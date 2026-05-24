El megaproyecto marítimo lanzando bloques de hormigón que busca plantar cara a puertos como Valencia, Barcelona y Algeciras

Hay puertos que forman parte del día a día aunque no los veamos nunca: por ellos pasan mercancías, contenedores y buena parte de lo que acaba llegando a comercios y hogares. En el Mediterráneo, España cuenta hoy con enclaves comerciales de primer nivel como Barcelona, Valencia y Algeciras, favorecidos por ubicaciones estratégicas que atraen a miles de buques cada año. Pero ese papel dominante no siempre estuvo aquí.

Durante buena parte de la Edad Media, Venecia y Génova fueron grandes referencias marítimas. Ahora, el puerto de Génova, actualmente el sexto más importante del Mediterráneo en comercio marítimo, quiere volver a ganar músculo. Para lograrlo, Italia está levantando un rompeolas marítimo con 70 megacajones de hormigón, una obra pensada para recibir buques portacontenedores de hasta 400 metros de eslora y 60 metros de manga.

¿Qué está construyendo Italia frente a la Costa Liguria?

La intervención se desarrolla frente a la Costa Liguria y busca redibujar el acceso marítimo al principal complejo portuario del norte de Italia. No se trata solo de poner una barrera contra el oleaje, que ya de por sí suena a trabajo serio, sino de adaptar el puerto a una nueva escala de navegación, marcada por barcos cada vez más grandes y rutas comerciales más exigentes.

El nuevo rompeolas de Génova se está ejecutando como una estructura offshore. Dicho de forma sencilla, eso significa que se construye alejada de la línea de costa, mar adentro, no pegada al puerto como quien amplía una acera. Sus cimentaciones se sitúan a unos 50 metros bajo el nivel del mar, una profundidad que convierte la obra en una de las más complejas de Europa dentro del ámbito portuario.

Cómo serán los 70 megacajones de hormigón del rompeolas de Génova

La infraestructura está impulsada por el consorcio PerGenova Breakwater y liderada por Webuild para la Autoridad Portuaria del Mar de Liguria Occidental. Tendrá más de seis kilómetros de longitud y su pieza clave serán 70 cajones celulares de hormigón armado, que son grandes estructuras de hormigón con cavidades internas, fabricadas por separado antes de ser trasladadas y colocadas sobre el fondo marino.

Algunas de estas piezas alcanzan hasta 67 metros de largo, más de 30 metros de ancho y cerca de 33 metros de altura. Para hacerse una idea rápida, son dimensiones comparables a las de un edificio de 10 plantas. Una vez instaladas, sus cavidades se rellenan con roca para aumentar el peso del conjunto y reforzar su resistencia frente a corrientes, temporales y presión marina.

¿Por qué Génova necesita espacio para megabuques?

El objetivo estratégico de Italia es que el puerto de Génova pueda recibir portacontenedores de más de 400 metros de eslora y alrededor de 60 metros de manga. La eslora es la longitud del barco, mientras que la manga es su anchura. Vamos, que hablamos de auténticos gigantes del mar, no de embarcaciones que se puedan encajar con un par de maniobras y buena voluntad.

Estos buques dominan buena parte del transporte internacional de mercancías y necesitan accesos amplios, profundos y seguros para maniobrar sin comprometer la actividad del puerto. Además, la nueva barrera también facilitará la llegada de cruceros de última generación y reforzará el papel de Génova en las conexiones entre Asia, Europa y América.

Qué avance lleva la obra a finales de abril de 2026

A finales de abril de 2026, Webuild había instalado el vigésimo cajón y completado más de 880 metros del nuevo rompeolas. Ese avance coloca la actuación entre las grandes apuestas de ingeniería marítima del Mediterráneo, especialmente por la escala de los módulos y por la profundidad a la que se trabaja.

La operación exige una coordinación constante entre embarcaciones especializadas, buques de transporte, equipos de control técnico y trabajos submarinos. Más de 60 barcos participan en distintas fases del proyecto, desde el movimiento de materiales hasta la colocación de los módulos. En una obra situada en mar abierto, la precisión milimétrica no es un capricho: es lo que evita desviaciones en una infraestructura de más de seis kilómetros.

Cómo entender esta obra si miras el comercio marítimo europeo

Para el lector, la clave no está solo en imaginar bloques enormes de hormigón cayendo al Mediterráneo. Lo importante es entender qué persigue Italia con esta intervención: mejorar el acceso marítimo de Génova, adaptarlo a barcos de mayor tamaño y reforzar su posición dentro del comercio europeo. Para no perderse entre tanta cifra, conviene quedarse con estos puntos básicos:

El puerto de Génova es actualmente el sexto más importante del Mediterráneo en términos de comercio marítimo.

El rompeolas tendrá más de seis kilómetros de longitud y estará formado por 70 megacajones de hormigón.

Los nuevos accesos permitirán recibir portacontenedores de hasta 400 metros de eslora y 60 metros de manga.

A finales de abril de 2026 ya se habían instalado 20 cajones y completado más de 880 metros de la infraestructura.

Por tanto, esta obra no es una simple ampliación portuaria. Es una jugada de largo recorrido para que Génova recupere protagonismo en un Mediterráneo donde Barcelona, Valencia y Algeciras ocupan hoy una posición privilegiada. Y, como suele pasar con las grandes infraestructuras, el hormigón es solo la parte visible de una pelea mucho más amplia: la de atraer barcos, rutas y mercancías.