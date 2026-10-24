Hasta 6.000 euros para las familias afectadas por la DANA Adam y ayudas de 800 euros al mes para el alquiler

Las ayudas por la DANA distinguen entre hogar habitual, segunda residencia y realojo. El alquiler alternativo podrá cubrir hasta 800 euros mensuales durante un año.

Las familias con viviendas dañadas por la DANA Adam tendrán ayudas autonómicas de hasta 6.000 euros para su residencia habitual. El Consell aprobó el primer paquete el 20 de octubre de 2026 y anunció este miércoles la futura incorporación de otros nueve municipios. También contempla hasta 3.000 euros para segundas residencias y apoyo al realojo. Las cuantías responden a necesidades diferentes: no deben sumarse como si todas las personas afectadas fueran a recibir automáticamente el mismo importe.

Las ayudas por la DANA diferencian dos tipos de vivienda

El primer paquete moviliza 23,5 millones de euros para afectados y ayuntamientos, según informó la Generalitat tras la reunión extraordinaria del Consell. En el ámbito doméstico, contempla dinero para reponer enseres y afrontar daños ocasionados por el temporal. La residencia habitual puede recibir hasta 6.000 euros, frente a los 3.000 previstos para una segunda vivienda. Esa segunda cuantía equivale a la mitad de la primera. La distinción responde al uso del inmueble afectado y evita presentar una única ayuda uniforme para cualquier casa dañada.

Estas medidas se refieren a las inundaciones de los días 18 y 19 de octubre de 2026 en la Safor y la Marina Alta. No son una prolongación de anteriores ayudas por inundaciones, sujetas a otros territorios, fechas y convocatorias. Por tanto, los requisitos de programas antiguos no permiten decidir quién tendrá derecho a estas nuevas cantidades. Tampoco basta con residir en un municipio afectado para dar por acreditado un daño doméstico. Hay que distinguir la inclusión territorial de la situación concreta de la vivienda.

El realojo alcanza 800 euros mensuales durante doce meses

El apoyo para alojamiento alternativo se dirige a familias cuya vivienda habitual haya quedado inhabitable. La Generalitat sitúa el máximo en 800 euros mensuales y doce mensualidades para el alquiler de realojo. Multiplicar ambos límites da un techo teórico de 9.600 euros durante un año completo. Es un cálculo del máximo anunciado, no un pago único confirmado para cada familia. Si el periodo reconocido fuera inferior, el total correspondiente también lo sería. Esta línea responde a la necesidad de residir temporalmente fuera del hogar dañado.

Los 6.000 euros para enseres y daños, los 3.000 para segunda residencia y la mensualidad de realojo tienen finalidades distintas. Los comunicados consultados no detallan cómo se resolverá la concurrencia de cada línea en una misma unidad familiar. Por ello, no permiten anunciar una suma garantizada de 15.600 euros para quienes pierdan el uso de su vivienda. Tampoco precisan en esos textos las reglas de compatibilidad con indemnizaciones del seguro. Esa información deberá comprobarse en la regulación y en el procedimiento aplicable a cada solicitud.

Nueve municipios más se incorporarán al ámbito anunciado

La comunicación del 21 de octubre anuncia que una resolución ampliará la cobertura a otros nueve municipios de la Safor. Son l’Alqueria de la Comtessa, Almiserà, Ròtova, Ador y Rafelcofer. También se incorporarán Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor y Tavernes de la Valldigna. La ampliación está anunciada y pendiente de esa resolución, según la propia Generalitat. Si se materializa en los términos comunicados, el ámbito pasará de 27 a 36 municipios. Esa suma permite dimensionar la extensión territorial sin presentar como concluido un trámite todavía previsto.

El grupo inicial incluye quince localidades de la Safor y doce de la Marina Alta. En la primera comarca figuran Alfauir, Barx, Bellreguard, Beniflá, Daimús, la Font d’en Carròs, Gandia, Miramar, Oliva y Palma de Gandia. Completan ese grupo Palmera, Piles, Potries, el Real de Gandia y Villalonga. En la Marina Alta aparecen l’Atzúbia, Beniarbeig, Dénia, Xàbia, Ondara, Orba, Pego y els Poblets. También están la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar y el Verger, según la relación oficial difundida este miércoles.

Habrá una solicitud común y asistencia gratuita para los afectados

La Generalitat ha anunciado una solicitud única por vía telemática, mediante su sede, o presencialmente en ayuntamientos y oficinas PROP. Los comunicados revisados al 21 de octubre no concretan la fecha de apertura, el vencimiento ni el formulario definitivo de estas ayudas domésticas. La aprobación del paquete económico no permite por sí sola afirmar que el trámite ya esté disponible. Antes de presentar documentación, el afectado debe comprobar que el procedimiento corresponde a Adam y a las inundaciones de octubre de 2026. Así evitará utilizar convocatorias anteriores.

El paquete incorpora asistencia jurídica, notarial y registral gratuita para quienes la necesiten en trámites con aseguradoras o reclamaciones. Además, los municipios dispondrán de hasta 200.000 euros para gastos urgentes, dentro de una dotación inicial municipal de 17,5 millones. Esa parte del presupuesto corresponde a actuaciones locales, no a transferencias individuales a cada vecino. La Generalitat prevé posteriores medidas para vehículos y sectores económicos, todavía diferenciadas de este primer paquete. Los detalles territoriales pueden consultarse en el anuncio oficial de ampliación, junto con las próximas instrucciones de tramitación.