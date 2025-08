El plato de ducha clásico se despide este año: estas 5 ideas modernas lo han sustituido en los baños de moda

Seguro que alguna vez te has despertado con prisa, has entrado en el baño y, medio dormido, has plantado el pie en ese plato de ducha blanco y frío de toda la vida. Pues bien, toma nota: en 2025 ese veterano se jubila. Hoy los baños lucen propuestas personalizadas, más cómodas y, por qué no, bastante más fotogénicas para presumir en redes.

Desde cápsulas futuristas hasta pavimentos que se funden con el resto del suelo, el diseño se lo ha puesto difícil al plato clásico. Además, varias de estas opciones ahorran agua y facilitan la limpieza, un plus cuando el tiempo es oro. Si estás pensando en renovar tu cuarto de baño, aquí tienes cinco soluciones que ya mandan en catálogos y reformas. Y sí, tus visitas se van a quedar con la boca abierta.

¿Por qué el plato de ducha de siempre se queda corto?

El modelo tradicional (normalmente porcelana o resina blanca, cuadrado o rectangular) cumplía su misión sin demasiadas pretensiones estéticas. Sin embargo, el usuario de 2025 quiere algo más: continuidad visual, materiales sostenibles y un toque de diferenciación que haga del baño un pequeño oasis doméstico.

A esto se suma la tecnología: desagües lineales, vidrios tratados y superficies antideslizantes han permitido que otras alternativas sean igual de seguras y, de paso, mucho más atractivas.

Cabinas de ducha: la cápsula futurista que ahorra agua

Las cabinas, o duchas cápsula (estructura cerrada e independiente de instalación sencilla), han irrumpido con fuerza en showrooms como los de Sodimac. Presentan formas limpias, vidrio ahumado y aluminio cepillado, y, lo mejor, integran funciones como chorros de hidromasaje y control de temperatura digital.

Según Baño Decor, este formato reduce el consumo de agua y energía, así que además de sentirte dentro de una nave espacial, tu factura de final de mes no se dispara. Un guiño a la sostenibilidad que tu bolsillo agradecerá.

¿Qué es una ducha con murete y por qué está tan de moda?

El murete es un pequeño tabique de obra que reemplaza total o parcialmente a la mampara. KP Decor Studio destaca su doble función: frenar salpicaduras sin cerrar el espacio y aportar un toque decorativo que puedes revestir igual que el suelo… o todo lo contrario, si te va el contraste.

Esta solución permite apoyar champús, velas o lo que buenamente necesites, sin añadir estanterías metálicas que luego toca limpiar. Práctico y bonito, todo en uno.

Walk-in o ducha a ras de suelo: continuidad y accesibilidad

Las duchas a ras de suelo (también llamadas walk-in o duchas de obra) eliminan cualquier desnivel. Materiales Fernando Gómez subraya que, al integrarse en el pavimento, mejoran la accesibilidad para personas con movilidad reducida y facilitan la limpieza al no tener bordes ni juntas visibles.

A nivel estético, el suelo parece no terminar nunca; ideal para baños pequeños que buscan ganar amplitud visual o para espacios amplios que quieren un acabado de revista.

Tarima de madera: del baño al spa sin salir de casa

Reformas Integrales Jamarflo emplea maderas de alta dureza y estabilidad capaces de plantar cara a la humedad. El resultado es una tarima cálida, antideslizante y perfectamente compatible con estilos nórdicos, rústicos o incluso minimalistas.

Colocar estas lamas convierte la ducha en un rincón tipo spa: placer para los pies y sensación de bienestar instantánea. Además, la madera aporta ese aroma y textura natural que ningún sintético puede imitar.

Microcemento en la ducha: un acabado sin juntas y muy fácil de limpiar

El microcemento (revestimiento continuo de base cementicia) se aplica en suelo y paredes, creando una piel uniforme sin cortes visuales. La empresa de reformas Sparkling lo instala en una amplia gama de colores y texturas, lo que multiplica las posibilidades de personalización.

Al no tener juntas, la suciedad no encuentra hueco donde esconderse, así que la escoba y la fregona tardan menos en hacer su trabajo. Menos esfuerzo, más brillo: suena bien, ¿verdad?

Guía rápida para elegir la opción que mejor te encaja

Antes de lanzarte a la reforma, conviene tener claros algunos criterios básicos. Toma nota de los puntos clave y evita sorpresas de última hora.

Espacio disponible: Cabina y walk-in necesitan mediciones precisas; la primera exige altura extra para el techo. Presupuesto: El microcemento suele implicar mano de obra especializada; la tarima de madera puede resultar más asequible si ya cuentas con desagüe a ras de suelo. Mantenimiento: La cabina requiere limpiar cristales; la ducha con murete facilita las tareas al reducir superficies vítreas. Estilo de vida: Si buscas un ritual tipo spa, la madera es tu aliada; si prefieres duchas exprés y limpieza rápida, el microcemento gana puntos. Accesibilidad futura: El walk-in es la apuesta segura para personas mayores o con movilidad reducida.

Evaluar estos factores te permitirá acertar a la primera y evitar reformas innecesarias en un par de años.

El baño ha dejado de ser un espacio puramente funcional para convertirse en una pequeña zona de confort donde estética y sostenibilidad van de la mano. Sea cual sea tu elección, cabina, murete, walk-in, tarima de madera o microcemento, lo importante es que la solución encaje con tu día a día y con tu presupuesto. Eso sí, despídete del plato de ducha clásico: en 2025, el futuro se ducha de otra manera.