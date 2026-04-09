El permiso que permite dejar de trabajar hasta tres años por cuidado de hijos ya se aplica en toda España

La norma reconoce este derecho de conciliación a las personas trabajadoras y permite suspender la actividad laboral durante un máximo de tres años por cada hijo. La medida protege además la antigüedad y asegura garantías en la vuelta al empleo.

El derecho a pedir una excedencia de hasta tres años para el cuidado de cada hijo ya está plenamente vigente en España. Así lo recoge el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, que permite pausar la actividad laboral para dedicarse a la crianza sin perder derechos básicos. Para muchas familias, no es un detalle menor al igual que otras ayudas a la crianza de hijos.

Quién puede pedir la excedencia por cuidado de hijos y qué derechos mantiene

Tener un hijo lo cambia todo. Cambian los horarios, las prioridades y hasta la forma de organizar el día. Por eso, conocer qué dice la ley resulta clave, especialmente en un momento en el que conciliar se ha convertido en un auténtico reto.

¿Quiénes pueden solicitar esta excedencia? Según el artículo 46.3, los trabajadores tienen derecho a un periodo de excedencia de hasta tres años para atender al cuidado de cada hijo, ya sea por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

Además, esta excedencia puede disfrutarse de forma fraccionada y se reconoce como un derecho individual. Eso sí, la organización de la empresa también entra en juego, ya que podrá limitar el disfrute simultáneo por razones justificadas, aunque deberá ofrecer alternativas que garanticen la conciliación.

Cómo afecta esta excedencia al puesto de trabajo y a la antigüedad

Uno de los puntos que más preocupan es qué pasa con el empleo durante ese parón. Y aquí la norma introduce una protección importante. El texto legal señala que «el periodo en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de antigüedad», evitando que ese tiempo perjudique su historial profesional.

No solo eso. Durante el primer año se garantiza la reserva del mismo puesto de trabajo. Una vez superado ese plazo, la empresa deberá ofrecer un puesto del mismo grupo profesional o de categoría equivalente. De ahí que esta medida se haya convertido en una herramienta relevante para muchas familias que necesitan reorganizar su vida sin romper por completo el vínculo laboral.

En consecuencia, esta excedencia no solo amplía derechos sobre el papel. También da margen real para cuidar, reorganizarse y afrontar una etapa intensa de la crianza con más seguridad. Y, hablando claro, eso hoy vale mucho.