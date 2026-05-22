El outlet que durará solo cuatro días y tendrá descuentos de hasta el 80% en calzado de primeras marcas (Camper, Geox, Converse y Birkenstock)

Encontrar unos buenos zapatos con descuento tiene algo de pequeño triunfo cotidiano. Más todavía cuando hablamos de marcas conocidas y de rebajas que pueden llegar hasta el 80%, que no es precisamente calderilla. La zapatería Casas abrirá un outlet efímero durante cuatro días, del 27 al 30 de mayo, con modelos de firmas como Camper, Converse, Birkenstock, Geox o Martinelli.

La cita será en Cobreros, en la calle de la Ciutat de Granada, 53, en el Poblenou, Barcelona. El horario será amplio, de 10 a 20.30 h, así que hay margen para pasarse sin tener que hacer malabares imposibles con la agenda. Eso sí, los zapatos estarán organizados por tallas y los modelos más buscados pueden agotarse rápido, como suele pasar cuando aparece una ganga decente.

¿Cuándo será el outlet efímero de Casas?

El outlet efímero de Casas se celebrará durante cuatro días, concretamente del 27 al 30 de mayo. Es una venta temporal, de esas que conviene tener apuntadas porque, cuando se acaban, se acaban, y luego vienen los lamentos frente al armario.

Durante esos días, los asistentes podrán encontrar zapatos de alta calidad a precios más bajos. La clave está en los descuentos, que llegarán hasta el 80% en una gran variedad de modelos.

¿Dónde estará el pop-up de Casas en Barcelona?

La cita será en Cobreros, ubicado en la calle de la Ciutat de Granada, 53, en el Poblenou, Barcelona. Es allí donde el Outlet Market de CASAS abrirá sus puertas para quienes quieran buscar calzado de marcas reconocidas a precios más asequibles.

El horario será de 10 a 20.30 h, una franja bastante cómoda para acercarse por la mañana, al mediodía o por la tarde. Por tanto, quienes quieran aprovechar el outlet tienen cuatro jornadas completas para revisar tallas, modelos y descuentos. En caso que te encuentres por Madrid, tampoco dudes de visitar otro de los outlet que han llegado para arrasar, como el de Casa Ahorro en Móstoles.

¿Qué marcas se podrán encontrar con descuentos de hasta el 80%?

En este outlet efímero se podrán encontrar marcas de prestigio como Aro, Birkenstock, Camper, Geox, Camila’s, Converse y Martinelli, entre muchas más. La propuesta se centra en calzado de calidad con precios rebajados, algo que siempre llama la atención cuando el presupuesto anda vigilado de cerca.

Los descuentos alcanzarán hasta el 80% en una gran variedad de modelos. Esto quiere decir que no se trata de una rebaja testimonial, sino de una oportunidad para encontrar zapatos a precios bastante más bajos de lo habitual.

Cómo aprovechar mejor el outlet de Casas sin perder las mejores gangas

La organización por tallas puede facilitar la búsqueda, pero también implica que los modelos más deseados pueden desaparecer pronto. De ahí que sea recomendable acudir lo antes posible, especialmente si se busca una talla concreta o una marca específica.

Para sacarle partido a la visita, conviene tener claras algunas ideas antes de entrar, porque entre descuentos y marcas conocidas es fácil emocionarse más de la cuenta:

Ir entre el 27 y el 30 de mayo, dentro del horario de 10 a 20.30 h.

Acudir cuanto antes si se busca una talla concreta.

Revisar primero las marcas más deseadas, como Camper, Converse, Birkenstock, Geox o Martinelli.

Tener en cuenta que los descuentos pueden llegar hasta el 80%.

Recordar la dirección: calle de la Ciutat de Granada, 53, en el Poblenou, Barcelona.

En consecuencia, este outlet efímero de Casas se presenta como una cita interesante para quienes quieren renovar calzado sin que la tarjeta salga temblando. Y, como durará solo cuatro días, la visita dependerá bastante de una cosa muy simple: llegar a tiempo.