos.

Además, critica el límite económico fijado para estas ayudas, situado en 30.000 euros per cápita por cada miembro de la unidad familiar. Esto permite que una familia de cinco miembros pueda alcanzar 150.000 euros anuales de ingresos y seguir optando a la subvención. Según los datos mencionados, en 2024 la mayoría de beneficiarios fueron familias numerosas. En concreto:

571 familias numerosas recibieron la ayuda.

34 familias monoparentales obtuvieron la subvención.

29 familias con hijos con discapacidad accedieron a ella.

Para el PSOE-M, estos datos reflejan que la ayuda termina beneficiando a familias con mayor capacidad económica, mientras que no llega al común de los hogares ni a los más vulnerables.

La Comunidad de Madrid defiende estas ayudas y niega discriminación familiar

Morales afirma que su partido ya avisó de que estas subvenciones serían un fracaso, al considerar que estaban diseñadas para personas que no necesitaban una medida específica de corresponsabilidad. También señala que la Comunidad de Madrid ha reducido en los dos últimos años en 1,7 millones de euros el presupuesto destinado a estas ayudas de conciliación.

Por su parte, la Consejería de Economía defiende que las ayudas para contratar empleadas del hogar no discriminan por tipo de familia y sostiene que la asignación presupuestaria depende de las necesidades de la ciudadanía. Además, recuerda que se trata de fondos estatales, por lo que los criterios están condicionados por directrices del Estado, y apunta que otras autonomías también contemplan ayudas similares.