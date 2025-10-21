El SEPE publica 103 nuevas ofertas para trabajar en el transporte escolar

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado nuevas vacantes en su portal laboral ‘Empléate’ para trabajar en el transporte escolar durante el curso 2025/2026. Las ofertas no son plazas por oposición, sino contrataciones directas con las empresas que prestan servicio a los colegios. Se busca personal para trabajar como acompañantes o monitores de ruta, conductores/as de autocar y educadores/as para transporte escolar de Educación Especial.

Estos empleos están pensados para quienes buscan conciliar la vida laboral y familiar, ya que las jornadas son de dos a tres horas al día, repartidas en turnos de mañana y mediodía, y solo de lunes a viernes, coincidiendo con el horario lectivo. No se exige experiencia previa ni estudios superiores, por lo que representan una oportunidad accesible para incorporarse al ámbito educativo sin necesidad de aprobar una oposición.

Ofertas de empleo del SEPE para trabajar en transporte escolar

El SEPE, a través de su plataforma ‘Empléate’, publica de forma periódica nuevas vacantes en colaboración con empresas del sector educativo. No se trata de empleos públicos, sino de un escaparate laboral que conecta directamente con las compañías que necesitan personal para cubrir rutas escolares, acompañamiento de alumnos o servicios especiales.

Entre las 107 ofertas de empleo, estas son las más destacadas, figuran:

En Girona, varias empresas de restauración y transporte escolar buscan monitores/as de acompañamiento para distintas zonas, incluyendo Alt Empordà, Baix Empordà, Palamós y la capital. Se ofrece contrato a tiempo parcial, con jornada dividida en dos turnos y estabilidad durante todo el curso escolar.

En Illes Balears (Calvià), se solicitan monitores/as de tiempo libre para acompañar a los alumnos en el trayecto entre el colegio y sus domicilios. Es necesario disponer del título de ESO o el de monitor/a de ocio y tiempo libre, además de disponibilidad en horario escolar.

Por su parte, en Zaragoza se ofrece una vacante para educador/a de transporte escolar de Educación Especial, destinada al acompañamiento de alumnos con necesidades educativas. La empresa busca una persona responsable, con vocación y capacidad para inculcar hábitos de autonomía durante los trayectos.

En Pontevedra, una compañía de transporte selecciona conductores/as de autocar para cubrir rutas escolares y servicios discrecionales. El horario será de 7:00 a 9:00 y de 13:00 a 16:00, con un salario de entre 2.000 y 2.200 euros mensuales, según convenio y antigüedad.

Finalmente, en Valladolid y Palencia se buscan acompañantes escolares para toda la provincia. Sus funciones consisten en recoger y entregar a los alumnos en las paradas y colegios correspondientes, garantizar su seguridad durante el trayecto y coordinar la subida y bajada del autobús.

Jornada laboral, sueldo y condiciones

Las condiciones varían según el puesto, pero la mayoría de los contratos son a tiempo parcial y adaptados al calendario escolar. En el caso de los acompañantes y monitores, la jornada suele ser de dos o tres horas diarias, mientras que los conductores pueden ampliar su horario si realizan excursiones o servicios adicionales.

El sueldo medio de los monitores o acompañantes oscila entre 700 y 750 euros mensuales, mientras que los conductores perciben hasta 2.200 euros, dependiendo de la empresa y el convenio aplicado. Todos los empleos ofrecen fines de semana libres, al trabajar exclusivamente de lunes a viernes.

Además, no se requiere aprobar una oposición ni acreditar experiencia previa, aunque en algunos casos se valorará haber trabajado anteriormente en entornos educativos o de transporte escolar.

Cómo solicitar estas ofertas de empleo

Para inscribirse en cualquiera de estas vacantes, los interesados deben acceder al portal laboral ‘Empléate’ del SEPE, seleccionar la categoría “transporte escolar” y la provincia correspondiente, y pulsar en “Ver oferta” para enviar su currículum directamente a la empresa contratante.

Requisitos generales para optar a los puestos:

Disponer del certificado negativo de delitos sexuales, necesario para trabajar con menores.

Contar con disponibilidad horaria de mañana y mediodía.

Tener trato amable y responsable con niños y adolescentes.

Para los conductores, se exige permiso de conducción D y CAP en vigor.

En el caso de monitores, se valora el título de ESO o de monitor/a de ocio y tiempo libre.

Estas vacantes suponen una buena oportunidad para trabajar en el entorno escolar sin necesidad de superar procesos selectivos, con estabilidad durante el curso y condiciones laborales compatibles con la vida familiar. Para consultar todos los detalles y presentar la candidatura, basta con acceder al portal ‘Empléate’ del SEPE.