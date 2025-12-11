Empleados de Zara hacen espóiler de la cesta de Navidad de Inditex por su 50 aniversario: su contenido no deja a nadie indiferente

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y las luces encendidas, vuelve un clásico que muchos esperan casi tanto como el roscón: la cesta de Inditex. Este diciembre de 2025, los empleados de la empresa de Amancio Ortega ya presumen en redes de su regalo. La caja llega bien cargada, con productos en su mayoría de origen gallego y un valor que supera los 200 euros. Hay champán, hay Riscal por partida doble y hay dulces para una sobremesa larga. Además, este año la cesta luce homenaje extra por el 50º aniversario de Zara. Y sí, el unboxing (abrir y enseñar el contenido) está corriendo como la pólvora en TikTok.

¿Qué trae exactamente la cesta de Inditex 2025?

Nada más abrir la caja aparece el guiño al cumpleaños de la casa: una tarjeta que celebra el 50º aniversario de Zara y un adorno pequeño para el árbol. A partir de ahí, el contenido combina vinos, dulces, salados y conservas con claro acento gallego.

A continuación, puedes ver de un vistazo todo lo que incluye la cesta de Navidad de 2025:

Producto Detalles (marca o tipo) Tarjeta conmemorativa 50º aniversario de Zara Adorno navideño Para el árbol de Navidad Chocolate Tableta de chocolate negro con flor de sal Vino tinto Marqués de Riscal (botella) Polvorón Polvorón de Estepa de almendra Setas Portobello al ajillo (bote) Turrón de chocolate Con almendras, calidad suprema, de Picó Turrón de Jijona — Champán Botella Chorizo ibérico De bellota Salchichón ibérico De bellota Vino blanco Riscal (botella) Galletas Maruxiñas (de nata) Queso Semicurado Paté De centollo y buey de mar Aceite Aceite de oliva virgen extra Bombones De pistacho de Costiña (Manuel Costiña, chef con dos estrellas Michelin) Sardinillas En aceite de oliva Mejillones De las rías gallegas Hummus Con aceite de oliva virgen extra Moscovitas —

En conjunto, es una selección pensada para montar aperitivo, sobremesa y brindis sin salir de casa. Por tanto, entre vinos, dulces y conservas, la caja viene lista para resolver más de una comida festiva.

¿Cuánto vale la cesta de Inditex y por qué es especial este año?

La cesta está valorada en más de 200 euros, una cifra que se nota al sumar vinos, embutidos ibéricos, conservas y repostería fina. No está mal como alivio para la lista de la compra navideña, que ya sabemos que en estas fechas se estira más que el turrón blando.

Además, este diciembre de 2025 la caja tiene un punto emotivo: con motivo del 50º aniversario de Zara, Inditex incorpora una nota de Marta Ortega dirigida a los trabajadores. Es, en definitiva, un guiño interno a un hito de la compañía envuelto en gastronomía de marcado origen gallego.

¿Quién ha enseñado la cesta y dónde se ha visto?

La trabajadora Rebeca Rodríguez ha mostrado en TikTok qué incluye en 2025 la cesta de Inditex. De hecho, el vídeo encaja con el ritual de todos los años: unboxing con detalle y reacción en directo.

Ella misma lo resume con una frase que suena a tradición de empresa: “Esta es la cesta de Navidad, me hace mucha ilusión siempre y, como siempre, muy agradecida”. En consecuencia, un diciembre más, los obsequios de Zara y demás firmas vuelven a dar que hablar en redes sociales.

Cómo organizar y enseñar tu cesta de Inditex 2025: pasos rápidos

Si ya tienes la caja en casa, puedes ordenar el unboxing para que se entienda todo a la primera y no dejarte nada en el fondo. La idea es sencilla: empezar por el homenaje del 50º aniversario y seguir por categorías (dulces, salados y bebidas), que es como mejor se luce.

Abre con la tarjeta del 50º aniversario de Zara y enseña el adorno del árbol. Continúa con los dulces: chocolate con flor de sal, turrones (Picó y Jijona), polvorón de Estepa, galletas Maruxiñas, bombones de pistacho de Costiña y las Moscovitas. Pasa a las bebidas: muestra el Marqués de Riscal tinto, el Riscal blanco y el champán. Luego, los salados: chorizo y salchichón de bellota ibérico, queso semicurado, paté de centollo y buey de mar. Cierra con las conservas y básicos: sardinillas, mejillones de las rías gallegas, hummus y el aceite de oliva virgen extra; sin olvidar las setas portobello al ajillo.



Con este orden tendrás un contenido claro y, de paso, comprobarás que están todos los productos mencionados. Por consiguiente, te resultará más fácil compartirlo en redes y contar que, este año, la cesta de Inditex supera los 200 euros y viene con celebración incluida.