El negocio oculto de La Casa de las Carcasas que va mucho más allá de vender fundas para móviles factura más de 300 millones al año

La cofundadora de Erre que Erre atribuye el crecimiento de la cadena a los productos que acompañan cada funda. Las cifras contrastadas sitúan la facturación de 2025 cerca de 300 millones.

Raquel Valero, emprendedora y cofundadora de Erre que Erre, ha explicado por qué La Casa de las Carcasas puede crecer sin mostrar locales abarrotados. Su interpretación sitúa el motor comercial en la venta cruzada. El cliente entra buscando una funda y termina añadiendo protectores, cargadores o colgantes. El vídeo atribuye a la cadena más de 300 millones de facturación anual. Sin embargo, las últimas cifras contrastadas sitúan los ingresos de 2025 cerca de ese umbral, pero todavía por debajo.

La venta cruzada eleva el importe de cada compra

Valero sostiene que una compra aparentemente sencilla puede acabar reuniendo varios accesorios. «Tú entras convencido de que te vas a gastar 15 euros en una funda», explica. Después aparecen el protector de pantalla, la protección de cámara, el cargador o el colgante para el cuello. Esta técnica comercial recibe el nombre de venta cruzada. Consiste en ofrecer productos relacionados que resuelven otras necesidades del mismo cliente y aumentan el ticket final.

La lógica se parece a la de otros negocios con ingresos combinados, aunque cada empresa mantiene costes y márgenes diferentes. Rafael Navarro, también cofundador de Erre que Erre, sostiene que la cadena no necesita la afluencia de Primark o Zara. Según su lectura, vende a menos personas, pero obtiene más valor por cada operación. El vídeo no aporta el ticket medio, la tasa de conversión ni el margen por producto. Por ello, su explicación debe entenderse como un análisis comercial, no como una auditoría.

Las cifras conocidas matizan los 300 millones citados

Valero afirma que la compañía supera los 300 millones de euros anuales y gana más de 50 millones «limpios». Los datos disponibles exigen separar ambas magnitudes. CESUR informó en marzo de 2026 de una facturación cercana a 300 millones durante 2025. Otra información basada en fuentes de la empresa concretó los ingresos en 291 millones. Para 2024 constan 257,9 millones de facturación y 52,6 millones de resultado de explotación.

Indicador Cifra citada en el vídeo Último dato contrastado Facturación anual Más de 300 millones 291 millones en 2025 Resultado Más de 50 millones «limpios» 52,6 millones de resultado de explotación en 2024 Red comercial 1.000 tiendas en 13 países Más de 1.100 tiendas en 13 países

El resultado de explotación no equivale al beneficio neto, porque todavía pueden intervenir intereses, impuestos y otras partidas. Con 291 millones anuales, la media aritmética ronda los 797.000 euros diarios. La cifra queda muy próxima a los 800.000 euros mencionados por Valero. Dividir el resultado de explotación entre 365 arrojaría unos 144.000 euros diarios. Ese cálculo no representa dinero neto cobrado cada jornada. Como muestran los márgenes de una cafetería, facturación, margen y beneficio describen realidades distintas.

La expansión supera las 1.100 tiendas en 13 países

La Casa de las Carcasas fue fundada en 2013 por Ismael Villalobos. CESUR señala que la compañía cerró 2025 con más de 1.100 tiendas propias y una plantilla superior a 6.000 empleados. Una información publicada en febrero contabilizaba 1.050 establecimientos, 5.500 trabajadores y 12.000 referencias. La diferencia responde a la fecha utilizada por cada fuente y refleja la velocidad de expansión de la cadena.

Villalobos ha atribuido el crecimiento a la especialización, el diseño, la variedad y la formación homogénea de los equipos. También quiere elevar la repetición de compra y convertir las carcasas en un complemento vinculado a la moda. La empresa prepara cambios en locales, marca y producto para 2027. Esa estrategia se acerca a otra expansión iniciada en 2013, aunque los sectores sean distintos. La venta cruzada ayuda a elevar cada operación, pero no explica por sí sola toda la trayectoria.

El éxito no depende de una única técnica comercial

Una tienda puede sostener una facturación elevada con menos compradores cuando el ticket medio, el margen bruto y la rotación compensan el menor tráfico. Los productos complementarios facilitan ese equilibrio porque aprovechan una visita ya conseguida. También influyen el alquiler, el coste laboral, las existencias, la ubicación y la frecuencia de compra. Sin esos datos, no puede determinarse cuánto aporta cada elemento a los resultados de La Casa de las Carcasas.

La conclusión más precisa es que Valero identifica un mecanismo visible y habitual en el comercio minorista. Las cifras conocidas confirman una empresa de gran escala, pero no acreditan exactamente los 300 millones superados ni 50 millones de beneficio neto.

La explicación original puede consultarse en el vídeo de Erre que Erre y CESUR recoge las cifras recientes de expansión.