El SEPE permite cobrar hasta 450 euros al mes del paro mientras trabajas a jornada parcial durante un máximo de 180 días

El Complemento de Apoyo al Empleo se reconoce de oficio en determinadas prestaciones contributivas de al menos 14 meses. Para acceder hay que haber consumido previamente nueve meses de prestación.

El Servicio Público de Empleo Estatal permite compatibilizar una prestación contributiva por desempleo con un trabajo a jornada parcial mediante el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). Desde el 1 de enero de 2026, el reconocimiento es automático para las prestaciones nacidas desde el 1 de abril de 2025 que cumplan las condiciones. El complemento puede alcanzar 450 euros mensuales con un contrato parcial y durar hasta 180 días.

Quién puede cobrar el CAE automáticamente al empezar un trabajo parcial

Para acceder al CAE contributivo, la prestación reconocida debe tener una duración superior a 12 meses. Según explica el SEPE, esto equivale a una prestación de al menos 14 meses, es decir, 420 días. También deben haberse devengado los primeros nueve meses antes de iniciar el trabajo que genera la compatibilidad.

El nuevo contrato puede ser a jornada completa o parcial. No puede proceder de una empresa donde se haya trabajado durante los 12 meses anteriores. También existen restricciones por parentesco y para empresas con un ERTE tramitado. Quienes quieran ampliar información pueden consultar cómo solicitar el CAE.

Cuánto paga el SEPE según la jornada y el mes de prestación

La cuantía no corresponde a un porcentaje del salario que se empieza a cobrar. El SEPE fija cantidades concretas según la jornada pactada y el mes de prestación. En trabajos parciales, el importe inicial puede alcanzar 450 euros mensuales cuando la jornada es igual o superior al 75%.

Mes de prestación Jornada completa Parcial ≥75% Parcial ≥50% y <75% Parcial <50% Duración máxima Mes 10 480 € 450 € 420 € 360 € 30 días Mes 11 480 € 450 € 420 € 360 € 60 días Mes 12 480 € 450 € 420 € 360 € 90 días Meses 13 a 15 480 € 450 € 420 € 360 € 180 días Meses 16 a 18 360 € 300 € 270 € 240 € 180 días Meses 19 a 21 240 € 210 € 180 € 150 € 180 días Meses 22 a 24 180 € 150 € 120 € 90 € 180 días

Las cantidades disminuyen conforme avanza la prestación. Un trabajador con una jornada del 50% al 75% puede cobrar 420 euros entre los meses décimo y decimoquinto. La cifra baja a 270 euros entre los meses 16 y 18. El SEPE publica estas cuantías expresamente en su información sobre el Complemento de Apoyo al Empleo.

La duración puede llegar a 180 días y cada día consume paro

Los 180 días constituyen el máximo, pero no corresponden automáticamente a todos los beneficiarios. Si la compatibilidad comienza durante el décimo mes, el máximo será de 30 días. Comenzar en el mes undécimo permite llegar a 60 días y hacerlo en el duodécimo eleva el límite a 90. Desde el mes decimotercero puede alcanzar 180 días.

Existe además una consecuencia que debe valorarse antes de mantener el complemento. Cada día de CAE consume un día de la prestación contributiva, con independencia de la cantidad percibida. El paro no queda reservado mientras se cobra el salario. Por este motivo, puede resultar útil valorar si compensa cobrar el CAE según la duración del contrato y los días pendientes.

Qué ocurre cuando termina el contrato o si prefieres guardar la prestación

Quien no quiera consumir su prestación mediante esta compatibilidad puede solicitar que se suspenda el CAE. Si presenta la petición durante los 15 días hábiles posteriores a su efectividad, la suspensión tendrá efectos desde el inicio del trabajo. Fuera de ese plazo tendrá efectos desde la fecha de solicitud. El trámite puede hacerse mediante presolicitud, por teléfono o presencialmente.

Cuando termina el empleo que originó el complemento, el cese debe comunicarse al SEPE dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si existe situación legal de desempleo, podrá solicitarse la reanudación de la prestación pendiente. Esta cuestión también resulta importante ante un contrato temporal de menos de 360 días.

La medida se aplica en un mercado laboral que cerró el segundo trimestre de 2026 con 22.779.000 ocupados y 2.495.300 parados. La tasa de desempleo quedó en el 9,87%, según la última Encuesta de Población Activa publicada por el INE el 28 de julio.